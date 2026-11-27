Текущая форма

Хунедоара уверенно закрепилась на вершине турнирной таблицы, возглавляя СуперЛигу в сезоне 2025/26. Для клуба из Румынии этот статус стал закономерным итогом восхождения, ведь команда уже ранее завоевала повышение из Лиги II, а теперь демонстрирует уровень элитного дивизиона.

Три победы подряд выдала команда Флорина Санду Максима, причем одну из встреч закончила разгромом «Меркуря-Чук» со счетом 4:0. В том матче Анхель Жиллард оформил дубль, а голы Андрея Фабри и Ренато Эспиносы сняли вопросы об исходе. Такая результативность придает хозяевам уверенности на поле, хотя в последних шести встречах они пропустили пять мячей и уступили «ФК Университатя Клуж» и «Рапиду».

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