Матч окончен. «Корвинул» Хунедоара — «Фарул» Констанца: 2:1.
Второй тайм окончен. «Корвинул» Хунедоара — «Фарул» Констанца: 2:1.
93'Замена в составе «Корвинуля» (Хунедоара). На поле выходит Серхиу Рибейру, игру покидает Александру Нэкса.
93'Замена в составе «Корвинул» Хунедоара. На поле выходит Гидеон Уче Гудлад, игру покидает Роджер Жунио.
93'Замена в составе «Корвинуля» (Хунедоара). На поле выходит Мохаммад Абу Аль Нади, игру покидает Анхель Гильярд.
92'Тони Нжике («Фарул» (Констанца)) получает жёлтую карточку.
92'Удар отражён. Хассане Траоре («Фарул» Констанца) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Адриан Франкулеску («Корвинул» Хунедоара) отражает удар в центр ворот. Пас от Эдди Сильвестра.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
91'Фолит Эммануэль Йебоа (Корвинул Хунедоара).
91'Маттео Алинви (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
90'Замена, Корвинул Хунедоара. На поле выходит Денис Хрездак, игру покидает Андрей Фабри.
90'Замена, Корвинул Хунедоара. На поле выходит Марио Брату, игру покидает Даниэль Пырвулеску.
90'Удар отражён. Нарек Григорян (Фарул Констанца) пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Эдди Сильвестра.
89'Угловой подаст Фарул Констанца. Мяч ушёл за лицевую от Александру Неча.
89'Удар отражён. Эдди Сильвестр (Фарул Констанца) пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Хассане Траоре.
88'Удар отражён. Виктор Дикан («Фарул» Констанца) пробил головой из центра штрафной, вратарь Адриан Франкулеску («Корвинул» Хунедоара) отражает удар в верхний центр ворот. Пас от Эдди Сильвестра.
88'Офсайд, Фарул Констанца. Маттео Алинви пойман в офсайде.
87'Угловой подаст Фарул Констанца. Мяч ушёл за лицевую от Эммануэля Йебоа.
87'Удар заблокирован. Хассане Траоре (Фарул Констанца) пробил левой ногой из-за пределов штрафной. Пас от Нарека Григоряна.
85'Жёлтая карточка Александру Неча (Корвинул Хунедоара) за грубый фол.
85'Фолит Александру Неакша (Корвинул Хунедоара).
85'Эдди Сильвестр (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
84'Замена в составе Фарул Констанца. На поле выходит Хассане Траоре, игру покидает Ионуц Вина.
84'Замена в составе Фарул Констанца. На поле выходит Николас Попеску, игру покидает Набиль Абердин.
84'Замена в составе Фарул Констанца. На поле выходит Давид Мафтей, игру покидает Валентин Тик.
80'Даниэль Пирвулеску (Корвинул Хунедоара) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
80'Фолит Софьян Бузамуча (Фарул Констанца).
78'Рука! Эммануэль Йебоа (Корвинул Хунедоара) играет рукой.
78'Удар отражён. Анхель Гильярд (Корвинул Хунедоара) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Рафаэль Мунтеану (Фарул Констанца) отражает удар в центр ворот.
77'Удар отражён. Ионуц Вина (Фарул Констанца) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) отражает удар в центр ворот. Пас от Набиля Абердина.
74'Гол! Корвинул Хунедоара 2, Фарул Констанца 1. Даниэль Пирвулеску (Корвинул Хунедоара) пробил левой ногой с левого фланга штрафной, мяч влетает в нижний правый угол. Пас от Андрея Фабри после быстрой атаки.
73'Андре Фабри (Корвинул Хунедоара) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
73'Фолит Тони Нжике (Фарул Констанца).
72'Фолит Михайло Иванчевич (Корвинул Хунедоара).
72'Нарек Григорян (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Йонуц Вина (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Фолит Флавий Якоб (Корвинул Хунедоара).
68'Удар отражён. Софьян Бузамуча (Фарул Констанца) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Эдди Сильвестра.
67'Фолит Александру Неча (Корвинул Хунедоара).
67'Софьян Бузамуча (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
66'Фолит Александру Неча (Корвинул Хунедоара).
66'Нарек Григорян (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
66'Замена в составе Фарул Констанца. На поле выходит Разван Танаса, игру покидает Эдуард Радаславеску.
65'Гол! «Корвинул» Хунедоара 1, «Фарул» Констанца 1. Даниэль Пирвулеску («Корвинул» Хунедоара) пробил головой из центра штрафной площади, мяч влетел в нижний левый угол. Пас от Александру Неча.
63'Угловой подаст «Корвинул» Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Набиля Абердина.
62'Удар мимо. Эдуард Радаславеску («Фарул» Констанца) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел в правый угол. Пас от Маттео Ахлинви.
62'Удар отражён. Андре Фабри («Корвинул» Хунедоара) пробил левой ногой из-за штрафной площади, вратарь Рафаэль Мунтеану («Фарул» Констанца) парирует мяч в центре ворот. Пас от Михайло Иванчевича.
