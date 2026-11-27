Сегодня в Индонезийской Суперлиге «Мадура Юнайтед» и «Малут Юнайтед» разошлись миром со счетом 2:2. У хозяев забили Лулинья и Иран Жуниор, у гостей отличились Лукас Брамбилла и Густаво.
Мадура Юнайтед — Малут Юнайтед: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Мадура Юнайтед» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Малут Юнайтед» в рамках Индонезийской Суперлиги. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Мадура Юнайтед» переживает тяжелый отрезок в Индонезийской Суперлиге. Клуб идет на 14-м месте из 18 участников сезона 2025/26, и команде тренера Зе Гомеса срочно нужны изменения в игре, ведь такое положение ставит ее в зону риска. Ровной игры пока не хватает, а дистанцию от зоны вылета коллектив удерживает с трудом.
С «Персела Ламонган» вышел результативный матч, ничья 2:2, хотя хозяева поля старались переломить ход встречи. На 26-й минуте Хорхе Амбросио Мендонса открыл счет после передачи Данило Санта-Круса, но удержать перевес не вышло. В ответной атаке Данило Санта-Крус реализовал пенальти, и до победы команда все равно не дотянула. Из последних шести встреч клуб выиграл только три, причем «ФК Арема» разобран уверенно (3:0), а «ПСМ Макассар» одолен; два поражения, среди которых 1:3 от «Персебая Сурабая», напоминают о нестабильной игре в обороне.
Дисквалификации и травмы
Историческая справка. Сезон 1995–96 аргентинский нападающий Марио Кемпес провел за команду, где сыграл 15 матчей и забил 10 голов.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Мадура Юнайтед» забила 8 мячей, в среднем 1,3 за игру.
- Ориентировочный состав: Джовани Нумбери, Ангга Сапутра, Педро Монтейро, Хорхе Амбросио Мендонса, Тафик Хидаят, Жаджа, Ильхамсах, Пауло Гали.
Текущая форма
«Малут Юнайтед» закрепился в верхней части таблицы Индонезийской Суперлиги и идет на 6-м месте среди 18 команд. На нынешнем отрезке сезона клуб прибавляет от матча к матчу, все реже проигрывает и уверенно держит курс на зону азиатских клубных турниров.
Шесть последних матчей клуб прошел без поражений. Четыре победы, 16 забитых голов и всего три пропущенных. Громче всего атака проявила себя в разгроме «ФК Бекаси Сити» со счетом 5:0, а с «Персиб Бандунг» победа вышла скромнее (2:1). В последнем туре команда разошлась миром с «Персебая Сурабая» (1:1), причем на 36-й минуте отличился Ридхо Сюхада Путра с передачи Сиро Алвеша.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Малут Юнайтед» пропустил в среднем 0,5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Хорхе Бартольди, Риян Ардиансах, Густаво Франса, Клейлтон Сантос, Янс Саюри, Ридхо Сюхада Путра, Кей Хиросе, Якоб Саюри.
Прогноз и ставки
«Малут Юнайтед» набрал хороший ход. В последних шести матчах у него четыре победы и ни одного поражения. Хозяева тем временем застряли в зоне вылета, и очки даются им с трудом. Гости уверенно идут к еврокубкам, а за те же шесть встреч забили 16 мячей и пропустили три. С такой разницей в классе и настрое команда из Палу вполне может увезти очки с выезда.
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Тренды
Ставка «Малут Юнайтед» не проиграет
«Малут Юнайтед» уступил лишь 0 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Мадура Юнайтед» и в 11 из 20 игр «Малут Юнайтед».
Ставка Индивидуальный тотал «Малут Юнайтед» больше 0.5
Отметку 0.5 «Малут Юнайтед» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мадура Юнайтед
|2,71%
|36.90
|Ничья
|94,45%
|1.06
|Малут Юнайтед
|2,84%
|35.19
Динамика вероятностей1'–95'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|97,16%
|1.03
|12
|5,55%
|18.01
|X2
|97,29%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|6,09%
|16.43
|Меньше
|93,91%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Мадура Юнайтед
|2,97%
|33.65
|Малут Юнайтед
|3,11%
|32.12
|Не будет
|93,91%
|1.06
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