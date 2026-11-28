Хоккей • Вчера в 00:53

На старте матча регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» трибуны скандировали: «Мы хотим Мичкова!». Российский нападающий Матвей Мичков не вошел в состав команды на эту игру. Встреча проходит в эти минуты, и на данный момент «Филадельфия» ведет со счетом 1:0.

Причины пропуска матча

Информация о том, что 21-летний россиянин не примет участия в матче с «Ванкувером», была опубликована 27 ноября. Отсутствие хоккеиста глава правления «Филадельфии» Дэн Хилферти связал с «внутренними проблемами команды», не приведя при этом конкретных деталей.

Статистика Мичкова

В текущем сезоне НХЛ Матвей Мичков вышел на лед в 27 матчах. В его активе 11 заброшенных шайб и 9 результативных передач. Показатель полезности игрока составляет «-14». За карьеру в лиге, включая серии плей-офф, россиянин провел 196 матчей, в которых набрал 135 очков (57 голов и 78 передач).