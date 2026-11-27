Сегодня в матче ВХЛ «Зауралье» обыграло «Нефтяник Ал» со счетом 1:0. Единственный гол хозяева забили на одиннадцатой минуте встречи.
Зауралье — Нефтяник Ал: прогноз на матч ВХЛ
В рамках ВХЛ 28 ноября 2026 года «Зауралье» сыграет с «Нефтяник Ал». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы найти наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Зауралье» сейчас в числе самых горячих команд ВХЛ. Курганский клуб под руководством тренера Владислава Хромыха прошел впечатляющий путь наверх, причем недавние неудачи обернулись серией побед, и команда с историей обладателя Кубка Русской классики держится на вершине турнирной таблицы, играет как лидер и не дает соперникам отыграться.
Четыре последних матча остались за хозяевами. «Барс» они обыграли уверенно, 3:1, а со «СКА-Нева» и «Динамо СПб» борьба шла до конца, и оба раза соперник уступил 3:2. Капитан Илья Бочков цементирует оборону, и клуб не дает оппонентам навязать свою игру, держа высокий темп. Поражения от «Звезды» и «Горняка» позади, команда нашла нужный баланс и забросила 13 шайб в шести матчах, отлично используя свои моменты.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей «Зауралье» забросило 13 шайб, в среднем 2.2 за игру.
- Ориентировочный состав: Савелий Шерстнёв, Спиценко К. Бочков И. Рыбаков В. Митс З. Грымзин С. Аввакумов И. Гавриленко И.
Текущая форма
«Нефтяник Ал» проводит сезон 2025/2026 в ВХЛ неровно. На отрезке из шести последних матчей команда выиграла четыре встречи и уступила в двух, при этом забросила 18 шайб и пропустила 13. Потенциал у альметьевского коллектива есть, а вот стабильности пока не хватает. В плотном графике команда ищет свой ритм, но удержать успех на длинной дистанции ей не удается.
Днем ранее «Омские Крылья» взяли верх над алтайцами со счетом 2:1. Матч наглядно показал, как тяжело команде держать оборону в меньшинстве. Перед этим клуб уступил новокузнецкому «Металлургу» (2:4), и серия побед прервалась, хотя до того были уверенные победы над «Соколом» (5:1) и «Норильском» (3:2). Капитан Динар Хамидуллин и лидер атаки Семён Терехов должны помочь команде тренера Артёма Анисимова вновь обрести уверенность.
Дисквалификации и травмы
«Ак Барс» и МХК «Спутник» в одной клубной системе.
Интересные факты для ставок
- Уверенный ход: «Нефтяник Ал» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- В 3 из 6 матчей соперники забрасывали больше 5.5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Носов Г. Четвериков Д. Хамидуллин Д. Радель З. Замалдинов, Куликов П. Марушев М. Гараишин И. Фазылзянов К.
Прогноз и ставки
«Зауралье» поймало хороший ход и выиграло четыре матча подряд. «Барс» и «СКА-Нева» были обыграны с запасом. «Нефтяник Ал» проиграл дважды кряду, уступив «Омским Крыльям» и «Металлургу», и в обороне у него видны проблемы. Домашний лед и свежий импульс хозяев говорят в пользу курганского клуба, поэтому ждем, что он продлит победную серию и не даст гостям навязать борьбу.
Статистика прогнозов на хоккейСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Победа «Зауралье»
На отрезке из 6 встреч у «Зауралье» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Зауралье» и в 12 из 20 игр «Нефтяник Ал».
Ставка Индивидуальный тотал «Зауралье» больше 1.5
Отметку 1.5 «Зауралье» пробивал в 12 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Зауралье
|59,08%
|1.69
|Ничья
|22,4%
|4.46
|Нефтяник Ал
|18,52%
|5.40
Динамика вероятностей2'–11'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|81,48%
|1.23
|12
|77,6%
|1.29
|X2
|40,92%
|2.44
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|97,05%
|1.03
|Меньше
|2,95%
|33.88
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|86,65%
|1.15
|Меньше
|13,35%
|7.49
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|68,34%
|1.46
|Меньше
|31,66%
|3.16
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|46,83%
|2.14
|Меньше
|53,17%
|1.88
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|27,89%
|3.59
|Меньше
|72,11%
|1.39
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|14,54%
|6.88
|Меньше
|85,46%
|1.17
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Зауралье
|49,2%
|2.03
|Нефтяник Ал
|47,85%
|2.09
|Не будет
|2,95%
|33.88
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|82,39%
|1.21
|Нет
|17,61%
|5.68
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Зауралье -0.5
|59,08%
|1.69
|Нефтяник Ал +0.5
|40,92%
|2.44
|Зауралье +0.5
|81,48%
|1.23
|Нефтяник Ал -0.5
|18,52%
|5.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Зауралье -1.5
|39,91%
|2.51
|Нефтяник Ал +1.5
|60,09%
|1.66
|Зауралье +1.5
|91,8%
|1.09
|Нефтяник Ал -1.5
|8,2%
|12.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Зауралье -2.5
|20,95%
|4.77
|Нефтяник Ал +2.5
|79,05%
|1.27
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии