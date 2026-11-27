Матч окончен. Линкольн Сити 0:0 Вулверхэмптон Уондерерс.
Второй тайм окончен. Линкольн Сити 0:0 Вулверхэмптон Уондерерс.
92'Удар заблокирован. Рафики Саид (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч отбит. Пас от Кирана Триппьера.
91'Угловой подаст Вулверхэмптон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от Рико Хакетта.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Угловой подаст Вулверхэмптон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от Дежи Элереу.
90'Удар заблокирован. Шон Нив (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч заблокирован.
90'Удар мимо. Ладислав Крейчи (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел вправо. Пас от Кирана Триппьера после углового.
89'Угловой подаст Вулверхэмптон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от Бена Хауса.
89'Удар заблокирован. Рафики Саид («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч заблокирован.
88'Угловой подаст «Вулверхэмптон Уондерерс». Мяч ушёл за лицевую от Юнуса Конач.
88'Удар заблокирован. Томми Дойл («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч заблокирован. Пас от Матеуса Мане.
87'Фолит Бен Хаус (Линкольн Сити).
87'Ладислав Крейци (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Неточный удар. Дом Джеффрис (Линкольн Сити) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Адам Рич навесом в штрафную.
85'Замена, Вулверхэмптон Уондерерс. На поле выходит Шон Нив, игру покидает Андре.
85'Неточный удар. Дом Джеффрис (Линкольн Сити) пробил головой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Том Бейлисс навесом с углового.
84'Угловой подаст Линкольн Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ладислав Крейчи).
83'Фолит Андрей Кубиш (Линкольн Сити).
83'Тоти Гомес (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
81'Фолит Бен Хаус (Линкольн Сити).
81'Йерсон Москера (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Угловой подаст Линкольн Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Йерсон Москера).
79'Удар заблокирован. Бен Хаус (Линкольн Сити) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Фредди Дрейпер.
78'Йерсон Москера (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Фолит Бен Хаус (Линкольн Сити).
77'Замена у команды Линкольн Сити: на поле выходит Фредди Дрейпер, игру покидает Миккель Ладефогед.
75'Фолит Деджи Элереве (Линкольн Сити).
75'Йерсон Москера (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
74'Бен Хаус (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
74'Фолит Йерсон Москера (Вулверхэмптон Уондерерс).
74'Неточный удар. Том Бейлисс (Линкольн Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит рядом с левой «девяткой».
73'Неточный удар. Миккель Ладефогед (Линкольн Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Бен Хаус.
72'Рука в штрафной у Джордана Джеймса (Вулверхэмптон Уондерерс).
71'Угловой подаст Вулверхэмптон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от Адама Рича.
71'Удар заблокирован. Томми Дойл (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит.
70'Угловой подаст Вулверхэмптон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от Юнуса Кока.
70'Замена в Вулверхэмптон Уондерерс. На поле выходит Рафики Саид, игру покидает Фер Лопес.
70'Замена в Вулверхэмптон Уондерерс. На поле выходит Томми Дойл, игру покидает Маршалл Мунетси.
67'Тотти Гомеш (Вулверхэмптон Уондерерс) получает жёлтую карточку за грубый фол.
67'Фолит Тотти Гомеш (Вулверхэмптон Уондерерс).
67'Андрей Кубиш (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Фолит Бен Хаус (Линкольн Сити).
64'Йерсон Москера (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Юнус Коняк (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
63'Фолит Матеус Мане («Вулверхэмптон Уондерерс»).
61'Юнус Коняк (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Фолит Джордан Джеймс (Вулверхэмптон Уондерерс).
60'Замена у команды Линкольн Сити: на поле выходит Дом Джеффрис, игру покидает Чиедози Огбене.
60'Фолит Бен Хаус (Линкольн Сити).
60'Хосе Са (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
60'Замена у команды Линкольн Сити: на поле выходит Том Бейлисс, игру покидает Варфоломиев Иван.
59'Штанга! Бен Хаус (Линкольн Сити) пробил правой ногой из центра штрафной после подачи углового — мяч попадает в левую штангу!
59'Угловой подаст Линкольн Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Жозе Са).
59'Удар отражён. Миккель Ладефогед (Линкольн Сити) пробил правой ногой из центра штрафной, Хосе Са (Вулверхэмптон Уондерерс) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Адама Рича.
57'Удар мимо. Джордан Джеймс (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч летит выше ворот. Пас от Фер Лопеса после быстрой атаки.
55'Удар отражён. Адам Армстронг (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной площади, Джордж Уикенс (Линкольн Сити) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Матеуса Мане.
