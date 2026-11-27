Матч окончен. «Малага» — «Атлетик» 3:4.
Второй тайм окончен. «Малага» — «Атлетик» 3:4.
95'Фолит Давид Ларрубия («Малага»).
95'Уго Ринкон (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Положение «вне игры» у «Малаги». Чупе зафиксирован в офсайде.
93'Угловой подаст Атлетик Бильбао. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Диего Мурильо).
93'Положение «вне игры» у «Малаги». Хуан Круз зафиксирован в офсайде.
92'Жёлтая карточка Диего Мурильо («Малага»).
92'Жёлтая карточка: предупреждение получает Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
92'Диего Мурильо («Малага») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Фолит Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
91'Рафа Родригес («Малага») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч ударился в левую штангу.
91'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
89'Неточный удар. Аитор Паредес (Атлетик Бильбао) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Пейо Каналес.
87'Замена в «Атлетике». На поле выходит Хоханеко Луис-Жан, игру покидает Юри Берхиче из-за травмы.
87'Фолит Пабло Мартинес («Малага»).
87'Бенат Прадос (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Положение «вне игры» у «Малаги». Чупе зафиксирован в офсайде.
82'Гол! «Малага» 3, «Атлетик» 4. Адриан Ньо («Малага») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч влетает в центр ворот.
81'Угловой подаст «Малага». Мяч ушёл за лицевую от Беñата Прадоса.
79'Фолит Рафа Родригес («Малага»).
79'Эмерик Лапорт (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Жёлтая карточка: предупреждение получает Роберт Наварро (Атлетик Бильбао).
78'Роберто Наварро («Атлетик») падает, но судья квалифицирует это как симуляцию.
77'Фолит Рафа Родригес (Малага).
77'Нико Уильямс (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Замена в «Малаге». На поле выходит Хуан Круз, игру покидает Хуаким Муньос из-за травмы.
75'Удар мимо. Пабло Мартинес («Малага») пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч улетел вправо. Передал Хуаким Муньос.
74'Положение «вне игры» у «Малаги». Чупе зафиксирован в офсайде.
73'Угловой подаст «Малага». Мяч ушёл за лицевую от Беñата Прадоса.
72'Замена в «Атлетике». На поле выходит Алехандро Рего, игру покидает Алекс Беренгер.
72'Замена в «Малаге». На поле выходит Рафа Родригес, игру покидает Йенс Кайюсте.
72'Замена у команды Атлетик Бильбао: на поле выходит Бенат Прадос, игру покидает Бенат Геренаваарена.
70'Угловой подаст «Малага». Мяч ушёл за лицевую от Роберта Наварро.
68'Фолит Чупе («Малага»).
68'Нико Уильямс (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Удар мимо. Пабло Мартинес («Малага») пробил правой ногой с острого угла справа, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо.
66'Удар мимо. Пабло Мартинес («Малага») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч пролетел чуть выше перекладины.
66'Замена в «Малаге». На поле выходит Рамон Энрике, игру покидает Ицан Мерино.
65'Удар отражён. Пейо Каналес («Атлетик») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, Альфонсо Эрреро («Малага») отражает удар в центр ворот. Пас от Нико Уильямса.
64'Карлос Пуга («Малага») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
64'Фолит Бенат Геренаваарена (Атлетик Бильбао).
62'Замена у команды Атлетик Бильбао: на поле выходит Роберт Наварро, игру покидает Ойхан Сансет.
60'Фолит Ицан Мерино («Малага»).
60'Бенат Геренаваарена (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
60'Удар отражён. Пабло Мартинес («Малага») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, Унаи Симон («Атлетик») отражает удар в нижний левый угол. Передал Карлос Пуга.
59'Угловой подаст «Малага». Мяч ушёл за лицевую от Беñата Херенабаррены.
59'Удар заблокирован. Чупе («Малага») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, удар заблокирован. Передал Анхель Ресийо.
57'Удар заблокирован. Хуаким Муньос («Малага») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч заблокирован.
57'Угловой подаст «Малага». Мяч ушёл за лицевую от Аймерика Лапорта.
57'Удар заблокирован. Чупе («Малага») пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч заблокирован. Передал Ицан Мерино.
55'Угловой подаст «Малага». Мяч ушёл за лицевую от Уго Ринкона.
54'Удар мимо. Хуаким Муньос («Малага») пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч улетел вправо. Передал Пабло Мартинес.
52'Фолит Чупе («Малага»).
52'Эмерик Лапорт (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Офсайд у команды Атлетик Бильбао: Нико Уильямс оказался в положении «вне игры».
51'Офсайд у команды Атлетик Бильбао: Нико Уильямс оказался в положении «вне игры».
50'Фолит Адриан Ньо (Малага).
50'Бенат Геренаваарена (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Гол! Малага 2, Атлетик 4. Адриан Ньо (Малага) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч влетел в верхний центр ворот.
