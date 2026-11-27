«Пистонс» уверенно держатся в группе лидеров Восточной конференции и доказывают, что способны побеждать даже без своей главной звезды. Накануне в игре против «Орландо» подопечные Джей Би Бикерстаффа прервали двухматчевую серию поражений и буквально разобрали хозяев на запчасти (104:86).

Несмотря на то, что Кейд Каннингем не вышел на паркет из-за боли в колене, «Детройт» задушил соперника образцовой защитой. Настоящим мотором атаки стал Айзейя Джо, который набрал 21 очко, а Дэнисс Дженкинс записал на свой счет 15 баллов и десять передач. Данкан Робинсон уже близок к возвращению в строй после травмы, тогда как центровой Джейлен Дюрен приступил к тренировкам. Дома «Детройт» всегда играет предельно жестко и точно не планирует делать подарок аутсайдеру.