Сегодня в НБА на арене Target Center «Миннесота» переиграла «Мемфис» со счетом 74:72. Хозяева победили в упорной встрече, хотя по ходу матча отставали и возвращались в игру за счет точных бросков. Гости преимущество не удержали и в итоге уступили два очка.
Миннесота – Мемфис: прогноз (кф. 1.90) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Тимбервулвз» набрали впечатляющий ход, выиграли три матча подряд и уверенно закрепились среди лидеров Западной конференции. Крис Финч построил одну из лучших защит в лиге. Длительное отсутствие травмированного Энтони Эдвардса лишь закалило клуб и не мешает «волкам» штамповать победы.
Накануне «Миннесота» провела гостевой поединок против «Оклахомы» и снова проявила свои атакующие способности (113:106). Настоящим героем этого вечера стал Джейден Макдэниелс, который оформил дабл-дабл, а также хотелось бы отметить самоотдачу новичка - Ламело Болла, ведь он набрал 19 очков. Дома «волки» играют максимально агрессивно, а неделю назад уже побеждали «Мемфис» на родном паркете (104:95), поэтому попробуют повторить успех.
«Гриззлис» продолжают держать марку главной сенсации сезона и приехали в Миннеаполис на волне семи побед в восьми последних встречах. Подопечные Туомаса Иисало исповедуют атакующий баскетбол, хотя вчера в домашней игре против ослабленных «Клипперс» парни удивили еще и образцовой обороной (115:70).
Защита «парусников» не смогла остановить Джейлена Уэллса, Тая Джерома и Кэма Спенсера. Лазарет «медведей» по-прежнему переполне - звездный новичок Кэмерон Бузер выбыл минимум на месяц, а также Джереми Грант, Джи Джи Джексон и Скотти Пиппен-младший остаются вне игры. Против «Миннесоты» без Бузера и Гранта молодому составу «Мемфиса» снова будет крайне непросто удержать прессинг.
Прогноз и ставки
Нет сомнений, что нас ждет настоящая битва характеров. На наш взгляд, сейчас преимущество явно на стороне хозяев. «Миннесота» на день больше отдыхала, играет на собственном паркете и владеет физически мощной передней линией с Руди Гобером и Джонатаном Кумингой, которая способна полностью перекрыть кислород ослабленному травмами «Мемфису». К тому же Крис Финч уже показал неделю назад, как с помощью надежной защиты можна сломать быстрый темп «медведей». Мы считаем, что домашние трибуны позволят «волкам» снова забрать свое.
Наш прогноз - победа «Миннесоты» с учетом форы (-3.5) очка за 1.90
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Тренды
Ставка ИТ «Миннесоты» больше 110.5 очков
В трех из пяти последних очных матчей команда набирала более 110 очков за игру
Ставка ИТ «Мемфиса» больше 106.5 очков
В четырех из пяти последних матчей клуб набирал более 106 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Миннесота
|1,26%
|79.29
|Мемфис
|98,74%
|1.01
Динамика вероятностей3'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|53,66%
|1.86
|Меньше
|46,34%
|2.16
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|25,44%
|3.93
|Меньше
|74,56%
|1.34
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Миннесота +3.5
|32,72%
|3.06
|Мемфис -3.5
|67,28%
|1.49
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Миннесота +4.5
|52,54%
|1.90
|Мемфис -4.5
|47,46%
|2.11
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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