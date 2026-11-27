Текущая форма

«Нефтяник Ал» проводит сезон 2025/2026 в ВХЛ неровно. На отрезке из шести последних матчей команда выиграла четыре встречи и уступила в двух, при этом забросила 18 шайб и пропустила 13. Потенциал у альметьевского коллектива есть, а вот стабильности пока не хватает. В плотном графике команда ищет свой ритм, но удержать успех на длинной дистанции ей не удается.

Днем ранее «Омские Крылья» взяли верх над алтайцами со счетом 2:1. Матч наглядно показал, как тяжело команде держать оборону в меньшинстве. Перед этим клуб уступил новокузнецкому «Металлургу» (2:4), и серия побед прервалась, хотя до того были уверенные победы над «Соколом» (5:1) и «Норильском» (3:2). Капитан Динар Хамидуллин и лидер атаки Семён Терехов должны помочь команде тренера Артёма Анисимова вновь обрести уверенность.

Дисквалификации и травмы

«Ак Барс» и МХК «Спутник» в одной клубной системе.

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