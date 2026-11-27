Сегодня в Большом ледовом дворце состоялся матч регулярного сезона КХЛ. Сочи на своем льду взял верх над гостями из Шанхая со счетом 3:2, у хозяев отличились Камерон Ли, Артур Гиздатуллин и Денис Вегржижановский. За «Шанхайские Драконы» две шайбы забросил Дмитрий Яскин.
Сочи – Шанхайские Драконы: прогноз на матч КХЛ
Анализ команд
«Сочи» в минувших пяти матчах проиграл и продолжает оставаться худшей командой КХЛ. В сезоне «леопарды» одержали всего восемь побед и с 18 очками в активе занимают последнее место в Западной конференции. Отметим, что клуб является худшим по игре в обороне в КХЛ – пропущено 104 шайбы. В минувшем матче команда проиграла «Нефтехимику» в овертайме. Подопечные Андрея Миронова вели 4:2 до 52-й минуты, но пропустили два гола и в дополнительном периоде не справились с давлением «волков».
«Шанхайские Драконы» продолжают находиться в кризисе, идут на серии из семи поражений кряду. В минувшем противостояние подопечные Митча Лава не смогли выиграть у «Лады». «Драконы» вели упорную борьбу с «автозаводцами», но за две минуты до финальной сирены при счете 2:2 пропустили третий гол – 2:3 по итогу. Ранее «драконы» не смогли справиться с лидером конференции ЦСКА (0:5). На данном этапе 31 очко в активе и восьмое место на Западе с отрывом от СКА на один балл.
Прогноз и ставки
Сегодня у «драконов» есть отличная возможность заработать два очка и завершить серию из семи поражений кряду. Соперник является аутсайдером, игрой в КХЛ не блещет, да и состав у «Сочи» менее опытный. В четырех последних личных встречах подопечные Лава выиграли и имеют задачу любой ценой победить. По нашему мнению, гости спокойно заработают два очка и продолжат занимать место в кубковой восьмерке. Хозяева в четырех последних встречах на своем льду уступили, и полагаем, что и сегодня не справятся с давлением китайской команды.
Прогноз – победа «Шанхайских Драконов» в матче c коэффициентом 1.75
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Тренды
Ставка 1-й период: тотал больше 1,5 шайбы
В 3 из 5 последних встреч гостей в первом периоде было заброшено более 1.5 шайбы
Ставка 2-й период: победа «Шанхайских Драконов»
В 4 из 5 прошедших матчей «леопарды» во втором периоде проиграли
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сочи
|99,88%
|1.00
|Ничья
|0,12%
|833.13
|Шанхайские Драконы
|0%
|—
Динамика вероятностей2'–60'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|99,88%
|1.00
|X2
|0,12%
|818.89
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|9,56%
|10.46
|Меньше
|90,44%
|1.11
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сочи
|4,66%
|21.45
|Шанхайские Драконы
|4,9%
|20.41
|Не будет
|90,44%
|1.11
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сочи -1.5
|95,21%
|1.05
|Шанхайские Драконы +1.5
|4,79%
|20.90
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сочи -2.5
|4,55%
|21.99
|Шанхайские Драконы +2.5
|95,45%
|1.05
О матче
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Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 15:40
28.11.2026 в 13:55
28.11.2026 в 11:30