49'Хуаким Муньос (Малага) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч ударился в левую штангу.
48'Угловой подаст Малага. Мяч ушёл за лицевую от Айтора Паредеса.
48'Удар заблокирован. Адриан Ньо (Малага) пробил головой из центра штрафной площади. Передал Давид Ларрубия с фланга.
46'Начинается второй тайм. Счёт: Малага 1, Атлетик 4.
46'Замена у команды Атлетик Бильбао: на поле выходит Пейо Каналес, игру покидает Иньиго Руис де Галаррета.
46'Замена в Малаге. На поле выходит Пабло Мартинес, игру покидает Дани Лоренсо.
46'Замена в Малаге. На поле выходит Чупе, игру покидает Хосе Салинас.
Первый тайм окончен, Малага 1, Атлетик 4.
49'Угловой подаст Атлетик Бильбао. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Карлос Пуга).
48'Удар заблокирован. Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Нико Уильямс.
47'Мимо! Карлос Пуга (Малага) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после углового, мяч пролетел впритирку со штангой и улетел вправо.
46'Угловой подаст Малага. Мяч ушёл за лицевую от Аймерика Лапорте.
46'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
44'Гол! Малага 1, Атлетик 4. Уго Ринкон (Атлетик) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч влетает в центр ворот.
44'Штанга! Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч попадает в правую штангу! Передачу выполнил Иньяки Уильямс.
44'Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
44'Фолит Анхель Ресийо (Малага).
41'Удар мимо. Дани Лоренсо (Малага) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Пас от Йенса Кайюсте.
38'Гол! Малага 1, Атлетик 3. Нико Уильямс (Атлетик) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч летит в верхний центр ворот. Ассистент — Иняки Уильямс.
36'Гол! Малага 1, Атлетик 2. Йенс Кайюсте (Малага) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади в нижний левый угол. Передал Давид Ларрубия.
34'Гол! Малага 0, Атлетик 2. Алекс Беренгер (Атлетик) пробил левой ногой с острого угла, мяч летит в нижний левый угол.
34'Перекладина! Ойхан Сансет (Атлетик Бильбао) пробил головой из центра штрафной — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Уго Ринкон.
32'Угловой подаст Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от Йенса Кайюсте.
31'Угловой подаст Атлетик Бильбао. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Изан Мерино).
30'Офсайд у команды Атлетик Бильбао: Нико Уильямс оказался в положении «вне игры».
29'Положение «вне игры» у Малаги. Ицан Мерино зафиксирован в офсайде.
27'Гол! Малага 0, Атлетик 1. Ойан Сансет (Атлетик) пробил правой ногой из центра штрафной в центр ворот. Передал Никo Уильямс.
26'Неточный удар. Ойхан Сансет (Атлетик Бильбао) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот.
26'Перекладина! Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао) пробил головой из центра штрафной — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Алекс Беренгер.
25'Положение «вне игры» у Малаги. Адриан Нино зафиксирован в офсайде.
24'Жёлтая карточка: предупреждение получает Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао) за грубый фол.
24'Дани Лоренсо (Малага) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Фолит Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао).
22'Удар отражён. Николас Уильямс (Атлетик) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, Альфонсо Эрреро (Малага) отбивает мяч в нижний левый угол.
20'Мяч летит мимо. Ицан Мерино (Малага) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, но послал мяч высоко и вправо от ворот. Пас от Карлоса Пуги.
19'Неточный удар. Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Нико Уильямс.
18'Фолит Хуаким Муньос (Малага).
18'Аитор Паредес (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
16'Фолит Йенс Кайюсте (Малага).
16'Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
14'Фолит Давид Ларрубия (Малага).
14'Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
11'Фолит Уго Ринкон (Атлетик Бильбао).
11'Хоакин Муньос (Малага) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
10'Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
10'Фолит Дани Лоренсо (Малага).
09'Дани Лоренсо (Малага) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Фолит Бенат Геренаваарена (Атлетик Бильбао).
07'Угловой подаст Атлетик Бильбао. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Альфонсо Эрреро).
07'Удар отражён. Ойан Сансет (Атлетик) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, Альфонсо Эрреро (Малага) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Иниго Руиса де Галареты.
07'Удар отражён. Инаки Уильямс (Атлетик) пробил правой ногой из центра штрафной площади, Альфонсо Эрреро (Малага) отражает удар в нижний левый угол. Пас от Иниго Руиса де Галареты.
04'Положение «вне игры» у Малаги. Адриан Нино зафиксирован в офсайде.
02'Угловой подаст Малага. Мяч ушёл за лицевую от Нико Уильямса.
02'Удар отражён. Дани Лоренсо (Малага) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, Унаи Симон (Атлетик) парирует мяч в нижний правый угол.
01'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
01'Пауза в матче («Атлетик»).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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28.11.2026 в 16:00
28.11.2026 в 13:18