Текущая форма

«Кристалл» из Саратова переживает тяжелый отрезок в регулярном чемпионате ВХЛ и пока не находит свою игру. Под руководством тренера Дениса Платонова команда идет очень неровно. В шести последних матчах у нее только две победы и четыре поражения, поэтому закрепиться в спокойной для себя части таблицы саратовцы не могут. Каждый матч, домашний или выездной, оборачивается для них непредсказуемой лотереей.

Сильнее всего оборона просела в недавней встрече с «Горняком» из Учалов, которую команда проиграла 1:3. Для нее это уже четвертое поражение на этом отрезке. Впрочем, яркие матчи у коллектива бывают. «Челмет» был обыгран убедительно (5:1), а «Магнитка» – сухо (1:0), так что потенциал есть. Правда, на тренировочных льдах реализация часто хромает. Капитан Михаил Семенеко старается держать лидерство в коллективе, однако игре не хватает стабильности, а поражения от «Южного Урала» и «Молота-Прикамья» заставляют сомневаться, что саратовцы выдержат темп на протяжении всего матча.

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