Текущая форма

«Университатя Клуж» в СуперЛиге (Румыния) держится среди главных претендентов на трофей и идет второй из 16 команд. Под руководством тренера Кристиано Бергоди клуб прибавляет от матча к матчу, а нынешний отрезок превратился в серию без поражений, и результаты говорят сами за себя.

Дома «Университатя Клуж» обыграла «Фарул Констанца» со счетом 3:2, и серия продолжилась после разгромов «ЧФР 1907 Клуж» (3:1) и «Корвинулы» (3:0). На дистанции из шести игр у команды четыре победы, 12 забитых мячей и всего 5 пропущенных, а поражений нет ни одного. Очки она упустила лишь в ничьих с «Меркуря-Чук» (0:0) и «Арджеш» (2:2), зато общий ход игры показывает, что коллектив сейчас на пике возможностей.

Дисквалификации и травмы

Разбирать этот матч не по чему.

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