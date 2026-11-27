Текущая форма

«Малага» стала одним из новичков этого сезона Примеры, но пока так и не смогла адаптироваться к новому для себя уровню. После 13 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице и имеет в своем активе всего пять очков. Хозяева на семь баллов отстают от безопасной зоны. Единственным поводом для радости стала кубковая победа над «Алькасаром» (3:0). После этого команда потерпела поражения в чемпионате от «Бетиса» (1:2), «Расинга» (1:2) и «Осасуны» (0:1).

Дисквалификации и травмы

Абайда, Калеро, Рафита, Хуани, Лобете Сьенфуэгос и Очоа не смогут принять участие в матчах.

Интересные тренды для ставок

Команда идет на серии из трех поражений подряд

В четырех последних домашних матчах «Малага» забивала как минимум один гол

Ориентировочный состав: Эрреро - Салиньяс, Мурильо, Ресио, Пуга - Энрикес - Азну, Мартинес Андрес, Дотор, Ларрубиа - Ниньо