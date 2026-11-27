Матч окончен. «Рубин» — «Акрон» 3:0.
Второй тайм окончен. «Рубин» — «Акрон» 3:0.
93'Константин Марадишвили («Акрон») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Фолит Игор Вуйачич (Рубин Казань).
93'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Виталий Гудиев).
93'Удар отражён. Илья Рожков («Рубин») пробил правой ногой с правого края штрафной площади, Виталий Гудиев («Акрон») парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Даниила Моторина.
92'Даниил Моторин (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Фолит Марат Бокоев («Акрон»).
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Удар отражён. Марат Бокоев («Акрон») пробил головой из центра штрафной, Евгений Ставер («Рубин») парирует мяч в верхний центр ворот. Передачу выполнил Роберто Фернандес, сделавший навес.
90'Угочукву Иву (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
90'Угловой подаст «Акрон». Мяч ушёл за лицевую от Евгения Ставера.
90'Удар отражён. Константин Марадишвили («Акрон») пробил левой ногой с неудобного угла слева, Евгений Ставер («Рубин») отражает удар в нижний левый угол. Пас от Карлена Ховханнисяна.
88'Александар Юкич (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Фолит Марат Бокоев («Акрон»).
87'Угочукву Иву (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Фолит Константин Марадисвили («Акрон»).
85'Замена у команды Рубин Казань: на поле выходит Денил Мальдонадо, игру покидает Никита Лобов.
84'Замена у команды Рубин Казань: на поле выходит Илья Рожков, игру покидает Илья Самошников.
84'Замена у команды Рубин Казань: на поле выходит Даниил Моторин, игру покидает Эдди Сальседо.
82'Угловой подаст «Акрон». Мяч ушёл за лицевую от Евгения Ставера.
82'Удар отражён. Константин Марадишвили («Акрон») пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Евгений Ставер («Рубин») парирует мяч в верхний правый угол. Пас от Роберто Фернандеса.
81'Замена в составе «Акрона». На поле выходит Константин Марадишвили, игру покидает Стефан Лончар.
80'Мимо ворот. Стефан Лончар (Акрон) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч улетел в левый угол. Передал Дуду Родригес после быстрой атаки.
80'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Максим Болдырев).
79'Йонуц Недельчару («Акрон») получает жёлтую карточку.
79'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ионут Неделчеару).
77'Андерсон Арройо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
77'Фолит Карлен Хованнисян («Акрон»).
77'Фолит Марат Бокоев («Акрон»).
77'Велдин Ходжа (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
75'Удар заблокирован. Велдин Ходжа (Рубин Казань) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
74'Жёлтая карточка: предупреждение получает Никита Лобов (Рубин Казань) за грубый фол.
74'Фолит Никита Лобов (Рубин Казань).
74'Роберто Фернандес («Акрон») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
71'Фолит Велдин Ходжа (Рубин Казань).
71'Роберто Фернандес («Акрон») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
71'Фолит Александар Юкич (Рубин Казань).
71'Кристиан Бистрович («Акрон») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
70'Замена в составе «Акрона». На поле выходит Йомар Роча, игру покидает Хетаг Хосонов.
70'Андерсон Арройо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
70'Фолит Максим Болдырев («Акрон»).
69'Замена у команды Рубин Казань: на поле выходит Александар Юкич, игру покидает Ульви Бакаев.
67'Илья Самошников (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Дуду Родригес («Акрон»).
66'Фолит Эдди Сальседо (Рубин Казань).
66'Марат Бокоев («Акрон») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Положение «вне игры» у «Акрона». Марат Бокоев зафиксирован в офсайде.
63'Удар отражён. Хетаг Хосонов («Акрон») пробил правой ногой из центра штрафной, Евгений Ставер («Рубин») парирует мяч в верхний центр ворот.
63'Дуду Родригес («Акрон») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
63'Фолит Угочукву Иву (Рубин Казань).
62'Замена в «Акроне». На поле выходит Дуду Родригес, игру покидает Дмитрий Пестряков.
62'Илья Самошников (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
62'Фолит Хетаг Хосонов («Акрон»).
61'Замена у команды Рубин Казань: на поле выходит Велдин Ходжа, игру покидает Богдан Йочич.
60'Гол! «Рубин» 3:0 «Акрон». Игнасио Саведра («Рубин») пробил левой ногой из центра штрафной, мяч влетает в центр ворот. Передачу после быстрой атаки сделал Эдди Сальседо.
57'Удар отражён. Никита Лобов («Рубин» Казань) пробил правой ногой из центра штрафной, Виталий Гудиев («Акрон») парирует мяч в центре ворот.
57'Удар заблокирован. Ульви Бакаев (Рубин Казань) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
57'Удар заблокирован. Ульви Бакаев (Рубин Казань) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эдди Сальседо.
