Матч окончен! Итоговый счёт — ФК Самсунспор 3:1 Генчлербирлиги СК.
Второй тайм завершён. Счёт — ФК Самсунспор 3:1 Генчлербирлиги СК.
93'Офсайд, Генчлерберлиги. Эрк Аслан зафиксирован в положении «вне игры».
92'Неточный удар. Фатих Кая (ФК Самсунспор) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Эллиот Уотт.
91'Замена в Самсунспоре. На поле выходит Мустафа Тан, игру покидает Самед Онур.
91'Угловой подаст ФК Самсунспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Метехан Балтаджи).
91'Удар заблокирован. Самед Онур (ФК Самсунспор) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Ялчын Каян.
90'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Неточный удар. Виктор Оракпо (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Секу Койта.
89'Неточный удар. Фатих Кая (ФК Самсунспор) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Оскар Эйленшлейгер навесом в штрафную.
88'Замена в составе «Генчлерберлиджи». На поле выходит Виктор Оракпо, игру покидает Хамза Айдар.
88'Замена в составе «Генчлерберлиджи». На поле выходит Эрк Аслан, игру покидает Кейх Ньяссе.
88'Адама Траоре (Генчлерберлиджи) получает жёлтую карточку.
88'Фолит Адама Траоре (Генчлерберлиги).
88'Оскар Эйленшлейгер (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Мимо! Адама Траоре (Генчлерберлиджи) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч улетел высоко и в сторону от ворот. Пас от Кейха Ньяссе.
84'Секу Койта (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
84'Фолит Страхинья Эракович (ФК Самсунспор).
83'Неточный удар. Эмре Кылыч (ФК Самсунспор) пробил левой ногой из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта — мяч уходит выше и левее створа ворот.
83'Фолит Арда Челик (Генчлерберлиги).
83'Самед Онур (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
82'Положение «вне игры» у Генчлерберлиджи. Адама Траоре зафиксирован в офсайде.
81'Замена у команды ФК Самсунспор: на поле выходит Фатих Кая, игру покидает Мохамед Байо.
80'Замена у команды ФК Самсунспор: на поле выходит Ялчын Каян, игру покидает Тангуй Кулибали.
79'Фолит Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК).
79'Самед Онур (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
77'Пауза в матче из-за травмы Арды Челика (Генчлерберлиджи).
75'Мимо! Салих Учан (Генчлерберлиги) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, но мяч пролетел вправо. Передачу после розыгрыша стандартного положения сделал Арда Челик.
74'Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
74'Фолит Оскар Эйленшлейгер (ФК Самсунспор).
74'Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
74'Фолит Оскар Эйленшлейгер (ФК Самсунспор).
72'Офсайд у команды Генчлербирлиги СК: Метехан Балтаджи оказался в положении «вне игры».
72'Замена у команды Генчлербирлиги СК: на поле выходит Секу Койта, игру покидает Тьяго Гувея.
70'Фолит Фиратджан Узюм (Генчлербирлиги СК).
70'Эмре Кылыч (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
69'Игра рукой — правила нарушает Метехан Балтаджи (Генчлербирлиги СК).
68'Неточный удар. Эллиот Уотт (ФК Самсунспор) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 30 метров) — мяч уходит выше и левее створа ворот.
68'Замена у команды ФК Самсунспор: на поле выходит Эмре Кылыч, игру покидает Афонсу Соуза.
68'Замена в Самсунспоре. На поле выходит Оскар Ольеншлегер, игру покидает Антон Секонго.
67'Неточный удар. Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Тьяго Гувея.
66'Неточный удар. Педро Мендеш (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
66'Удар заблокирован. Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Шейх Няссе.
65'Игра рукой — правила нарушает Фиратджан Узюм (Генчлербирлиги СК).
64'Салих Учан (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
64'Фолит Тангуй Кулибали (ФК Самсунспор).
63'Неточный удар. Самед Онур (ФК Самсунспор) пробил левой ногой с дальней дистанции (более 30 метров) — мяч проходит правее створа ворот.
63'Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
63'Фолит Джо Мендес (Самсунспор).
62'Адама Траоре (Генчлерберлиджи) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
62'Фолит Логи Томассон (ФК Самсунспор).
61'Фолит Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК).
61'Самед Онур (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
60'Замена у команды Генчлербирлиги СК: на поле выходит Фиратджан Узюм, игру покидает Педро Перейра.
60'Неточный удар. Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
59'Удар заблокирован. Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Огулджан Ульгун.
58'Удар заблокирован. Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
58'Гол! ФК Самсунспор 3:1 Генчлербирлиги СК. Педро Мендеш (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой с близкого расстояния после подачи углового и отправляет мяч в нижний левый угол ворот.
