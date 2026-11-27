Ягелония — Радомяк Радом: прогноз на матч Экстракласа
В рамках Экстракласа 28 ноября 2026 года «Ягелония» сыграет с «Радомяк Радом». Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Ягелония» держится в тройке лидеров Экстракласы. Среди 18 команд сезона 2025/26 клуб идет третьим, а год назад впервые стал чемпионом Польши, так что нынешняя позиция выглядит естественным продолжением того пути. Правда, на текущем отрезке команда играет неровно и не всегда использует свой потенциал.
За шесть последних матчей команда Адриана Сьеме забила 12 голов и пропустила 6. Три встречи она выиграла, две проиграла. Громче всего атака проявила себя 28 октября в разгроме «Лехии» со счетом 6:0, зато потом пошли неудачи. Коллектив уступил «Краковии» (1:3) и «Левски» (0:1). В самой свежей игре 26 ноября клуб сыграл вничью 1:1 с «Сандерлендом», на 52-й минуте забил Камиль Юзьвяк, что позволило сохранить интригу в борьбе за высокие места.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Ягелония» забила 12 голов, в среднем по два за игру.
- В лазарете: Норберт Войтушек.
- Ориентировочный состав: Славомир Абрамович, Родриго Консейсан, Апостолос Константопулос, Гильерме Монтойя, Усман Соу, Тарас Романчук, Каетан Шмит, Душан Стойинович.
Текущая форма
В нынешнем сезоне Экстракласы «Радомяк Радом» постоянно приходится доказывать право оставаться в верхней части таблицы. Десятое место среди 18 участников держит команду в зоне жесткой борьбы, где каждый потерянный балл может стоить места в топ-8, и стабильности «Зеленых» это не добавляет. Клубу из Радомского вояжа по таблице непросто. Амбиции у него есть, однако на поле они часто не находят воплощения.
Последние матчи «Бойцов» напоминают американские горки. Счет в них меняется быстрее, чем тактические схемы, и команда Джона Карвера то уверенно проходит «Шлёнск» (3:1) и на ноль разбирается с «Короной» (2:0), то вдруг теряет порядок в обороне. Поражение от «Погони» со счетом 3:4 и уступка «Авиа» (1:2) вскрыли серьезные дыры в защите, а недавняя нулевая ничья с «Вислой» из Кракова подтвердила, что гости пока не нашли верный ключ к чужим воротам.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть игр «Радомяк Радом» получает в среднем 1.3 гола за матч.
- В лазарете: Матеуш Цихоцкий, Крыспин Щешняк.
- Ориентировочный состав: Ян Гжесик, Роберто Алвес, Роналду Лумунго, Адриан Дьегес, Филип Майхрович, Зиэ Уаттара, Абдуль Тапсоба, Христос Донис.
Прогноз и ставки
«Ягелония» идет третьей в таблице Экстракласы, а «Радомяк Радом» держится в верхней части рейтинга лишь на десятой строчке. Атака у хозяев поля мощная: 12 мячей в последних шести встречах, среди которых разгром «Лехии» со счетом 6:0. Зато оборона гостей играет нестабильно. После сухих побед пошли проигрыши с тоталом больше 3.5, и это оставляет «Ягелонии» пространство для доминирования на своем стадионе. Такой контраст в классе и мотивации позволяет ждать уверенной победы хозяев.
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Ставка Победа «Ягелония»
На отрезке из 6 встреч у «Ягелония» 3 победы, 1 ничью и 2 поражения.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Ягелония» и в 10 из 20 игр «Радомяк Радом».
Ставка Индивидуальный тотал «Ягелония» больше 1.5
Отметку 1.5 «Ягелония» пробивал в 7 из 20 последних встреч.
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