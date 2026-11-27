Текущая форма

«Мадура Юнайтед» переживает тяжелый отрезок в Индонезийской Суперлиге. Клуб идет на 14-м месте из 18 участников сезона 2025/26, и команде тренера Зе Гомеса срочно нужны изменения в игре, ведь такое положение ставит ее в зону риска. Ровной игры пока не хватает, а дистанцию от зоны вылета коллектив удерживает с трудом.

С «Персела Ламонган» вышел результативный матч, ничья 2:2, хотя хозяева поля старались переломить ход встречи. На 26-й минуте Хорхе Амбросио Мендонса открыл счет после передачи Данило Санта-Круса, но удержать перевес не вышло. В ответной атаке Данило Санта-Крус реализовал пенальти, и до победы команда все равно не дотянула. Из последних шести встреч клуб выиграл только три, причем «ФК Арема» разобран уверенно (3:0), а «ПСМ Макассар» одолен; два поражения, среди которых 1:3 от «Персебая Сурабая», напоминают о нестабильной игре в обороне.

Дисквалификации и травмы

Историческая справка. Сезон 1995–96 аргентинский нападающий Марио Кемпес провел за команду, где сыграл 15 матчей и забил 10 голов.

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