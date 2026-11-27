Текущая форма

«Динамо С-Пб» переживает один из самых сложных периодов за все время выступлений в ВХЛ, хотя с 2016 года клуб держится среди постоянных участников лиги. Шесть поражений кряду, 9 заброшенных шайб и 18 пропущенных. Плотный график тоже дает о себе знать, ведь за две недели команда провела пять встреч. Теперь под вопросом, удержится ли она в верхней части турнирной таблицы.

Последний поединок с «Бураном» из Воронежа, завершившийся разгромом 2:6, стал лишь кульминацией затянувшегося спада. Уже в преддверии этой игры команда уступала «Югре» (2:3) и «Рубину» из Тюмени (0:1), показывая, что проблема кроется не только в атаке, но и в защите, которая регулярно пропускает решающие шайбы. Капитан Никита Пухов и весь коллектив под руководством тренера Германа Титова пытаются найти ключ к воротам соперника, но пока единственной стабильной чертой стала неспособность закрывать матчи с положительным результатом.

Дисквалификации и травмы

Про кадровые потери, травмы и трансферы сказать нечего, таких сведений у нас нет.

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