56'Богдан Йочич (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Фолит Марат Бокоев («Акрон»).
55'Положение «вне игры» у «Акрона». Дмитрий Пестряков зафиксирован в офсайде.
54'Удар отражён. Эдди Сальседо («Рубин») пробил правой ногой из-за штрафной, Виталий Гудиев («Акрон») парирует мяч в центре ворот. Пас от Игнасио Саведры.
51'Игнасио Савадера (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Фолит Стефан Лончар («Акрон»).
51'Удар отражён. Хетаг Хосонов («Акрон») пробил правой ногой из-за штрафной площади. Евгений Ставер («Рубин») парирует мяч в центре ворот.
48'Хетаг Хосонов («Акрон») получает жёлтую карточку за грубый фол.
48'Егор Тесленко (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Фолит Хетаг Хосонов («Акрон»).
46'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Роберто Фернандес).
46'Удар заблокирован. Ульви Бакаев (Рубин Казань) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эдди Сальседо.
46'Начинается второй тайм. «Рубин» — 2:0 — «Акрон».
46'Замена в составе «Акрона». На поле выходит Максим Болдырев, игру покидает Артём Шуманский.
46'Замена в составе «Акрона». На поле выходит Слободан Тедич, игру покидает Гилсон Беншимоль.
Первый тайм окончен. «Рубин» — «Акрон» 2:0.
47'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
46'Удар отражён. Ульви Бабаев («Рубин») пробил левой ногой из центра штрафной, Виталий Гудиев («Акрон») парирует мяч в центре ворот. Передачу головой сделал Эдди Сальседо.
45'Ульви Бакаев (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Фолит Хетаг Хосонов («Акрон»).
44'Эдди Сальседо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
44'Фолит Йонуц Недельчару («Акрон»).
42'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
42'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Богдан Йочич (Рубин Казань).
40'Удар мимо. Ульви Бабаев («Рубин») пробил правой ногой с дальней дистанции слева, мяч улетел высоко и вправо от ворот после прямого штрафного.
40'Фолит Карлен Ховханнисян (Акрон).
40'Эдди Сальседо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
39'Угочукву Иву (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Фолит Карлен Ховханнисян (Акрон).
37'Игор Вуйачич (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
37'Фолит Артем Шуманский (Акрон).
37'Фолит Эдди Сальседо (Рубин Казань).
37'Хетаг Хосонов (Акрон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Неточный удар. Игнасио Савадера (Рубин Казань) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Ульви Бакаев в быстрой контратаке.
34'Неточный удар. Ульви Бакаев (Рубин Казань) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Эдди Сальседо в быстрой контратаке.
32'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хетаг Хосонов).
32'Ульви Бакаев (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
32'Фолит Марат Бокоев (Акрон).
31'Фолит Ульви Бакаев (Рубин Казань).
31'Кристиан Бистрович (Акрон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Фолит Марат Бокоев (Акрон).
30'Ульви Бакаев (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
28'Угочукву Иву (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
28'Фолит Гилсон Беншимол (Акрон).
27'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Марат Бокоев).
26'Эдди Сальседо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Йонуц Недельчару (Акрон).
25'Фолит Игор Вуйачич (Рубин Казань).
25'Кристиан Бистрович (Акрон) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
23'Игор Вуйачич (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
23'Фолит Стефан Лончар (Акрон).
22'Фолит Богдан Йочич (Рубин Казань).
22'Роберто Фернандес (Акрон) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
20'Фолит Егор Тесленко (Рубин Казань).
20'Кристиан Бистрович (Акрон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Угловой подаст Рубин Казань. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Марат Бокоев).
17'Гол! «Рубин» — «Акрон» 2:0. Ульви Бабаев («Рубин») пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади в центр ворот. Гол после передачи Угочуку Иву.
14'Фолит Илья Самошников (Рубин Казань).
14'Дмитрий Пестряков (Акрон) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
13'Дмитрий Пестряков (Акрон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
13'Фолит Эдди Сальседо (Рубин Казань).
12'Андерсон Арройо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
12'Фолит Гилсон Беншимол (Акрон).
09'Фолит Илья Самошников (Рубин Казань).
09'Дмитрий Пестряков (Акрон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Фолит Игнасио Савадера (Рубин Казань).
09'Кристиан Бистрович (Акрон) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
08'Положение «вне игры» у «Акрона». Гилсон Беншимол зафиксирован в офсайде.
06'Гол! «Рубин» — «Акрон» 1:0. Угочукву Иву («Рубин») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч влетел в нижний правый угол ворот.
06'Эдди Сальседо (Рубин Казань) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
06'Фолит Марат Бокоев (Акрон).
04'Удар отражён. Егор Тесленко (Рубин) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч летел в верхний центр ворот, но Виталий Гудиев (Акрон) парировал удар. Пас от Игнасио Саведры.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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28.11.2026 в 12:31