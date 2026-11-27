«Рубин» заслуженно в линии букмекерских контор выступает в роли фаворита. После появления на тренерском мостике Олега Кузьмина казанцы заметно прибавили, оформили три победы кряду, в том числе, обыграли «Зенит», отлично действуют на контратаках, четко используют стандартные положения.

«Акрон» находится на приличном спаде, проиграл в трех турах кряду, вернулись старые проблемы в обороне. Плюс ко всему, сегодня предстоит играть без Бардыбахина и Эшковала, в это ощутимые потери. Считаем, что «Рубин» продолжит свою победную серию.

Наш прогноз – победа «Рубина» за коэффициент 1.94