Ставка на тотал

Хозяева наверняка будут стремиться победить и с первых минут встречи завладеют инициативой. Со старта чемпионата «Падерборн» играет в атакующий футбол, матчи часто получаются результативными – три из пяти последних игр были голевыми. Также отметим, что в последней выездной игре «Шальке» в Бундеслиге было забито три гола. Полагаем, что рассчитывать на голевую феерию, скорее всего, стоит.

Прогноз - тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.80

Ставка на точную разницу в счете

Хозяева не имеют права на ошибку и, по нашему мнению, сегодня порадуют болельщиков победой. Учитывая небольшую разницу в классе, хозяевам не составит труда выиграть в один или два гола. «Шальке» с таким результатом проиграл в трех последних встречах из пяти, на что и заиграем ставку.

Прогноз — победа «Падерборна» с преимуществом в один или два мяча c коэффициентом 2.85