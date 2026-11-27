Сегодня на «Лилл Кезарс Арена» прошел матч НБА между «Детройтом» и «Милуоки». Хозяева площадки выиграли со счетом 95:84. У победителей отличились Айзея Джо, Пол Рид и Ей Джей Харклесс.
Детройт – Милуоки: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Пистонс» уверенно держатся в группе лидеров Восточной конференции и доказывают, что способны побеждать даже без своей главной звезды. Накануне в игре против «Орландо» подопечные Джей Би Бикерстаффа прервали двухматчевую серию поражений и буквально разобрали хозяев на запчасти (104:86).
Несмотря на то, что Кейд Каннингем не вышел на паркет из-за боли в колене, «Детройт» задушил соперника образцовой защитой. Настоящим мотором атаки стал Айзейя Джо, который набрал 21 очко, а Дэнисс Дженкинс записал на свой счет 15 баллов и десять передач. Данкан Робинсон уже близок к возвращению в строй после травмы, тогда как центровой Джейлен Дюрен приступил к тренировкам. Дома «Детройт» всегда играет предельно жестко и точно не планирует делать подарок аутсайдеру.
У «Бакс» продолжается настоящая катастрофа, так как команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. После долгожданной победы в Торонто казалось, что подопечные Тейлора Дженкинса наконец проснулись, но в предыдущей домашней встрече они снова проиграли, на этот раз кризисному «Бруклину» (97:104).
«Олени» полностью провалили дальние броски и беззубо выглядели под кольцом. Даже несмотря на 28 очков Тайлера Хирро и 21 балл Хайме Хакеса-младшего, добиться нужного результата не удалось. Единственный плюс гостей - лазарет команды на данный момент пуст, но сыгранности и мотивации в коллективе до сих пор не видно. Следующий матч пройдет на выезде против «Детройта».
Прогноз и ставки
Нас ждет встреча команд с абсолютно разным уровнем организации и целями. «Детройт» в прошлом матче показал, что имеет железную систему защиты, которая работает даже без Кейда Каннингема. Зато «Милуоки» на выезде выглядит разобранным, командная игра отсутствует и регулярно проваливается против атлетичных, мобильных команд. Даже если лидер хозяев снова получит отдых после повреждения, глубины ротации и поддержки домашних трибун «Пистонс» должно с запасом хватить, чтобы спокойно разбить соперника.
Наш прогноз - победа «Детройта» с учетом форы (-7.5) очков за 1.75
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Тренды
Ставка ИТ «Детройта» больше 111.5 очков
В трех из пяти последних очных матчей клуб набирал более 111 очков за игру
Ставка ИТ «Милуоки» больше 102.5 очков
В четырех из пяти последних матчей клуб набирал более 102 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Детройт
|100%
|1.00
|Милуоки
|0%
|—
Динамика вероятностей8'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|51,5%
|1.94
|Меньше
|48,5%
|2.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|23,08%
|4.33
|Меньше
|76,92%
|1.30
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Детройт -11.5
|65,74%
|1.52
|Милуоки +11.5
|34,26%
|2.92
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Детройт -12.5
|45,55%
|2.20
|Милуоки +12.5
|54,45%
|1.84
О матче
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Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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