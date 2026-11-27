Текущая форма

Первое место в Чемпионшипе странно смотрится рядом с провалом в игре «Линкольн Сити». «Импы» идут во главе таблицы, однако футбол в их исполнении надежным не назовешь, и такая нестабильность бьет по лидерским амбициям клуба. Команда Шона Пирсона, исполняющего обязанности главного тренера, застряла в собственных качелях, где одна яркая вспышка успеха лишь подчеркивает масштаб проблем.

«Линкольн Сити» давно не может найти ключи к воротам соперника. Серия из пяти поражений подряд это наглядно показала. Поворотным моментом казалась красивая победа над Бернли со счетом 4:1, однако за ней пришел провал. Сначала команда пропустила три мяча от «Бирмингем Сити», потом по очереди уступила «Уотфорду» (0:1), «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) и «АФК Рексему» (0:1). Апогеем спада стало недавнее разгромное поражение от «Чарльтон Атлетик» со счетом 0:4. Оборона «Линкольна» в той встрече оказалась полностью беспомощной, а атака не показала почти ничего.

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