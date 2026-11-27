Оцелул — Арад: прогноз на матч СуперЛига (Румыния)
«Оцелул» 28 ноября 2026 года встретится с «Арадом» в матче СуперЛиги (Румыния). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Оцелул» переживает тяжелые времена. Шесть матчей без побед и три поражения кряду загнали клуб в опасную зону СуперЛиги, а отставание от лидеров растет с каждым туром. Масштаб происходящего виден и на фоне истории. Именно этот клуб остается единственным чемпионом Румынии в новейшей истории по итогам сезона 2010–2011.
В последнем матче оборона «Оцелула» развалилась. Команда проиграла «ЧФР 1907 Клуж» со счетом 2:3 и не удержала игру, хотя моменты у нее были. Жоао Паулину открыл счет на 32-й минуте, а на 25-й он же удвоил преимущество, причем оба гола пришли после передач Андрезиньо, который фактически вел атаки соперника. Под руководством тренера Лászло Балента коллектив пропускает в каждом матче этой серии, а всего пропустил 11 мячей при 8 забитых. Надежность защиты перед следующими встречами вызывает вопросы.
Интересные факты для ставок
- «Оцелул» проиграл 3 из 6 последних матчей, и отрезок получился неровным.
- В лазарете: Казу, Паул Иакоб.
- Ориентировочный состав: Хабиб Силла, Паул Иакоб, Андрей Чобану, Педро Нуньо, Мигель Силва, Андрезиньо, Рафаэль Брито, Патрик Фернандес.
Текущая форма
В СуперЛиге у «Арада» дела идут тяжело. Клуб идет седьмым из шестнадцати команд, а за последние шесть встреч выиграл лишь дважды, при этом пропустил 11 мячей и забил 6. Совсем недавно команда крупно уступила «Университатя Крайова» со счетом 6:2, и оборона в том матче развалилась.
В той встрече гости открыли счет на 6-й минуте, и сделал это Денис Цэрои после передачи Романа Алина. Прошло шесть минут, и Маринос Ционис восстановил равновесие, причем ассистировал ему тот же Цэрои. Ярких моментов хватает, но команда тренера Адриана Михалчи не умеет удерживать преимущество, так что предстоящий матч станет для нее серьезным испытанием на прочность.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Арад» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Роман Алин, Маринос Ционис, Мариус Каталин Коман, Дин Аломерович, Омар Эль Сауи, Джейсон Папо, Марсиу Роза, Питер Уанех.
Прогноз и ставки
«Оцелул» проиграл три матча подряд, в том числе уступил «ЧФР 1907 Клуж» со счетом 2:3, зато дома команда Ласло Балента обычно приходит в себя. Соперник из Арада тоже нестабилен. После разгрома 2:6 от «Университатя Крайова» гости пропускают в среднем почти два мяча за игру. В последних десяти встречах «Оцелул» всегда забивал хотя бы один гол, а «Арад» не умеет удерживать преимущество. Поэтому ждем, что хозяева не проиграют.
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Тренды
Ставка «Оцелул» не проиграет
«Оцелул» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Оцелул» и в 9 из 20 игр «Арад».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Оцелул» и в 2 из 6 игр «Арад».
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