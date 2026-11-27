Текущая форма

«Оцелул» переживает тяжелые времена. Шесть матчей без побед и три поражения кряду загнали клуб в опасную зону СуперЛиги, а отставание от лидеров растет с каждым туром. Масштаб происходящего виден и на фоне истории. Именно этот клуб остается единственным чемпионом Румынии в новейшей истории по итогам сезона 2010–2011.

В последнем матче оборона «Оцелула» развалилась. Команда проиграла «ЧФР 1907 Клуж» со счетом 2:3 и не удержала игру, хотя моменты у нее были. Жоао Паулину открыл счет на 32-й минуте, а на 25-й он же удвоил преимущество, причем оба гола пришли после передач Андрезиньо, который фактически вел атаки соперника. Под руководством тренера Лászло Балента коллектив пропускает в каждом матче этой серии, а всего пропустил 11 мячей при 8 забитых. Надежность защиты перед следующими встречами вызывает вопросы.

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