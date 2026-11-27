Завтра на Cluj Arena «Университатя Клуж» и «Сепси» играют матч СуперЛиги Румынии, командами руководят Еуген Негое и Бернд Шторк. Победу отдаем «Сепси» со счетом 0:1, единственный гол на 60-й минуте забьет Дору Андрей.
Университатя Клуж — Сепси: прогноз на матч СуперЛига (Румыния)
«Университатя Клуж» 28 ноября 2026 года встретится с «Сепси» в матче СуперЛиги (Румыния). Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Университатя Клуж» в СуперЛиге (Румыния) держится среди главных претендентов на трофей и идет второй из 16 команд. Под руководством тренера Кристиано Бергоди клуб прибавляет от матча к матчу, а нынешний отрезок превратился в серию без поражений, и результаты говорят сами за себя.
Дома «Университатя Клуж» обыграла «Фарул Констанца» со счетом 3:2, и серия продолжилась после разгромов «ЧФР 1907 Клуж» (3:1) и «Корвинулы» (3:0). На дистанции из шести игр у команды четыре победы, 12 забитых мячей и всего 5 пропущенных, а поражений нет ни одного. Очки она упустила лишь в ничьих с «Меркуря-Чук» (0:0) и «Арджеш» (2:2), зато общий ход игры показывает, что коллектив сейчас на пике возможностей.
Дисквалификации и травмы
Разбирать этот матч не по чему.
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Университатя Клуж» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- Ориентировочный состав: Юлиан Кристеа, Дорин Кодреа, Александру Чипчиу, Флорент Пулоло, Юг Станоев, Иссуф Макаулу, Стефан Лефтер, Дино Миканович.
Текущая форма
«Сепси» подходит к этой встрече с тяжелым грузом недавних неудач. В румынской СуперЛиге клуб ищет игру, которая вернет ему устойчивость. Дважды команда брала Кубок страны, однако сейчас гостям неуютно. На дистанции последних шести матчей у «Сепси» только одна победа, при этом пропущено 12 мячей, а забито всего шесть.
Разгром от «Университатя Крайова» со счетом 0:5 стал самым болезненным ударом по самолюбию и обнажил серьезные проблемы в обороне. С «Рапидом» (1:3) команда Овидиу Бурки тоже не уберегла свои ворота, хотя Дору Андрей провел единственный мяч с передачи Роберта Силаги. После единственной победы над «Волунтари» (2:1) румынский клуб сбавил ход, и теперь ему важно прервать серию пропущенных мячей.
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей этого отрезка забивали больше 2.5 голов.
- Ориентировочный состав: Давид Лазар, Густаво Каскардо, Роберт Силаги, Сетигуи Карамо, Даниэль Виртеж, Фабио Вианна, Николае Пэун, Рауль Чимпеан.
Прогноз и ставки
«Университатя Клуж» подходит к этой встрече в хорошем тонусе. В последних шести матчах команда выиграла четыре раза и забила 12 мячей, причем «ЧФР 1907 Клуж» и «Корвинулы» разгромлены уверенно. А вот у «Сепси» в обороне серьезные проблемы. За тот же период гости пропустили 12 голов, и поражение от «Университатя Крайова» со счетом 0:5 наглядно показало, насколько уязвима их защита. Контраст в форме очевиден, поэтому с учетом домашнего фактора хозяев склоняемся к тому, что «Университатя Клуж» продлит беспроигрышную серию и возьмет три очка.
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Ставка Победа «Университатя Клуж»
На отрезке из 6 встреч у «Университатя Клуж» 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Университатя Клуж» и в 13 из 20 игр «Сепси».
Ставка Индивидуальный тотал «Университатя Клуж» больше 1.5
Отметку 1.5 «Университатя Клуж» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Университатя Клуж
|0,23%
|439.71
|Ничья
|4,81%
|20.80
|Сепси
|94,97%
|1.05
Динамика вероятностей3'–93'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|5,03%
|19.86
|12
|95,19%
|1.05
|X2
|99,77%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|9,17%
|10.91
|Меньше
|90,83%
|1.10
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Университатя Клуж
|6,5%
|15.38
|Сепси
|2,66%
|37.53
|Не будет
|90,83%
|1.10
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|4,92%
|20.32
|Нет
|95,08%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Университатя Клуж +0.5
|5,03%
|19.86
|Сепси -0.5
|94,97%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Университатя Клуж +1.5
|95,75%
|1.04
|Сепси -1.5
|4,25%
|23.55
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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