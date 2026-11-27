В матче Чемпионшипа на стадионе «Сток Кей Рас» «Рексхэм» обыграл «Портсмут» со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте забил Каллум Дойл, а команда Фила Паркинсона уверенно реализовала свое преимущество в игре с коллективом Дэнни Коули.
Рексхэм — Пoртсмут: прогноз на матч Чемпионшип
28 ноября 2026 года «Рексхэм» и «Портсмут» проведут матч турнира Чемпионшип. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Рексхэм» держится на седьмом месте в Чемпионшипе. Для клуба, который лишь недавно пробился в профессиональный футбол, это серьезное достижение, хотя последние шесть туров вышли неровными. Очки команда набирает с переменным успехом, и уверенные победы чередуются с безголевыми ничьими и поражениями. На этом отрезке забито пять мячей и столько же пропущено, поэтому против сильных соперников оборона «Рексхэма» пока выглядит хрупко.
Три дня назад команда увезла выездную ничью 1:1 с «Бристоль Сити», причем хозяевам инициативу подарил гол Джо Уоррала на седьмой минуте. Играть жестко она умеет, и это видно по сухим победам над «Линкольн Сити» (1:0) и «Мидлсбро» (2:0). Подопечным тренера Фила Паркинсона предстоит решить, хватит ли им концентрации на весь матч, ведь недавние поражения от «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн Роверс» показали, что защита проседает при длительном сопротивлении.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Рексхэм» забил пять мячей, в среднем 0.8 гола за игру.
- В лазарете: Себастьян Реван, Джош Уиндасс, Натан Бродхед.
- Ориентировочный состав: Льюис О'Брайен, Исса Каборе, Бейли Кадамартери, Бен Уайтмен, Джордж Томасон, Жак Экроми, Энтони Паттерсон, Макс Клеворт.
Текущая форма
«Портсмут» в этом сезоне вынужден бороться за выживание, занимая скромное 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда из Англии не может найти стабильности, чередуя уверенные победы с неожиданными провалами, что делает её результаты крайне непредсказуемыми для болельщиков и аналитиков.
Победа над «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 1:0 получилась важной, а счет на 31-й минуте открыл Один Бейли. Правда, этот успех лишь на время прервал полосу нестабильности, ведь до него клуб уступил «Сток Сити» (1:2) и разошелся миром с «Болтон Уондерерс» (1:1). Под руководством тренера Джона Моузиньо коллектив ищет баланс между атакой и обороной, однако пропущенные голы в выездных встречах по-прежнему остаются главной проблемой.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Портсмут» не пропускал в 2 матчах из 6.
- В лазарете: Бишоп, Андерсон, Суифт, Франко Уме.
- Ориентировочный состав: Мадиодио Диа, Тайрис Шейд, Риган Пул, Эбу Адамс, Ияд Мохамед, Один Бейли, Райан Кавума-МакКуин, Николас Шмид.
Прогноз и ставки
«Рексхэм» и «Портсмут» встречаются в Чемпионшипе, и в последнее время обе команды больше думают об обороне. Из десяти последних матчей хозяева пробивали тотал больше 2.5 только в трех, гости — в четырех, так что в атаке никто не рискует. Недавно «Портсмут» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» на ноль, а «Рексхэм» часто обходится минимальным счетом. Ждем вязкой игры с небольшим количеством моментов.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 13 из 20 последних встреч «Рексхэм» и в 11 из 20 игр «Пoртсмут».
Ставка «Рексхэм» не проиграет
«Рексхэм» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Рексхэм
|92,84%
|1.08
|Ничья
|6,91%
|14.48
|Пoртсмут
|0,25%
|392.51
Динамика вероятностей6'–90'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,75%
|1.00
|12
|93,09%
|1.07
|X2
|7,16%
|13.96
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,45%
|6.47
|Меньше
|84,55%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Рексхэм
|8,38%
|11.93
|Пoртсмут
|7,06%
|14.16
|Не будет
|84,55%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|7,38%
|13.54
|Нет
|92,62%
|1.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Рексхэм -0.5
|92,84%
|1.08
|Пoртсмут +0.5
|7,16%
|13.96
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Рексхэм -1.5
|8,09%
|12.36
|Пoртсмут +1.5
|91,91%
|1.09
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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