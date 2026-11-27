Текущая форма

«Аисты» из Кильского залива идут 12-ми из 18 команд во Второй Бундеслиге. Сезон 2025/26 у команды Михеля Кньята складывается тяжело, ведь после дебюта в элите клуб только привыкает ко второму дивизиону, и стабильности ему по-прежнему не хватает.

Разгром от ФФЛ Вольфсбург со счетом 0:3 в последнем матче снова заставил говорить об обороне. За шесть последних встреч клуб выиграл лишь дважды, забил 9 мячей и пропустил 7. При этом картина очень неровная. «Динамо» Дрезден (3:0) и «Оденсе» (4:0) были разобраны уверенно, а вот «Арминия» (1:2) и «Гройтер Фюрт» (0:1) оказались сильнее. Сохранить этот хрупкий баланс и не провалиться в защите снова – главная задача команды перед следующим туром.

Дисквалификации и травмы

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