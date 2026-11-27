«Санз» держатся в зоне плей-ин Западной конференции, но недавнее выездное поражение от «Хьюстона» прервало четырехматчевую серию побед (104:116). В игре в Техасе подопечные Джордана Отто полностью провалили дальние броски, что явно не похоже на аризонцев.

Дэвин Букер вытянул на себе 25 очков за счет штрафных бросков, а Джейлен Грин набрал всего 16 баллов, но командной остроты на периметре катастрофически не хватало. К тому же под кольцом до сих пор ощущается отсутствие травмированного центрового Марка Уильямса, особенно это заметно против топовых соперников. Возвращение на домашний паркет должно подбодрить «Финикс», а на очереди домашний поединок против «Далласа».