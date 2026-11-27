Текущая форма

«Рексхэм» держится на седьмом месте в Чемпионшипе. Для клуба, который лишь недавно пробился в профессиональный футбол, это серьезное достижение, хотя последние шесть туров вышли неровными. Очки команда набирает с переменным успехом, и уверенные победы чередуются с безголевыми ничьими и поражениями. На этом отрезке забито пять мячей и столько же пропущено, поэтому против сильных соперников оборона «Рексхэма» пока выглядит хрупко.

Три дня назад команда увезла выездную ничью 1:1 с «Бристоль Сити», причем хозяевам инициативу подарил гол Джо Уоррала на седьмой минуте. Играть жестко она умеет, и это видно по сухим победам над «Линкольн Сити» (1:0) и «Мидлсбро» (2:0). Подопечным тренера Фила Паркинсона предстоит решить, хватит ли им концентрации на весь матч, ведь недавние поражения от «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн Роверс» показали, что защита проседает при длительном сопротивлении.

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