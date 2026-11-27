Матч окончен! Итоговый счёт — Престон Норт Энд 1:1 Норвич Сити.
Второй тайм завершён. Счёт — Престон Норт Энд 1:1 Норвич Сити.
100'Оскар Швартау вынужден покинуть поле из-за травмы — лимит замен у команды Норвич Сити уже исчерпан.
99'Делано Бургзорг (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
99'Фолит Анис Слимане (Норвич Сити).
99'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Оделуга Офия).
99'Удар заблокирован. Анис Слимане (Норвич Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джован Макама скидкой головой.
97'Неточный удар. Брэд Поттс (Престон Норт Энд) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Андрия Вукчевич навесом в штрафную.
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джован Макама (Норвич Сити).
94'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Оделуга Офия (Престон Норт Энд).
94'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Оскар Швартау (Норвич Сити).
93'Оделуга Офия (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Фолит Джован Макама (Норвич Сити).
92'Резервный арбитр компенсировал 9 минут.
92'Фолит Джован Макама (Норвич Сити).
92'Андрия Вукчевич (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Замена у команды Престон Норт Энд: на поле выходит Брэд Поттс, игру покидает Стэнли Миллс.
91'Эндрю Моран (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Фолит Анис Слимане (Норвич Сити).
90'Офсайд у команды Престон Норт Энд: Делано Бургзорг оказался в положении «вне игры».
88'Неточный удар. Джейкоб Райт (Норвич Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Сэм Филд.
88'Неточный удар. Гарри Кларк (Престон Норт Энд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Эндрю Моран.
87'Удар отражён. Оскар Швартау (Норвич Сити) пробил правой ногой с левого края штрафной — вратарь Ли Николлс (Престон Норт Энд) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Руари Макинвил.
87'Удар заблокирован. Анис Слимане (Норвич Сити) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
87'Удар заблокирован. Анис Слимане (Норвич Сити) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
87'Удар заблокирован. Анте Чернак (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Анис Слимане.
87'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гарри Кларк).
87'Удар заблокирован. Оскар Швартау (Норвич Сити) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джован Макама.
86'Гол! Престон Норт Энд 1:1 Норвич Сити. Сэм Филд (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового и отправляет мяч в нижний правый угол ворот.
85'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Оделуга Офия).
84'Замена у команды Норвич Сити: на поле выходит Дарлин Ёнга, игру покидает Бен Крисен.
83'Замена у команды Норвич Сити: на поле выходит Анте Чернак, игру покидает Андре Брукс.
83'Замена у команды Норвич Сити: на поле выходит Анис Слимане, игру покидает Парис Магома.
80'Замена у команды Престон Норт Энд: на поле выходит Гарри Кларк, игру покидает Алфи Девин.
79'Стэнли Миллс (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Фолит Парис Магома (Норвич Сити).
79'Фолит Оделуга Офия (Престон Норт Энд).
79'Сэм Филд (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Фолит Бен Крисен (Норвич Сити).
78'Алфи Девин (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
77'Угловой подаст Престон Норт Энд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Келлен Фишер).
77'Удар заблокирован. Эндрю Моран (Престон Норт Энд) пробил головой с правого угла вратарской — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джордан Томпсон навесом в штрафную.
76'Угловой подаст Престон Норт Энд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бен Крисен).
75'Замена у команды Норвич Сити: на поле выходит Оскар Швартау, игру покидает Энтони Мусаба.
74'Замена у команды Норвич Сити: на поле выходит Джован Макама, игру покидает Матиас Квистгаарден.
74'Гол с пенальти! Престон Норт Энд 1:0 Норвич Сити. Делано Бургзорг (Престон Норт Энд) реализует 11-метровый — пробил правой ногой в нижний правый угол ворот.
73'Жёлтая карточка: предупреждение получает Бен Крисен (Норвич Сити) за грубый фол.
72'Пенальти в пользу команды Престон Норт Энд! Алфи Девин зарабатывает 11-метровый — на нём нарушают правила в штрафной площади.
72'Пенальти! Бен Крисен (Норвич Сити) нарушает правила в своей штрафной площади.
71'Неточный удар. Алфи Девин (Престон Норт Энд) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Андрия Вукчевич навесом в штрафную.
69'Неточный удар. Андре Брукс (Норвич Сити) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Энтони Мусаба.
69'Удар отражён. Алфи Девин (Престон Норт Энд) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Даниэль Гримшоу (Норвич Сити) парирует мяч по центру ворот.
67'Перекладина! Руари Макинвил (Норвич Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч попадает в перекладину!
67'Замена у команды Норвич Сити: на поле выходит Джейкоб Райт, игру покидает К. Маклин.
65'Замена у команды Престон Норт Энд: на поле выходит Кэтал О'Салливан, игру покидает Грег Дохерти.
65'Замена у команды Престон Норт Энд: на поле выходит Делано Бургзорг, игру покидает Каллам Ланг.
64'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
62'Пауза в матче (Норвич Сити).
58'Неточный удар. Андре Брукс (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Сэм Филд.
56'Фолит Эндрю Моран (Престон Норт Энд).
