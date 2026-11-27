Сегодня на арене Mortgage Matchup Center в матче НБА Даллас переиграл Финикс со счетом 63:53. Купер Флагг стал лучшим в этой встрече и забросил десять мячей. У хозяев площадки Девин Букер записал на свой счет семь попаданий.
Финикс – Даллас: прогноз (кф. 2.12) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Санз» держатся в зоне плей-ин Западной конференции, но недавнее выездное поражение от «Хьюстона» прервало четырехматчевую серию побед (104:116). В игре в Техасе подопечные Джордана Отто полностью провалили дальние броски, что явно не похоже на аризонцев.
Дэвин Букер вытянул на себе 25 очков за счет штрафных бросков, а Джейлен Грин набрал всего 16 баллов, но командной остроты на периметре катастрофически не хватало. К тому же под кольцом до сих пор ощущается отсутствие травмированного центрового Марка Уильямса, особенно это заметно против топовых соперников. Возвращение на домашний паркет должно подбодрить «Финикс», а на очереди домашний поединок против «Далласа».
«Маверикс» сейчас находятся на фантастическом подьеме. Команда Дасти Мея выиграла четыре матча подряд, что помогло подняться на восьмое место Запада. В последнем поединке в Колорадо техасцы вообще устроили настоящий мастер-класс, разгромив на выезде грозный «Денвер» (120:101).
Купер Флэгг блистал на паркете и уже с уверенностью можно сказать, что он является будущим «ковбоев», и это все в 19 лет. «Даллас» сейчас играет в невероятно быстрый и агрессивный баскетбол, поэтому часто поединки с участием клуба проходят в зрелищном ключе. Коллектив готовится к гостевому противостоянию с «Финиксом» и складывается такое впечатление, что «Маверикс» готовы к борьбе.
Прогноз и ставки
«Финикс» возвращается на домашнюю арену после беззубой игры против «Хьюстона», где была зафиксирована поражение. «Даллас» разрывает всех на своем пути и поймал невероятный командный ритм. Заметно, что подопечные Дасти Мея во главе с Купером Флэггом и опытным Кайри Ирвингом сейчас получают удовольствие от каждого матча и не собираются сбавлять обороты. У «Санз» серьезные проблемы с защитой, чем, скорее всего, воспользуется соперник.
Наш прогноз - победа «Далласа» с учетом овертайма за 2.12
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Тренды
Ставка ИТ «Финикса» больше 112.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 112 очков за игру
Ставка ИТ «Далласа» больше 110.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 110 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Финикс
|18,07%
|5.54
|Даллас
|81,93%
|1.22
Динамика вероятностей4'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|58,52%
|1.71
|Меньше
|41,48%
|2.41
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|33,84%
|2.96
|Меньше
|66,16%
|1.51
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,49%
|7.41
|Меньше
|86,51%
|1.16
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,38%
|7.48
|Меньше
|86,62%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Финикс +1.5
|44,41%
|2.25
|Даллас -1.5
|55,59%
|1.80
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Финикс +2.5
|64,59%
|1.55
|Даллас -2.5
|35,41%
|2.82
О матче
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