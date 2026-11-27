Текущая форма

«Красно-чёрные» из Бобруйска прошли через сложный путь в Первой лиге и по итогам переходных матчей вернулись в элиту белорусского футбола. Правда, в Высшей лиге возвращение ожидаемой стабильности не принесло. Коллектив тренера Александра Лисовского вынужден искать баланс между амбициями и реальными возможностями состава.

В последних шести матчах клуб проиграл четыре раза. «Торпедо-БелАЗ» оказался сильнее (0:3), а от «Славии» прилетели четыре мяча (2:4). Отрадой стала только победа над «БАТЭ» (1:0). Зато в последней игре с «Барановичами» (1:0) успех принес гол Павла Селезнева на 57-й минуте, а оборона оставила вопросы к надежности.

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