56'Келлен Фишер (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
56'Вынужденная замена у команды Престон Норт Энд: на поле выходит Джордан Стори, из-за травмы игру покидает Лиам Линдсей.
55'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
53'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Лиам Линдсей (Престон Норт Энд).
52'Удар заблокирован. К. Маклин (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
52'Неточный удар. Бен Крисен (Норвич Сити) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил К. Маклин после розыгрыша углового.
52'Удар заблокирован. К. Маклин (Норвич Сити) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
52'Удар заблокирован. Гарри Дарлинг (Норвич Сити) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Парис Магома навесом в штрафную.
52'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лиам Линдсей).
51'Офсайд у команды Норвич Сити: Гарри Дарлинг оказался в положении «вне игры».
51'Неточный удар. Руари Макинвил (Норвич Сити) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Парис Магома навесом с углового.
50'Жёлтая карточка: предупреждение получает Стэнли Миллс (Престон Норт Энд).
50'Жёлтая карточка: предупреждение получает Энтони Мусаба (Норвич Сити).
49'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Стэнли Миллс).
47'Неточный удар. Джордан Томпсон (Престон Норт Энд) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
47'Неточный удар. Келлен Фишер (Норвич Сити) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
47'Удар заблокирован. Андре Брукс (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Сэм Филд.
46'Начался второй тайм. Счёт — Престон Норт Энд 0:0 Норвич Сити.
Первый тайм завершён. Счёт — Престон Норт Энд 0:0 Норвич Сити.
45'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Каллам Ланг).
45'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лиам Линдсей).
44'Удар отражён. Матиас Квистгаарден (Норвич Сити) пробил правой ногой с близкого расстояния — вратарь Ли Николлс (Престон Норт Энд) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Энтони Мусаба навесом в штрафную.
43'Фолит Алфи Девин (Престон Норт Энд).
43'Бен Крисен (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Удар отражён. Каллам Ланг (Престон Норт Энд) пробил правой ногой с близкого расстояния — вратарь Даниэль Гримшоу (Норвич Сити) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Тьерри Смолл навесом в штрафную.
38'Удар заблокирован. Сэм Филд (Норвич Сити) пробил головой с близкого расстояния — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Парис Магома навесом в штрафную.
37'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Грег Дохерти).
36'Неточный удар. Келлен Фишер (Норвич Сити) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 30 метров) — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил К. Маклин.
36'Перекладина! К. Маклин (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Парис Магома.
35'Ли Николлс (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Руари Макинвил (Норвич Сити).
34'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ли Николлс).
34'Удар отражён. Андре Брукс (Норвич Сити) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Ли Николлс (Престон Норт Энд) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Парис Магома.
33'Офсайд у команды Престон Норт Энд: Каллам Ланг оказался в положении «вне игры».
33'Удар заблокирован. Алфи Девин (Престон Норт Энд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
32'Жёлтая карточка: предупреждение получает Келлен Фишер (Норвич Сити) за грубый фол.
31'Эндрю Моран (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
31'Фолит Келлен Фишер (Норвич Сити).
30'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джордан Томпсон).
29'Неточный удар. Матиас Квистгаарден (Норвич Сити) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Келлен Фишер навесом со стандарта.
28'Жёлтая карточка: предупреждение получает Лиам Линдсей (Престон Норт Энд) за грубый фол.
28'Фолит Лиам Линдсей (Престон Норт Энд).
28'Матиас Квистгаарден (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
24'Неточный удар. Парис Магома (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Матиас Квистгаарден.
23'Жёлтая карточка: предупреждение получает Алфи Девин (Престон Норт Энд) за грубый фол.
23'Фолит Алфи Девин (Престон Норт Энд).
23'Бен Крисен (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Алфи Девин (Престон Норт Энд).
22'Бен Крисен (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Удар заблокирован. Матиас Квистгаарден (Норвич Сити) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил К. Маклин навесом в штрафную.
21'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тьерри Смолл).
21'Неточный удар. К. Маклин (Норвич Сити) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Парис Магома навесом с углового.
20'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Стэнли Миллс).
20'Удар заблокирован. Энтони Мусаба (Норвич Сити) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Келлен Фишер.
19'Офсайд у команды Престон Норт Энд: Каллам Ланг оказался в положении «вне игры».
17'Фолит Алфи Девин (Престон Норт Энд).
17'Сэм Филд (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
15'Матиас Квистгаарден (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Фолит Лиам Линдсей (Престон Норт Энд).
14'Удар заблокирован. Парис Магома (Норвич Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Бен Крисен.
12'Фолит Матиас Квистгаарден (Норвич Сити).
12'Джордан Томпсон (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
10'Жёлтая карточка: предупреждение получает К. Маклин (Норвич Сити) за грубый фол.
10'Фолит К. Маклин (Норвич Сити).
10'Каллам Ланг (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Фолит Бен Крисен (Норвич Сити).
08'Джордан Томпсон (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
07'Фолит Грег Дохерти (Престон Норт Энд).
07'Парис Магома (Норвич Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
06'Фолит Келлен Фишер (Норвич Сити).
06'Эндрю Моран (Престон Норт Энд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Угловой подаст Норвич Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лиам Линдсей).
05'Удар заблокирован. К. Маклин (Норвич Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Парис Магома.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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