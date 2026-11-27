Матч окончен. Хольштайн Киль 3:0 Кайзерслаутерн.
Второй тайм окончен. Хольштайн Киль 3:0 Кайзерслаутерн.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
89'Замена у команды Хольштайн Киль: на поле выходит Фарид Алиду, игру покидает Гьян де Рект.
89'Замена в составе Кайзерслаутерна. На поле выходит Якоб Расмуссен, игру покидает Алекс Мёрфи.
87'Удар заблокирован. Фил Харрес (Хольштайн Киль) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Гьян де Рект.
83'Фолит Йонас Меферт (Хольштайн Киль).
83'Наатан Скиетта (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
82'Удар заблокирован. Иван Пртаджин (Кайзерслаутерн) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Мариу Зауэра.
79'Удар заблокирован. Фил Харрес (Хольштайн Киль) пробил правой ногой с близкого расстояния — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Икем Угох навесом в штрафную.
79'Замена у команды Хольштайн Киль: на поле выходит Андо Келати, игру покидает Йонас Теркельсен.
79'Замена у команды Хольштайн Киль: на поле выходит Леон Пардузи, игру покидает Лассе Розенбум.
79'Угловой подаст Хольштайн Киль. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юлиан Крахль).
79'Удар отражён. Гильермо Балци (Хольштайн Киль) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Юлиан Крахль (Кайзерслаутерн) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Гиана де Рэгта.
78'Удар отражён. Гиан де Ретт (Хольштайн Киль) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Юлиан Крахль (Кайзерслаутерн) парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Гильермо Бальци.
76'Удар заблокирован. Наатан Скиитта (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Ивана Пртаджина.
75'Удар мимо. Максвелл Гьямфи (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч пролетел мимо ворот слева.
75'Замена в составе Кайзерслаутерна. На поле выходит Иван Пртаджин, игру покидает Ибрахим Канате.
75'Замена в составе Кайзерслаутерна. На поле выходит Симон Аста, игру покидает Поль Жоль.
73'Удар отражён. Фил Харрес (Хольштайн Киль) пробил левой ногой из центра штрафной, вратарь Юлиан Крахль (Кайзерслаутерн) отбивает мяч в верхний центр ворот. Пас от Гильермо Балци.
72'Удар мимо. Ибрагим Канате (Кайзерслаутерн) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч пролетел в опасной близости, но улетел в левый от ворот. Пас от Мариу Зауэра.
72'Удар мимо. Поль Жоли (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч пролетел высоко и вправо от ворот.
71'Замена у команды Хольштайн Киль: на поле выходит Икем Угох, игру покидает Каспер Давидсен.
70'Замена у команды Хольштайн Киль: на поле выходит Давид Зец, игру покидает Ноа Мадсен.
69'Гьян де Рект (Хольштайн Киль) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Фолит Тьерри Таземета (Кайзерслаутерн).
69'Удар отражён. Ноа Мадсен (Хольштайн Киль) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Юлиан Крахль (Кайзерслаутерн) отражает удар в центре ворот. Пас от Джона Толкина.
69'Угловой подаст Хольштайн Киль. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Пол Жоли).
68'Положение «вне игры» у Кайзерслаутерна. Тьерри Таземета зафиксирован в офсайде.
66'Гол! Хольштайн Киль 3, Кайзерслаутерн 0. Йонас Теркельсен (Хольштайн Киль) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в нижний правый угол. Пас от Фила Харреса.
65'Замена, Кайзерслаутерн. На поле выходит Тьерри Таземета, игру покидает Эренкан Ярджимчи.
65'Замена, Кайзерслаутерн. На поле выходит Наатан Скютта, игру покидает Фабьян Кунце.
64'Гол! Хольштайн Киль 2, Кайзерслаутерн 0. Лассе Розенбум (Хольштайн Киль) пробил головой из центра штрафной площади в нижний правый угол после подачи с углового.
63'Угловой подаст Хольштайн Киль. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ян Эльведи).
62'Угловой подаст Хольштайн Киль. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Семих Шахин).
62'Пенальти отражён! Фил Харрес (Хольштайн Киль) пробил правой ногой, вратарь Юлиан Крахль (Кайзерслаутерн) парирует мяч в центре ворот.
61'Пенальти! Ибрагим Канате (Кайзерслаутерн) нарушает правила в своей штрафной площади.
61'Пенальти в пользу команды Хольштайн Киль! Йонас Меферт зарабатывает 11-метровый — на нём нарушают правила в штрафной площади.
60'Удар мимо. Поль Жоли (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Пас от Мариу Зауэра.
58'Фолит Ноа Мадсен (Хольштайн Киль).
58'Эренкан Ярдымджи (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
56'Неточный удар. Хироки Сэкине (Хольштайн Киль) пробил правой ногой из центра штрафной в быстрой контратаке — мяч проходит правее створа ворот.