54'Офсайд у команды Линкольн Сити: Бен Хаус оказался в положении «вне игры».
53'Удар мимо. Матеуш Мане («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо после подачи углового.
53'Удар заблокирован. Джордан Джеймс («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч заблокирован. Пас от Адама Армстронга.
52'Угловой подаст «Вулверхэмптон Уондерерс». Мяч ушёл за лицевую от Бена Хауса.
51'Фолит Миккель Ладефогед (Линкольн Сити).
51'Тоти Гомес («Вулверхэмптон Уондерерс») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Жёлтая карточка Джордану Джеймсу («Вулверхэмптон Уондерерс»).
48'Фолит Джордан Джеймс («Вулверхэмптон Уондерерс»).
48'Бен Хаус (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Удар заблокирован. Матеуш Мане («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Фера Лопеса.
47'Удар мимо. Тоти Гомес («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел мимо левой штанги. Передачу после углового сделал Киран Триппьер.
46'Угловой подаст «Вулверхэмптон Уондерерс». Мяч ушёл за лицевую от Адама Рича.
46'Удар заблокирован. Андре (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит. Пас от Фер Лопеса.
46'Фолит Бен Хаус (Линкольн Сити).
46'Тоти Гомес («Вулверхэмптон Уондерерс») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
46'Начинается второй тайм. Счёт: Линкольн Сити 0:0 Вулверхэмптон Уондерерс.
46'Замена в составе Вулверхэмптон Уондерерс. На поле выходит Джордан Джеймс, игру покидает Родриго Гомес.
Первый тайм завершён, Линкольн Сити 0, Вулверхэмптон Уондерерс 0.
47'Удар не реализован. Родриго Гомеш (Вулверхэмптон Уондерерс) пробил правой ногой с дальней дистанции — мяч уходит левее.
46'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
45'Варфоломиев Иван (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
45'Фолит Матеуш Мане (Вулверхэмптон Уондерерс).
42'Замена, Вулверхэмптон Уондерерс. На поле выходит Йерсон Москера, игру покидает Нассер Джига из-за травмы.
40'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
38'Пауза в матче из-за травмы Нассера Джики (Вулверхэмптон Уондерерс).
38'Фолит Нассер Джида (Вулверхэмптон Уондерерс).
38'Бен Хаус (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
34'Удар отражён. Рико Хакетт (Линкольн Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, Хосе Са (Вулверхэмптон Уондерерс) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Миккеля Ладефогед.
32'Рико Хакетт (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Фолит Тотти Гомеш (Вулверхэмптон Уондерерс).
29'Положение «вне игры» у Вулверхэмптон Уондерерс. Адам Армстронг зафиксирован в офсайде.
29'Миккель Ладефогед (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
29'Фолит Маршалл Мунетси (Вулверхэмптон Уондерерс).
24'Фолит Фер Лопес (Вулверхэмптон Уондерерс).
24'Чиедози Огбене (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Жёлтая карточка: предупреждение получает Юнус Коняк (Линкольн Сити) за грубый фол.
22'Фолит Юнус Коняк (Линкольн Сити).
22'Фер Лопес («Вулверхэмптон Уондерерс») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
21'Удар заблокирован. Адам Армстронг («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит. Пас от Родриго Гомеса.
20'Удар мимо. Фер Лопес («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетел выше ворот после углового.
19'Угловой подаст «Вулверхэмптон Уондерерс». Мяч ушёл за лицевую от Дежи Элереу.
19'Удар заблокирован. Фер Лопес («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Адама Армстронга.
18'Жёлтая карточка: предупреждение получает Варфоломиев Иван (Линкольн Сити) за грубый фол.
18'Фолит Варфоломиев Иван (Линкольн Сити).
18'Андре («Вулверхэмптон Уондерерс») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
16'Юнус Коняк (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
16'Фолит Фер Лопес (Вулверхэмптон Уондерерс).
15'Фолит Варфоломиев Иван (Линкольн Сити).
15'Родриго Гомес (Вулверхэмптон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
14'Юнус Коняк (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
14'Фолит Маршалл Мунетси (Вулверхэмптон Уондерерс).
11'Удар мимо. Рико Хакетт (Линкольн Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше ворот.
09'Фолит Киран Триппьер («Вулверхэмптон Уондерерс»).
09'Чиедози Огбене (Линкольн Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Удар мимо. Маршалл Мунетси («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел вправо.
05'Удар отражён. Маршалл Мунетси («Вулверхэмптон Уондерерс») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, Джордж Уикенс («Линкольн Сити») парирует мяч в центре ворот.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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