Текущая форма

«Самсунспор» переживает один из самых тяжелых отрезков в своей новейшей истории. Клуб из провинции рискует потерять статус самого успешного в ней. В шести последних турах Трендьол Супер Лиг команда выиграла лишь однажды, забила шесть мячей и пропустила 16. Главной проблемой сезона стала оборона.

Череда неудач не прервалась и в последнем матче, где «Самсунспор» проиграл «Галатасараю» (1:2), хотя один гол хозяева все же отыграли. На 57-й минуте Мохамед Байо замкнул точную передачу Хосафата Мендеса, но спасти игру команда уже не сумела. Светлым пятном на этом отрезке осталась только победа над «Коньяспором» (1:0), а разгромы от «Истанбул Башакшехир» (2:5) и «Касимпаса» (1:4) заставляют сомневаться в тактических решениях тренера Ненада Бьелици.

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