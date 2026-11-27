В матче ВХЛ хозяева уступили гостям со счетом 1:3. Даниил Болдырев поравнял счет на 53-й минуте, но «Химик» забросил три шайбы.
Кристалл — Химик: прогноз на матч ВХЛ
28 ноября 2026 года «Кристалл» и «Химик» проведут матч турнира ВХЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Кристалл» из Саратова переживает тяжелый отрезок в регулярном чемпионате ВХЛ и пока не находит свою игру. Под руководством тренера Дениса Платонова команда идет очень неровно. В шести последних матчах у нее только две победы и четыре поражения, поэтому закрепиться в спокойной для себя части таблицы саратовцы не могут. Каждый матч, домашний или выездной, оборачивается для них непредсказуемой лотереей.
Сильнее всего оборона просела в недавней встрече с «Горняком» из Учалов, которую команда проиграла 1:3. Для нее это уже четвертое поражение на этом отрезке. Впрочем, яркие матчи у коллектива бывают. «Челмет» был обыгран убедительно (5:1), а «Магнитка» – сухо (1:0), так что потенциал есть. Правда, на тренировочных льдах реализация часто хромает. Капитан Михаил Семенеко старается держать лидерство в коллективе, однако игре не хватает стабильности, а поражения от «Южного Урала» и «Молота-Прикамья» заставляют сомневаться, что саратовцы выдержат темп на протяжении всего матча.
Интересные факты для ставок
- «Кристалл» проиграл четыре из шести последних матчей, серия вышла тяжелой.
- В 3 матчах из 6 команды забросили больше 5.5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Баранчиков И. Корягин В. Болдырев Д. Конкин Д. Рыжков М. Басин Д. Егоров Е. Семенеко М.
Текущая форма
«Химик» по-прежнему является действующим серебряным призером ВХЛ, однако к предстоящей встрече оборона команды вызывает вопросы. За последние шесть матчей коллектив Егора Башкатова пропустил 19 шайб, забив при этом 15, так что надежности в защите явно не хватает.
В ноябре оборона дала заметную трещину. Гости пропустили шесть шайб от «Тамбова» и пять от «ХК Югры», зато в других встречах справились с «Дизелем» (5:2) и «Бураном» (3:2). Теперь команде важно навести порядок у своих ворот и не повторять подобных разгромов, чтобы удержать высокое место в турнирной таблице.
Интересные факты для ставок
- В 3 матчах из 6 команды забросили больше 5.5 шайбы.
- Турнирное положение: «Химик» является действующим серебряным призером ВХЛ (сезоны 2024/25 и 2025/26).
- Ориентировочный состав: Ярослав Кузьменко, Вениамин Королёв, Даниил Иванов, Д. Сысоев, Егор Варюшкин, Дмитрий Соловьёв, И. Гаврилов, М. Наумов.
Прогноз и ставки
«Кристалл» из Саратова переживает тяжелый отрезок. Четыре поражения в шести последних матчах, среди которых — проигрыш «Горняку» со счетом 1:3. У «Химика» были провалы в обороне в играх против «Тамбова» и «ХК Югры», зато в атаке у него заметно больше возможностей, да и статус серебряного призера ВХЛ кое о чем говорит. Гости могут навязать свой темп и прикрыть слабые места в обороне за счет индивидуального мастерства, поэтому их победа выглядит наиболее вероятным исходом.
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Ставка Победа «Химик»
На отрезке из 6 встреч у «Химик» 3 победы и 3 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Кристалл» и в 16 из 20 игр «Химик».
Ставка Индивидуальный тотал «Химик» больше 2.5
Отметку 2.5 «Химик» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристалл
|0,01%
|—
|Ничья
|0,26%
|385.94
|Химик
|99,73%
|1.00
Динамика вероятностей1'–59'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,27%
|375.98
|12
|99,74%
|1.00
|X2
|99,99%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|14,99%
|6.67
|Меньше
|85,01%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристалл
|7,2%
|13.89
|Химик
|7,8%
|12.83
|Не будет
|85,01%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристалл +1.5
|6,92%
|14.46
|Химик -1.5
|93,08%
|1.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кристалл +2.5
|92,48%
|1.08
|Химик -2.5
|7,52%
|13.30
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