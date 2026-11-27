Сегодня на турнире BLAST Слэм сошлись «Тим Яндекс» и Team Liquid. Хозяева уступили гостям со счетом 0:2. Победителей тренирует ЭрЭмЭн.
Тим Яндекс — Team Liquid: прогноз на матч BLAST Слэм
«Тим Яндекс» 28 ноября 2026 года встретится с «Team Liquid» в матче BLAST Слэм. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Тим Яндекс ворвался в турнир BLAST Слэм, как будто специально для этого и готовился. Ни одной проигранной карты за последние четыре матча — это не просто удача, а знак того, что состав нашел свою идеальную конфигурацию и сейчас находится на пике формы.
Команда на ходу. Победы ей даются уверенно даже в матчах против сильных соперников, и недавний разгром Natus Vincere со счетом 2:0 не оставил шансов на отыгрыш, а следом пришла сухая победа над GamerLegion. В напряженном противостоянии с 1win соперник отобрал одну карту, но коллектив сохранил хладнокровие и закрыл матч 2:1. Плотность победных результатов говорит о том, что организация играет максимально сплоченно и без видимых слабых мест.
Интересные факты для ставок
- На этой дистанции команда взяла на 7 карт больше, чем отдала соперникам.
- За четыре последних матча перевес по картам составил 8:1.
- Ориентировочный состав: Chira JUNIOR, Malady, watson, ATF, Saksa.
Текущая форма
На BLAST Слэм Team Liquid уже не просто претенденты. Перед решающими этапами команда поймала свою игру и выглядит как машина для побед. Кто поставил на нидерландский ростер в начале серии, сейчас может посмеяться в кулак. Коллектив выдал впечатляющий рывок, у него пять побед в шести последних матчах и инициатива в своих руках.
Форму команда подтвердила вчера, уверенно обыграв PARIVISION со счетом 2:1. Эта встреча стала хорошим ответом на поражение от тех же соперников 22 ноября, причем коллектив быстро перестраивается и не дает эмоциям взять верх. Перед этим календарь был щадящим. Победы над 1win (2:0), Xtreme Gaming (2:1) и DO KONCA (2:0) помогли набить руку и войти в стабильный ритм без перегрузки плотным графиком.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах средняя длина серии держится на уровне 2,5 карты.
- На этой дистанции команда взяла на 7 карт больше, чем отдала соперникам.
- Ориентировочный состав: tOfu, Boxi, Malr1ne, miCKe, Wisper.
Прогноз и ставки
За последние четыре матча «Тим Яндекс» не отдала ни одной карты, а Team Liquid была разобрана всухую. Team Liquid выиграла пять из шести последних встреч, однако серия у нее вышла менее плотной, и средний счет 2:1 говорит о проблемах в защите. Хозяева в идеальной конфигурации и на пике формы, поэтому ждем, что серию они закроют без лишних нервов и уступок сопернику.
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Ставка Победа «Тим Яндекс»
«Тим Яндекс» выиграл 2 из 3 последних очных встреч.
Ставка Фора «Тим Яндекс» по картам (-1.5)
Средняя разница счета «Тим Яндекс» в последних 4 матчах составляет +1.8.
Ставка Тотал карт меньше 4.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 3.8 за встречу.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Тим Яндекс
|42,21%
|2.37
|Team Liquid
|57,79%
|1.73
Динамика вероятностей14:33–15:59
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|64,97%
|1.54
|Меньше
|35,03%
|2.85
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Тим Яндекс
|64,97%
|1.54
|Team Liquid
|35,03%
|2.85
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