58'Удар отражён. Салих Учан (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Билал Байазит (ФК Самсунспор) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
57'Угловой подаст Генчлербирлиги СК. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Страхинья Эракович).
56'Игра рукой — правила нарушает Самед Онур (ФК Самсунспор).
55'Удар отражён. Афонсу Соуза (ФК Самсунспор) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Ирфан Джан Эгрибайат (Генчлербирлиги СК) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Эллиот Уотт.
54'Фолит Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК).
54'Афонсу Соуза (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Угловой подаст ФК Самсунспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Огулджан Ульгун).
47'Фолит Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК).
47'Антон Секонго (Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
46'Начался второй тайм. Счёт — ФК Самсунспор 3:0 Генчлербирлиги СК.
46'Замена у команды Генчлербирлиги СК: на поле выходит Салих Учан, игру покидает Рафаэль Луис.
Первый тайм завершён. Счёт — ФК Самсунспор 3:0 Генчлербирлиги СК.
47'Удар мимо. Огулкан Улгун (Генчлерберлиджи) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел вправо. Пас головой от Адамы Траоре.
46'Метехан Балтаджи (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Фолит Мохамед Байо (ФК Самсунспор).
45'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
44'Угловой подаст ФК Самсунспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Педро Перейра).
44'Удар заблокирован. Мохамед Байо (ФК Самсунспор) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
44'Неточный удар. Мохамед Байо (ФК Самсунспор) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Эллиот Уотт навесом со стандарта.
43'Жёлтая карточка: предупреждение получает Билал Байазит (ФК Самсунспор).
43'Жёлтая карточка: предупреждение получает Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК) за грубый фол.
43'Фолит Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК).
43'Тангуй Кулибали (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
39'Гол! ФК Самсунспор 3:0 Генчлербирлиги СК. Тангуй Кулибали (ФК Самсунспор) пробил левой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот.
38'Игра рукой — правила нарушает Педро Перейра (Генчлербирлиги СК).
37'Педро Мендеш (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
37'Фолит Эллиот Уотт (ФК Самсунспор).
37'Угловой подаст ФК Самсунспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Педро Перейра).
36'Жёлтая карточка: предупреждение получает Страхинья Эракович (ФК Самсунспор).
35'Угловой подаст ФК Самсунспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Шейх Няссе).
35'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
34'Жёлтая карточка: предупреждение получает Ирфан Джан Эгрибайат (Генчлербирлиги СК).
34'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК).
32'Фолит Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК).
32'Джо Мендес (Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
31'Рафаэль Луис (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
31'Фолит Самед Онур (ФК Самсунспор).
31'Неточный удар. Самед Онур (ФК Самсунспор) пробил левой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч проходит чуть выше перекладины.
30'Жёлтая карточка: предупреждение получает Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК) за грубый фол.
30'Фолит Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК).
30'Самед Онур (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
29'Фолит Педро Перейра (Генчлербирлиги СК).
29'Афонсу Соуза (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
29'Педро Перейра (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
29'Фолит Логи Томассон (ФК Самсунспор).
28'Фолит Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК).
28'Эллиот Уотт (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Гол! Самсунспор 2, Генчлербирлиги 0. Тангуи Кулибали (Самсунспор) пробил левой ногой из центра штрафной в нижний правый угол. Ассист: Антон Секонго, пас между линиями.
22'Рафаэль Луис (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
22'Фолит Логи Томассон (ФК Самсунспор).
21'Неточный удар. Педро Мендеш (Генчлербирлиги СК) пробил правой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч уходит выше и левее створа ворот.
20'Рафаэль Луис (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
20'Фолит Самед Онур (ФК Самсунспор).
18'Фолит Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК).
18'Антон Секонго (Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
13'Жёлтая карточка: предупреждение получает Эллиот Уотт (ФК Самсунспор) за грубый фол.
13'Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
13'Фолит Эллиот Уотт (ФК Самсунспор).
11'Офсайд у команды ФК Самсунспор: Мохамед Байо оказался в положении «вне игры».
07'Гол! ФК Самсунспор 1:0 Генчлербирлиги СК. Мохамед Байо (ФК Самсунспор) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Афонсу Соуза.
07'Удар отражён. Антон Секонго (Самсунспор) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Ирфан Кан Эгрибаят (Генчлербирлиги) парирует мяч в центре ворот. Передачу отдал Афонсу Соуза.
07'Фолит Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК).
07'Антон Секонго (Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
06'Неточный удар. Огулджан Ульгун (Генчлербирлиги СК) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Педро Мендеш.
05'Тьяго Гувея (Генчлербирлиги СК) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Фолит Джо Мендес (Самсунспор).
04'Фолит Шейх Няссе (Генчлербирлиги СК).
04'Афонсу Соуза (ФК Самсунспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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