61'Удар мимо. Эдуард Радаславеску (Фарул Констанца) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 35 метров), мяч улетел в правый угол. Пас от Виктора Дикана после быстрой атаки.
59'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Валентина Тика.
59'Удар заблокирован. Анхель Гильярд (Корвинул Хунедоара) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Роджера Хунио.
59'Удар заблокирован. Андре Фабри («Корвинул» Хунедоара) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Анхеля Гильярда.
58'Даниэль Пирвулеску (Корвинул Хунедоара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Фолит Эдди Сильвестр (Фарул Констанца).
55'Гол! Корвинул Хунедоара 0, Фарул Констанца 1. Нарек Григорян (Фарул Констанца) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч влетает в центр ворот.
54'Фолит Флавий Якоб (Корвинул Хунедоара).
54'Эдди Сильвестр (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Угловой подаст Фарул Констанца. Мяч ушёл за лицевую от Михайло Иванчевича.
53'Удар заблокирован. Эдди Сильвестр (Фарул Констанца) пробил левой ногой из центра штрафной площади. Пас от Нарека Григоряна.
52'Удар мимо. Маттео Ахлинви (Фарул Констанца) пробил из центра штрафной, мяч улетел в правый угол. Пас от Эдди Сильвестра после углового.
51'Угловой подаст Фарул Констанца. Мяч ушёл за лицевую от Флавия Якоба.
49'Удар отражён. Андре Фабри (Корвинул Хунедоара) пробил левой ногой из-за штрафной, вратарь Рафаэль Мунтеану (Фарул Констанца) парирует мяч в нижний левый угол.
47'Эдди Сильвестр (Фарул Констанца) получает жёлтую карточку за грубый фол.
47'Роджер Жунио (Корвинул Хунедоара) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
47'Фолит Эдди Сильвестр (Фарул Констанца).
46'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Набиля Абердина.
46'Начинается второй тайм. Корвинул Хунедоара 0, Фарул Констанца 0.
46'Замена в составе Фарул Констанца. На поле выходит Эдди Сильвестр, игру покидает Дан Ширбу.
Первый тайм окончен, Корвинул Хунедоара 0, Фарул Констанца 0.
47'Удар отражён. Маттео Ахлинви (Фарул Констанца) пробил левой ногой из центра штрафной, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) парирует мяч в нижний левый угол.
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Дана Сирбу.
44'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Виктора Дикана.
39'Удар мимо. Анхель Гильярд (Корвинул Хунедоара) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч улетел в правый угол. Пас от Флавия Якоба.
36'Удар заблокирован. Андре Фабри (Корвинул Хунедоара) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Анхеля Гильярда.
33'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Валентина Тика.
32'Анхель Гильярд (Корвинул Хунедоара) пробил головой с острого угла, мяч отскакивает от перекладины. Пас от Андрея Фабри после углового.
32'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Рафаэля Мунтеану.
31'Удар отражён. Роджер Жунио (Корвинул Хунедоара) пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Рафаэль Мунтеану (Фарул Констанца) отбивает мяч в центр ворот. Пас от Эммануэля Йебоа.
29'Удар мимо. Софьян Бузамуча (Фарул Констанца) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в правый угол. Пас от Ионуца Вина после стандарта.
29'Фолит Эммануэль Йебоа (Корвинул Хунедоара).
29'Валентин Тик (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
28'Удар мимо. Александру Неча (Корвинул Хунедоара) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел в левый угол. Пас от Михайло Иванчевича.
26'Андре Фабри (Корвинул Хунедоара) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Тони Нжике (Фарул Констанца).
25'Фолит Ион Карару (Корвинул Хунедоара).
25'Маттео Ахлинви (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
24'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
24'Пауза в матче (Фарул Констанца).
22'Удар отражён. Дан Сирбу (Фарул Констанца) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Эдуарда Радаславеску.
22'Удар отражён. Валентин Тик (Фарул Констанца) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Адриан Франкулеску (Корвинул Хунедоара) отбивает мяч в верхний центр ворот. Пас от Маттео Ахлинви.
18'Удар отражён. Анхель Гильярд (Корвинул Хунедоара) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но Рафаэль Мунтеану (Фарул Констанца) парирует мяч в верхний левый угол. Пас от Андрея Фабри.
17'Угловой подаст Корвинул Хунедоара. Мяч ушёл за лицевую от Валентина Тика.
15'Удар мимо. Нарек Григорян (Фарул Констанца) пробил головой из центра штрафной площади, но мяч улетел чуть выше ворот. Пас от Валентина Тика.
15'Фолит Андре Фабри (Корвинул Хунедоара).
15'Дан Сирбу (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
14'Угловой подаст Фарул Констанца. Мяч ушёл за лицевую от Иона Караруса.
11'Фолит Флавий Якоб (Корвинул Хунедоара).
11'Валентин Тик (Фарул Констанца) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
10'Удар заблокирован. Дан Сирбу (Фарул Констанца) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Ионуца Вина.
06'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
05'Пауза в матче из-за травмы Виктора Дикана (Фарул Констанца).
05'Удар мимо. Анхель Гильярд (Корвинул Хунедоара) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый от ворот.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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