56'Удар отражён. Гьян де Регт (Хольштайн Киль) пробил правой ногой из центра штрафной — Юлиан Краль (Кайзерслаутерн) парирует мяч по центру ворот.
56'Удар заблокирован. Ибрагим Канате (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой из центра штрафной — удар заблокирован.
55'Угловой подаст Кайзерслаутерн. Мяч ушёл за лицевую от Гильермо Бальци.
54'Гол! Хольштайн Киль 1, Кайзерслаутерн 0. Фил Харрес (Хольштайн Киль) реализует пенальти ударом правой ногой в верхний левый угол.
53'Пенальти в пользу команды Хольштайн Киль! Ноа Мадсен зарабатывает 11-метровый — на нём нарушают правила в штрафной площади.
53'Пенальти! Эренкан Ярдымджи (Кайзерслаутерн) нарушает правила в своей штрафной площади.
51'Фолит Каспер Давидсен (Хольштайн Киль).
51'Мика Хаас (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Положение «вне игры» у Кайзерслаутерна. Эренкан Ярдымчи зафиксирован в офсайде.
49'Максвелл Гьямфи (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Каспер Давидсен (Хольштайн Киль).
46'Гильермо Бальци (Хольштайн Киль) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
46'Фолит Фабиан Кунце (Кайзерслаутерн).
46'Начинается второй тайм. Хольштайн Киль 0, Кайзерслаутерн 0.
Первый тайм окончен, Хольштайн Киль 0, Кайзерслаутерн 0.
47'Угловой подаст Хольштайн Киль. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юлиан Крахль).
46'Угловой подаст Хольштайн Киль. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Алекс Мерфи).
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Удар мимо. Семих Сахин (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости, но улетел в верхний правый угол. Пас от Мика Хаса.
44'Фолит Фил Харрес (Хольштайн Киль).
44'Алекс Мёрфи (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
43'Неточный удар. Каспер Давидсен (Хольштайн Киль) пробил правой ногой из центра штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит левее створа ворот.
42'Жёлтая карточка Алексу Мёрфи (Кайзерслаутерн) за грубый фол.
42'Джон Толкин (Хольштайн Киль) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
42'Фолит Алекс Мёрфи (Кайзерслаутерн).
41'Ноа Мадсен (Хольштайн Киль) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
41'Фолит Эренкан Ярдымджи (Кайзерслаутерн).
40'Неточный удар. Гильермо Бальци (Хольштайн Киль) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
38'Фолит Фил Харрес (Хольштайн Киль).
38'Фабиан Кунце (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
38'Положение «вне игры» у Кайзерслаутерна. Мика Хаас зафиксирован в офсайде.
37'Угловой подаст Кайзерслаутерн. Мяч ушёл за лицевую от Лассе Розенбума.
36'Мимо! Ибрагим Канате (Кайзерслаутерн) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо.
34'Фолит Йонас Теркельсен (Хольштайн Киль).
34'Ян Элведи (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Жёлтая карточка: предупреждение получает Йонас Теркельсен (Хольштайн Киль) за грубый фол.
32'Положение «вне игры» у Кайзерслаутерна. Эренкан Ярдымчи зафиксирован в офсайде.
29'Удар отражён. Ибрагим Канате (Кайзерслаутерн) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Тимон Вайнер (Хольштайн Киль) парировал удар. Пас от Эренкана Ярдымджи.
28'Фолит Фил Харрес (Хольштайн Киль).
28'Максвелл Гьямфи (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Юлиан Крахль (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Фил Харрес (Хольштайн Киль).
25'Неточный удар. Каспер Давидсен (Хольштайн Киль) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Гьян де Рект.
21'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
20'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Гильермо Бальци (Хольштайн Киль).
19'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
18'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Тимон Вайнер (Хольштайн Киль).
13'Фолит Йонас Теркельсен (Хольштайн Киль).
13'Поль Жоли (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
12'Фолит Фабиан Кунце (Кайзерслаутерн).
12'Йонас Меферт (Хольштайн Киль) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
11'Фолит Фил Харрес (Хольштайн Киль).
11'Максвелл Гьямфи (Кайзерслаутерн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Положение «вне игры» у Кайзерслаутерна. Эренкан Ярдымджи зафиксирован в офсайде.
06'Угловой подаст Кайзерслаутерн. Мяч ушёл за лицевую от Йонаса Мёфферта.
03'Удар отражён. Семих Сахин (Кайзерслаутерн) пробил левой ногой из центра штрафной, Тимон Вайнер (Хольштайн Киль) парирует мяч в нижний левый угол.
01'Гьян де Рект (Хольштайн Киль) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Фолит Мика Хаас (Кайзерслаутерн).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
Комментарии