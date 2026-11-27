Футбол • Позавчера в 12:56

Мнение тренера о наследии аргентинца

Пеп Гвардиола, который ранее работал главным тренером в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити», высказался о том, могут ли появиться футболисты, способные соперничать с Лионелем Месси. Как он отметил, в настоящее время он не видит никого, кто способен выйти на такой же уровень.

Уникальность многолетней стабильности

В интервью Ромарио Гвардиола заявил, что талантливых футболистов немало, но ему трудно представить, чтобы кто-то держал высочайший уровень игры каждые три дня на протяжении 15–20 лет. Тренер усомнился, что когда-либо увидит такого игрока.

Сравнение с рекордами других видов спорта

Гвардиола признал, что любые рекорды со временем могут быть побиты, и сослался на достижения легкоатлета Усэйна Болта. Вместе с тем специалист отметил: удерживать стабильно высокий уровень в футболе на протяжении столь длительного периода – исключительное достижение, которое, по его мнению, практически невозможно повторить.