Текущая форма

Тим Яндекс ворвался в турнир BLAST Слэм, как будто специально для этого и готовился. Ни одной проигранной карты за последние четыре матча — это не просто удача, а знак того, что состав нашел свою идеальную конфигурацию и сейчас находится на пике формы.

Команда на ходу. Победы ей даются уверенно даже в матчах против сильных соперников, и недавний разгром Natus Vincere со счетом 2:0 не оставил шансов на отыгрыш, а следом пришла сухая победа над GamerLegion. В напряженном противостоянии с 1win соперник отобрал одну карту, но коллектив сохранил хладнокровие и закрыл матч 2:1. Плотность победных результатов говорит о том, что организация играет максимально сплоченно и без видимых слабых мест.

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