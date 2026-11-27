Матч окончен! Итоговый счёт — Морейренсе 0:2 Санта Клара.
Второй тайм завершён. Счёт — Морейренсе 0:2 Санта Клара.
95'Жёлтая карточка: предупреждение получает Лукас Соареш (Санта Клара).
95'Фолит Лукас Соареш (Санта Клара).
95'Сонга Чипйока (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Фолит Даниэль Борхес (Санта Клара).
94'Мараньян (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Удар заблокирован. Педро Феррейра (Санта Клара) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Даниэль Борхес.
93'Жёлтая карточка: предупреждение получает Гильерме Либерато (Морейренсе).
93'Гонсало Пасиенсия (Санта Клара) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
93'Фолит Мараньян (Морейренсе).
93'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
92'Пауза в матче из-за травмы Жей Тавареса (Санта-Клара).
92'Жёлтая карточка: предупреждение получает Жилберто Батиста (Морейренсе) за грубый фол.
91'Жей Таварес (Санта-Клара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Фолит Жилберто Батиста (Морейренсе).
91'Удар заблокирован. Жилберто Батиста (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
90'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
90'Фолит Соррисо (Санта Клара).
90'Афонсу Виейра (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
88'Удар отражён. Сонга Чипйока (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Лукас Франса (Санта Клара) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
88'Удар заблокирован. Альваро Мартинес (Морейренсе) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
86'Жёлтая карточка: предупреждение получает Итало (Санта Клара).
86'Мараньян (Морейренсе) получает жёлтую карточку.
86'Жёлтая карточка: предупреждение получает Педро Феррейра (Санта Клара).
85'Фолит Джи Таварес («Санта-Клара»).
85'Александр Дювиль-Парсеман («Морейренсе») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
83'Замена у команды Санта Клара: на поле выходит Камика, игру покидает Гильерме Ромао.
83'Замена у команды Санта Клара: на поле выходит Велинтон Торрао, игру покидает Бреннер.
83'Удар заблокирован. Мараньян (Морейренсе) пробил головой с правого фланга вратарской, мяч заблокирован.
82'Угловой подаст Морейренсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лукас Франса).
81'Удар заблокирован. Динис Пинто (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
79'Фолит Итало (Санта Клара).
79'Александр Дювиль-Парсеман (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Замена у команды Морейренсе: на поле выходит Афонсу Виейра, игру покидает Найл Джон.
78'Замена в составе Морейренсе. На поле выходит Родри Алонсо, игру покидает Мануэль Мендонса.
78'Замена у команды Морейренсе: на поле выходит Сонга Чипйока, игру покидает Ландерсон.
76'Дже Таварес (Санта-Клара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Фолит Гильерме Либерато (Морейренсе).
75'Фолит Дже Таварес (Санта-Клара).
75'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
75'Офсайд у команды Санта Клара: Бреннер оказался в положении «вне игры».
72'Замена в составе Санта-Клары. На поле выходит Гонсало Пасиенсия, игру покидает Фернандо.
72'Угловой подаст Санта Клара. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Андре Феррейра).
72'Удар отражён. Бреннер (Санта-Клара) пробил правой ногой с неудобного угла справа, Андре Феррейра (Морейренсе) парирует мяч в центре ворот. Пас от Фернандо.
71'Фолит Гильерме Либерато (Морейренсе).
71'Фернандо (Санта-Клара) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
71'Фолит Педро Феррейра (Санта Клара).
71'Мараньян (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
70'Замена в составе Морейренсе. На поле выходит Мараньян, игру покидает Тиаго Андраде.
70'Замена в составе Морейренсе. На поле выходит Александр Дювиль-Парсеман, игру покидает Леонардо Воник.
69'Офсайд у команды Морейренсе: Леонардо Вонич оказался в положении «вне игры».
69'Фолит Дже Таварес (Санта-Клара).
69'Найл Джон (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
68'Угловой подаст Морейренсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Соррисо).
68'Фолит Даниэль Борхес (Санта Клара).
68'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
67'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Даниэль Борхес (Санта Клара).
66'Неточный удар. Леонардо Вонич (Морейренсе) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Альваро Мартинес навесом в быстрой контратаке.
64'Гол! «Морейренсе» 0, «Санта-Клара» 2. Бреннер («Санта-Клара») пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади в центр ворот. Пас от Жей Тавареса.
62'Замена у команды Санта Клара: на поле выходит Соррисо, игру покидает Винисиус Лопес.
62'Замена у команды Санта Клара: на поле выходит Педро Феррейра, игру покидает Жоао Васконселос.
60'Удар отражён. Леонардо Вонич (Морейренсе) пробил правой ногой с левого угла вратарской — вратарь Лукас Франса (Санта Клара) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
59'Фолит Даниэль Борхес (Санта Клара).
