Сегодня в Бобруйске завершился матч Высшей лиги Беларуси между «Белшиной» и «МЛ Витебск». Гости выиграли со счетом 0:2, голы забили Басекоу Диабате и Артем Концевой.
Белшина — МЛ Витебск: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Белшина» и «МЛ Витебск» проведут матч турнира Высшая лига Беларуси. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Красно-чёрные» из Бобруйска прошли через сложный путь в Первой лиге и по итогам переходных матчей вернулись в элиту белорусского футбола. Правда, в Высшей лиге возвращение ожидаемой стабильности не принесло. Коллектив тренера Александра Лисовского вынужден искать баланс между амбициями и реальными возможностями состава.
В последних шести матчах клуб проиграл четыре раза. «Торпедо-БелАЗ» оказался сильнее (0:3), а от «Славии» прилетели четыре мяча (2:4). Отрадой стала только победа над «БАТЭ» (1:0). Зато в последней игре с «Барановичами» (1:0) успех принес гол Павла Селезнева на 57-й минуте, а оборона оставила вопросы к надежности.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Белшина» в среднем пропускает 2.2 гола от соперников.
- В лазарете: Никита Голуб, Александр Кучинский.
- Ориентировочный состав: Лука Згурский, Никита Голуб, Владислав Давыдов, Павел Селезнев, Даниил Лазарев, Павел Пришивалько, Глеб Якушевич, Илья Вихров.
Текущая форма
«МЛ Витебск» продолжает лидировать в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси. К этой встрече команда подходит в статусе действующего чемпиона страны, титул взят в сезоне 2025 года. На поле МЛ Витебск играет с явным перевесом, и результаты только закрепляют лидерство. Коллектив под руководством тренера главного тренера Хуана Диаса выстроил стабильную систему, при которой уверенно контролирует ход матчей и мало пропускает.
Отрезок из шести последних матчей клуб прошел с пятью победами и одним поражением. За это время команда забила 14 голов, а пропустила всего два. Капитан Сергей Баланович во главе обороны помог сохранить сухие листы в разгромах над «Нафтаном» (5:0) и «Минском» (4:0). Единственное поражение (0:1 от «Ислочи») быстро забылось после уверенной победы над «Славией» (2:1). В той встрече Артем Концевой и Валерий Громыко открыли счет в первые 56 минут игры.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок больше 2.5 голов забили в 3 из 6 матчей.
- В лазарете: Валерий Бочеров, Павел Павлюченко, Валерий Громыко, Кирилл Гоманов.
- Ориентировочный состав: Павел Павлюченко, Ян Скибский, Захар Волков, Кирилл Гоманов, Абдуллахи Оде, Валерий Громыко, Валерий Бочеров, Артем Концевой.
Прогноз и ставки
«МЛ Витебск» набрал хороший ход в Высшей лиге Беларуси. В последних шести матчах у команды пять побед и 14 забитых мячей, а пропустила она на этом отрезке лишь дважды и уверенно ведет игру. «Белшина» за такой же период проиграла четыре раза, причем крупно уступила «Торпедо-БелАЗ» со счетом 0:3. Класс и стабильность сейчас на стороне коллектива Хуана Диаса, который выстроил надежную игру и способен сломить сопротивление бобруйчан. Ждем, что «МЛ Витебск» использует свое преимущество и возьмет три очка.
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Ставка Победа «МЛ Витебск»
На отрезке из 6 встреч у «МЛ Витебск» 5 побед и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Белшина» и в 15 из 20 игр «МЛ Витебск».
Ставка Индивидуальный тотал «МЛ Витебск» больше 1.5
Отметку 1.5 «МЛ Витебск» пробивал в 13 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Белшина
|0%
|—
|Ничья
|0,2%
|510.98
|МЛ Витебск
|99,8%
|1.00
Динамика вероятностей1'–91'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,2%
|499.45
|12
|99,8%
|1.00
|X2
|100%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,91%
|6.29
|Меньше
|84,09%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Белшина
|6,26%
|15.98
|МЛ Витебск
|9,65%
|10.36
|Не будет
|84,09%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|6,59%
|15.18
|Нет
|93,41%
|1.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Белшина +1.5
|5,95%
|16.80
|МЛ Витебск -1.5
|94,05%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Белшина +2.5
|90,65%
|1.10
|МЛ Витебск -2.5
|9,35%
|10.69
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