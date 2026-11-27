Текущая форма

«Морейренсе» занимает седьмое место в таблице Примейра-лиги, и для клуба из Минью это вполне достойный уровень. Правда, стабильность результатов команды Васку Ботелу да Коста вызывает вопросы. «Os verdes e brancos» умеют выигрывать уверенно, но регулярно теряют очки с равными соперниками и мечутся между зоной еврокубков и серединой таблицы.

В последнем выездном матче «Морейренсе» уступил «Спортингу» с минимальным счетом 0:1, и эта встреча вновь показала, как трудно команде реализовывать моменты против топ-клубов. Зато дома дела идут иначе. «Эшторил Прая» был обыгран уверенно (3:1), а «Эстрела Амадора» — со счетом 2:1, и в этих матчах атака работала, стоило сопернику оставить ей пространство. Правда, на фоне тех побед случились три поражения подряд от «Жил Висенте», АВС и «Спортинга», так что команда пока ищет надежность в обороне.

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