В матче ВХЛ «Рубин» взял верх над «Барсом» со счетом 2:1. Счет на 20-й минуте открыл Иван Меховов, а на 64-й Денис Горбунов забросил решающую шайбу.
Рубин — Барс: прогноз на матч ВХЛ
В рамках ВХЛ 28 ноября 2026 года «Рубин» сыграет с «Барсом». Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
К нынешнему отрезку сезона ВХЛ «Рубин» подходит не в самом спокойном состоянии. Победы чередуются с болезненными поражениями, и стабильности в игре команды пока не видно. В последних шести матчах у «Рубина» три победы и три неудачи, а пропустил он за это время 17 шайб. Такой баланс не дает повода называть коллектив уверенным лидером, и держать концентрацию ему приходится постоянно.
Тревожнее всего вышла серия из двух поражений подряд. Сначала команда уступила «Химику» из Воскресенска (1:2), затем крупно проиграла «Звезде» из Москвы (2:5), и в обороне стало заметно больше проблем. Правда, подопечные Александра Осипова быстро перестроились и прервали спад победами над «Динамо СПб» (1:0) и СКА-Нева (2:1). В последней встрече счет на 31-й минуте открыл Денис Горбунов, а капитан Георгий Бусаров повел партнеров за собой и помог удержать преимущество в концовке.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах команда пропускает в среднем 2,8 шайбы за игру.
- Ориентировочный состав: Юнин И. Карташов А. Попов Ю. Горбунов Д. Воеводин Д. Иванов Ю. Лоза И. Данил Башкиров.
Текущая форма
Отрезок в ВХЛ «Барс» проходит тяжело. Стабильности казанцам не хватает, и клуб, который привычно связывают с системой «Ак Барса», проиграл четыре из шести последних матчей, забросив лишь 12 шайб при 16 пропущенных. Разница в четыре шайбы не в пользу команды, так что без быстрой наладки игры ей грозит падение в нижнюю часть таблицы.
В последней встрече с «Зауральем» команда уступила 1:3, и это поражение продлило серию неудач. Единственную шайбу гостей забросил Данил Шерстнев уже на 22-й секунде, однако быстрый гол успеха не принес. У команды Александра Степанова ритм рваный. После побед над «Омскими Крыльями» (2:1) и «Соколом» (2:1) пришли тяжелые поражения от «Норильска» и «Металлурга». Капитан Андрей Алексеев и лидер нападения Станислав Альшевский должны взять на себя роль спасателей и помочь коллективу переломить негативную тенденцию.
Дисквалификации и травмы
Ключевым игроком встречи с «Рубином» стал Станислав Альшевский, автор победной серии.
Интересные факты для ставок
- «Барс» проиграл четыре из шести последних матчей, и этот отрезок получился тяжелым.
- В лазарете: Всеволод Алметкин.
- Ориентировочный состав: Александр Столпеченков, Н. Богатов, В. Алметкин, И. Хасанов, С. Альшевский, Д. Гизатуллин, А. Махмутов, Р. Абросимов.
Прогноз и ставки
«Рубин» играет неровно. Уверенные победы над «Динамо СПб» и СКА-Нева сменяются болезненными поражениями от «Химика» и «Звезды». У гостей из Казани дела совсем плохи, ведь в шести последних встречах они проиграли четыре раза, забросив всего 12 шайб при 16 пропущенных. В последних матчах обе команды больше думают об обороне, и это снижает общую результативность. Ждем вязкий хоккей, где важнее контроль игры, а не атака, поэтому низовой вариант напрашивается сам собой.
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Ставка Тотал шайб меньше 4.5
Тотал меньше 4.5 удерживался в 6 из 20 последних встреч «Рубин» и в 11 из 20 игр «Барс».
Ставка Фора «Рубин» (-1.5)
Средняя разница счета «Рубин» в последних 6 матчах составляет -0.7.
Ставка 1-й период: тотал меньше 2.5 шайбы
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 4.2 за встречу.
Live-тренды
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|Рубин
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Динамика вероятностей1'–63'
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