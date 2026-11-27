Эммен — Хелмонд Спорт: прогноз на матч Эрсте Дивизи (Нидерланды)
В рамках Эрсте Дивизи (Нидерланды) 28 ноября 2026 года «Эммен» сыграет с «Хелмонд Спорт». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы подобрать наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
В Эрсте Дивизи сезон у «Эммена» складывается крайне тяжелым, и клуб рискует оказаться в нижней части таблицы. Сейчас команда идет на 14-м месте из 20, причем стабильности и реализации потенциала на поле ей заметно не хватает.
Оборона команды Дика Луккиена в последних турах откровенно просела. Сначала «Гронинген» и «Витесс» были обыграны с одинаковым счетом 2:0, а затем наступил провал. В четырех следующих встречах пропущено 11 мячей, среди них болезненное поражение от «ФК Ден Босх» со счетом 0:5 и недавняя неудача в матче с «Йонг ФК Утрехт» (0:1). За последние шесть игр набралось всего 6 забитых голов при 12 пропущенных, так что работы над защитным порядком у клуба впереди много.
Дисквалификации и травмы
По этому матчу исходных данных для разбора нет.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Эммен» забил 6 голов (в среднем 1 за игру).
- В лазарете: Джошуа Муке, Стан ван Манен, Фредди Квиспел, Питер Квиспел.
- Ориентировочный состав: Сэм Карссис, Кристиан Эстергорд, Сибранд Вельдхуйс, Лука Эверинк, Фредди Квиспел, Джошуа Муке, Винсент Карус, Торбен Рейн.
Текущая форма
«Хелмонд Спорт» идет на 18-м месте из 20 команд Эрсте Дивизи, у самого дна таблицы. Отрезок сезона у команды Фредерика Франса выдался тяжелым. В шести последних матчах она выиграла всего дважды, зато пропустила в свои ворота 21 мяч.
Стабилизировать игру команда пыталась, но результаты вышли полярными. После разгромных поражений от «Алмере Сити» (1:6) и «Волендама» (2:3) она обыграла «Дордрехт» со счетом 5:1. В той встрече гости открыли счет на 18-й минуте, забил Лабинот Байрами, а затем точные удары нанесли Ксандер ван дер Вельде и Тарик Эссакаити. Оборона при этом остается хрупкой. Даже в успешных матчах, как против «Эйндховена» (3:2), клуб допускает ошибки, которые нужно исправлять немедленно.
Интересные факты для ставок
- «Хелмонд Спорт» проиграла четыре из шести последних матчей, отрезок вышел неровным.
- На матч ждем такой состав. Менно Бергсен, Ловро Голич, Томас Полл, Хельги Фроди Ингасон, Флор Ван Ден Эйнден, Брайан Коглин, Ксандер ван дер Вельде, Мишель Людвиг.
Прогноз и ставки
В обороне у обеих команд сейчас полный разлад. «Эммен» пропустил 11 мячей за последние четыре встречи, причем одна из них закончилась разгромом от «ФК Ден Босх», а у «Хелмонд Спорт» 21 пропущенный гол за шесть игр, зато команда умеет отвечать, как в матче с «ФК Дордрехт». В последних десяти турах и те и другие регулярно забивали и пропускали, так что ждем результативной игры с голами с обеих сторон.
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Тренды
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Эммен» и в 13 из 20 игр «Хелмонд Спорт».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 1 из 6 последних встреч «Эммен» и в 6 из 6 игр «Хелмонд Спорт».
Ставка Тотал голов больше 1.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 4 за встречу.
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