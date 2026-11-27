На «Бентелер-Арене» «Падерборн» разгромил «Шальке» со счетом 8:1 в матче Бундеслиги. Стефано Марино оформил хет-трик, еще по мячу забили Яно Тер-Хорст, Штеффен Тиггес, Дениз Зейтлер, Габриэль Видович и Феликс Гётце. У гостей единственный гол на счету Адиля Аушиша.
Падерборн – Шальке: прогноз на матч Бундеслиги
Анализ команд
Текущая форма
Подопечные Ральфа Кеттеманна в дебютном для себя сезоне продолжают бороться за выживание и показывают неплохую игру. В пяти последних поединках клуб потерпел всего одно поражение при трех ничьих и победе над «Гамбургом» (1:0). После 10 туров «Падерборн» имеет в активе 10 очков и расположился на спасительном 15 месте в турнирной таблице, опережая опасную зону на три балла. В минувшем туре «Падерборн» не смог переиграть на выезде «Байер». Команда пропустили четыре гола к 52-й минуте, и счет 4:0 больше не изменился. Ранее «черно-синие» заработали одно очко в противостоянии с «Айнтрахтом» (2:2).
Дисквалификации и травмы
Игру из-за травм пропустят Авортви-Грант, Гайрет, Хоффмайер.
Интересные тренды для ставок
- В пяти последних матчах клуб в среднем забивал один гол
- «Падерборн» в пяти домашних очных встречах всего один раз переиграл соперника
Ориентировочный состав: Нолль – тер Хорст, Шеллер, Хансен – Курда, Баак, Кастаньеда, Видович, Обермайр – Марино, Пирингер.
Текущая форма
«Шальке» в чемпионате Германии продолжает вести борьбу в подвале турнирной таблицы и после 10 туров занимает 16 место с семью очками в активе. Отставание от спасительной строчки, где, кстати говоря, расположился «Падерборн», всего три балла и при желании можно отыграть, но нужно выправить положение в атаке – забито пять голов. В прошедшей встрече подопечные Мирона Муслича расписали нули на табло со «Штутгартом», и эта ничья стала четвертой со старта первенства. Ранее «горняки» проиграли со счетом 1:2 «Хоффенхайму».
Дисквалификации и травмы
Команде не помогут травмированные Хекерен, Хейлунд, Ласме, Шалленберг, Зибекинг, Возар, Вёбер и Т. Беккер.
Интересные тренды для ставок
- Со старта чемпионата «Шальке» забивает в среднем 0.5 гола за игру
- «Горняки» в пяти минувших играх забили всего один мяч
Ориентировочный состав: Кариус – Дина Эбимбе, Катич, Куручай, В. Беккер – Эль-Фаузи, Любичич – Хван, Караман, Аушиш – Адаму.
Прогноз и ставки
Соперники продолжают бороться за выживание, но хозяева имеют более высокие шансы победить и оторваться от опасной зоны. В борьбе за прописку в элите ничего неясно, на последнем отрезке «Падерборн» имеет куда лучшую статистику, а две победы в текущем сезоне одержал на своем поле. «Горняки» выглядят не лучшим образом, не могут выиграть на протяжении семи туров, да и в лазарете находятся восемь игроков. Полагаем, что подопечным Кеттеманна взять верх над «Шальке» не составит труда, и рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Падерборн» выиграет и возьмет реванш за минувшее очное поражение.
Прогноз – победа «Падерборна» с коэффициентом 2.55
Ставка на тотал
Хозяева наверняка будут стремиться победить и с первых минут встречи завладеют инициативой. Со старта чемпионата «Падерборн» играет в атакующий футбол, матчи часто получаются результативными – три из пяти последних игр были голевыми. Также отметим, что в последней выездной игре «Шальке» в Бундеслиге было забито три гола. Полагаем, что рассчитывать на голевую феерию, скорее всего, стоит.
Прогноз - тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.80
Ставка на точную разницу в счете
Хозяева не имеют права на ошибку и, по нашему мнению, сегодня порадуют болельщиков победой. Учитывая небольшую разницу в классе, хозяевам не составит труда выиграть в один или два гола. «Шальке» с таким результатом проиграл в трех последних встречах из пяти, на что и заиграем ставку.
Прогноз — победа «Падерборна» с преимуществом в один или два мяча c коэффициентом 2.85
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Точный счет 2:1
В 1 из 3 прошедших игр гостей зафиксирован такой счет
Ставка 1-й тайм: ничья
В 2 из 4 минувших матчей «горняков» в первом тайме была ничья
Ставка 2-й тайм: «Падерборн» забьет
В 2 из 4 последних встреч хозяева поля во втором тайме забивали
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Падерборн
|100%
|1.00
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|Шальке
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Динамика вероятностей10'–97'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
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|1.00
|12
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|1.00
|X2
|0%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Падерборн
|2,21%
|45.26
|Шальке
|2,12%
|47.16
|Не будет
|95,67%
|1.05
О матче
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Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 15:47