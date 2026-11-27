Текущая форма

В Эрсте Дивизи сезон у «Эммена» складывается крайне тяжелым, и клуб рискует оказаться в нижней части таблицы. Сейчас команда идет на 14-м месте из 20, причем стабильности и реализации потенциала на поле ей заметно не хватает.

Оборона команды Дика Луккиена в последних турах откровенно просела. Сначала «Гронинген» и «Витесс» были обыграны с одинаковым счетом 2:0, а затем наступил провал. В четырех следующих встречах пропущено 11 мячей, среди них болезненное поражение от «ФК Ден Босх» со счетом 0:5 и недавняя неудача в матче с «Йонг ФК Утрехт» (0:1). За последние шесть игр набралось всего 6 забитых голов при 12 пропущенных, так что работы над защитным порядком у клуба впереди много.

Дисквалификации и травмы

По этому матчу исходных данных для разбора нет.

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