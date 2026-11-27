Текущая форма

В Чемпионшипе сезона 2025/26 «Престон» пока идет неровно и держится на 14-м месте из 24 команд. Коллектив Грэма Александра ищет оптимальный игровой баланс, причем уверенные результаты соседствуют с неожиданными провалами в обороне.

Недавние матчи «Престона» складываются неровно. Сначала команда крупно уступила «Сток Сити» (0:2), затем в результативной игре проиграла «Шеффилд Юнайтед» (2:3). Зато на стадионе «Престон Парк» хозяева разгромили «Кардифф Сити» со счетом 4:0. Тьерри Смолл и Алфи Девин забили еще в первом тайме, а Эндрю Моран и Эндрю Хьюз довели дело до разгрома во второй половине.

Дисквалификации и травмы

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