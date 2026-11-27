Текущая форма

К нынешнему отрезку сезона ВХЛ «Рубин» подходит не в самом спокойном состоянии. Победы чередуются с болезненными поражениями, и стабильности в игре команды пока не видно. В последних шести матчах у «Рубина» три победы и три неудачи, а пропустил он за это время 17 шайб. Такой баланс не дает повода называть коллектив уверенным лидером, и держать концентрацию ему приходится постоянно.

Тревожнее всего вышла серия из двух поражений подряд. Сначала команда уступила «Химику» из Воскресенска (1:2), затем крупно проиграла «Звезде» из Москвы (2:5), и в обороне стало заметно больше проблем. Правда, подопечные Александра Осипова быстро перестроились и прервали спад победами над «Динамо СПб» (1:0) и СКА-Нева (2:1). В последней встрече счет на 31-й минуте открыл Денис Горбунов, а капитан Георгий Бусаров повел партнеров за собой и помог удержать преимущество в концовке.

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