59'Тьяго Андраде (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
58'Угловой подаст Морейренсе. Мяч ушёл за лицевую от Жей Тавареса.
55'Угловой подаст Морейренсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Энрике Силва).
52'Фолит Жоао Васконселос (Санта Клара).
52'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
52'Неточный удар. Найл Джон (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Жилберто Батиста после розыгрыша стандарта.
52'Неточный удар. Динис Пинто (Морейренсе) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Тьяго Андраде навесом со стандарта.
51'Фолит Фернандо («Санта-Клара»).
51'Динис Пинто (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
51'Удар отражён. Мануэль Мендонса (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Лукас Франса (Санта Клара) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Альваро Мартинес.
48'Положение «вне игры» у Санта-Клары. Фернандо зафиксирован в офсайде.
47'Фолит Жей Таварес (Санта-Клара).
47'Кевин Монтейро (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Винисиус Лопес (Санта Клара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Фолит Альваро Мартинес (Морейренсе).
46'Начался второй тайм. Счёт — Морейренсе 0:1 Санта Клара.
Первый тайм завершён. Счёт — Морейренсе 0:1 Санта Клара.
47'Угловой подаст Морейренсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Итало).
47'Удар заблокирован. Найл Джон (Морейренсе) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Угловой подаст Санта Клара. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Динис Пинто).
43'Угловой подаст Морейренсе. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Энрике Силва).
43'Фолит Итало (Санта Клара).
43'Леонардо Вонич (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
42'Фолит Даниэль Борхес (Санта Клара).
42'Леонардо Вонич (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
41'Фолит Даниэль Борхес (Санта Клара).
41'Динис Пинто (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
38'Автогол! Мяч в свои ворота срезает Жилберто Батиста (Морейренсе). Счёт — Морейренсе 0:1 Санта Клара.
37'Угловой подаст Санта Клара. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кевин Монтейро).
37'Удар заблокирован. Жей Таварес («Санта-Клара») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Бреннера.
35'Фолит Лукас Соареш (Санта Клара).
35'Тьяго Андраде (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Неточный удар. Бреннер (Санта Клара) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Винисиус Лопес в быстрой контратаке.
32'Офсайд у команды Санта Клара: Энрике Силва оказался в положении «вне игры».
32'Удар мимо. Фернандо («Санта-Клара») пробил головой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел в левый угол. Пас от Жуана Васконселоса после подачи с углового.
31'Угловой подаст Санта Клара. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мануэль Мендонса).
31'Неточный удар. Винисиус Лопес (Санта Клара) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч уходит выше и правее створа ворот.
31'Угловой подаст Санта Клара. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мануэль Мендонса).
31'Удар заблокирован. Лукас Соареш (Санта Клара) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Жоао Васконселос.
29'Фолит Бреннер (Санта Клара).
29'Ландерсон (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
28'Угловой подаст Санта Клара. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Жилберто Батиста).
28'Неточный удар. Найл Джон (Морейренсе) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Леонардо Вонич.
27'Фолит Винисиус Лопес (Санта Клара).
27'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Неточный удар. Мануэль Мендонса (Морейренсе) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
26'Удар заблокирован. Леонардо Вонич (Морейренсе) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Динис Пинто навесом в штрафную.
25'Жоао Васконселос (Санта Клара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
25'Фолит Гильерме Либерато (Морейренсе).
22'Тьяго Андраде (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Жоао Васконселос (Санта Клара).
20'Неточный удар. Мануэль Мендонса (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Ландерсон в быстрой контратаке.
17'Фолит Же Таварес (Санта-Клара).
17'Ландерсон (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
16'Винисиус Лопес (Санта Клара) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
16'Фолит Ландерсон (Морейренсе).
14'Фолит Жоао Васконселос (Санта Клара).
14'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
13'Фолит Же Таварес (Санта-Клара).
13'Гильерме Либерато (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Офсайд у команды Санта Клара: Винисиус Лопес оказался в положении «вне игры».
09'Удар заблокирован. Тьяго Андраде (Морейренсе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Мануэль Мендонса.
08'Винисиус Лопес (Санта Клара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Фолит Кевин Монтейро (Морейренсе).
06'Удар отражён. Фернандо (Санта-Клара) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летел в центр ворот, Андре Феррейра (Морейренсе) парировал удар. Пас от Дже Тавареса.
05'Ландерсон (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
05'Фолит Бреннер (Санта Клара).
04'Найл Джон (Морейренсе) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
04'Фолит Фернандо (Санта-Клара).
04'Удар заблокирован. Жоао Васконселос (Санта Клара) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
01'Фолит Мануэль Мендонса (Морейренсе).
01'Даниэль Борхес (Санта Клара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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28.11.2026 в 11:47