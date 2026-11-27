В матче ВХЛ «Тамбов» и «Динамо С-Пб» сегодня разошлись миром, счет 1:1. Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, но гости восстановили равновесие на 48-й.
Тамбов — Динамо С-Пб: прогноз на матч ВХЛ
28 ноября 2026 года «Тамбов» и «Динамо С-Пб» проведут матч турнира ВХЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом своей площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Тамбов» по праву входит в число самых опасных команд ВХЛ. Коллектив Сергея Лопушанского исповедует агрессивный и результативный хоккей, а атакующая структура выстроена так, что позволяет доминировать в большинстве встреч. Календарь в последние две недели выдался плотным: шесть матчей. «Волки» удержали стабильность и прибавили в напоре, забросив 25 шайб в шести последних играх.
Свежий триумф над «Звездой» из Москвы со счетом 3:2 стал логичным продолжением серии побед, начавшейся с уверенных разгромов «Химика» (6:3) и «Ермака» (4:3 и 6:4). Капитан команды Николай Владимиров продолжает задавать высокий темп игры, организуя действия партнеров как в нападении, так и в обороне. Несмотря на две неудачи в ноябре против «Рязани» и «Горняка», клуб быстро восстановил ритм, доказав, что способен решать задачи в большинстве матчей за счет физической мощи и реализации большинства.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах команда пропускает в среднем 3.5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Пестерев В. Паигин З. Балашов М. Поляков В. Лазарев М. Марин М. Ершов И. Бородин Д.
Текущая форма
«Динамо С-Пб» переживает один из самых сложных периодов за все время выступлений в ВХЛ, хотя с 2016 года клуб держится среди постоянных участников лиги. Шесть поражений кряду, 9 заброшенных шайб и 18 пропущенных. Плотный график тоже дает о себе знать, ведь за две недели команда провела пять встреч. Теперь под вопросом, удержится ли она в верхней части турнирной таблицы.
Последний поединок с «Бураном» из Воронежа, завершившийся разгромом 2:6, стал лишь кульминацией затянувшегося спада. Уже в преддверии этой игры команда уступала «Югре» (2:3) и «Рубину» из Тюмени (0:1), показывая, что проблема кроется не только в атаке, но и в защите, которая регулярно пропускает решающие шайбы. Капитан Никита Пухов и весь коллектив под руководством тренера Германа Титова пытаются найти ключ к воротам соперника, но пока единственной стабильной чертой стала неспособность закрывать матчи с положительным результатом.
Дисквалификации и травмы
Про кадровые потери, травмы и трансферы сказать нечего, таких сведений у нас нет.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей в среднем по 3 пропущенные шайбы за игру.
- В четырех из шести последних матчей команды забрасывали больше 4.5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Дмитрий Куликов, Бердюков Г. Родионов Ю. Голиков М. Кирилл Рассказов, Казаковцев И. Савушкин К. Салахов М.
Прогноз и ставки
«Тамбов» в последних шести встречах забросил 25 шайб, причем уверенно переиграл «Химик» и «Ермак». У «Динамо С-Пб» дела совсем плохи. Питерцы проиграли шесть матчей подряд, пропустили 18 шайб, а забросили лишь девять. Ожидается, что хозяева с первых минут пойдут вперед и надавят на слабую оборону гостей, которая регулярно пропускает решающие шайбы.
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Ставка Победа «Тамбов»
На отрезке из 6 встреч у «Тамбов» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 4.5
Тотал больше 4.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Тамбов» и в 14 из 20 игр «Динамо С-Пб».
Ставка Индивидуальный тотал «Тамбов» больше 2.5
Отметку 2.5 «Тамбов» пробивал в 10 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Тамбов
|51,97%
|1.92
|Ничья
|0%
|—
|Динамо С-Пб
|48,03%
|2.08
Динамика вероятностей1'–66'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Тамбов
|51,97%
|1.92
|Динамо С-Пб
|48,03%
|2.08
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