Сегодня у «драконов» есть отличная возможность заработать два очка и завершить серию из семи поражений кряду. Соперник является аутсайдером, игрой в КХЛ не блещет, да и состав у «Сочи» менее опытный. В четырех последних личных встречах подопечные Лава выиграли и имеют задачу любой ценой победить. По нашему мнению, гости спокойно заработают два очка и продолжат занимать место в кубковой восьмерке. Хозяева в четырех последних встречах на своем льду уступили, и полагаем, что и сегодня не справятся с давлением китайской команды.

Прогноз – победа «Шанхайских Драконов» в матче c коэффициентом 1.75