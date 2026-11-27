«Тимбервулвз» набрали впечатляющий ход, выиграли три матча подряд и уверенно закрепились среди лидеров Западной конференции. Крис Финч построил одну из лучших защит в лиге. Длительное отсутствие травмированного Энтони Эдвардса лишь закалило клуб и не мешает «волкам» штамповать победы.

Накануне «Миннесота» провела гостевой поединок против «Оклахомы» и снова проявила свои атакующие способности (113:106). Настоящим героем этого вечера стал Джейден Макдэниелс, который оформил дабл-дабл, а также хотелось бы отметить самоотдачу новичка - Ламело Болла, ведь он набрал 19 очков. Дома «волки» играют максимально агрессивно, а неделю назад уже побеждали «Мемфис» на родном паркете (104:95), поэтому попробуют повторить успех.