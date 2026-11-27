Текущая форма

«Ягелония» держится в тройке лидеров Экстракласы. Среди 18 команд сезона 2025/26 клуб идет третьим, а год назад впервые стал чемпионом Польши, так что нынешняя позиция выглядит естественным продолжением того пути. Правда, на текущем отрезке команда играет неровно и не всегда использует свой потенциал.

За шесть последних матчей команда Адриана Сьеме забила 12 голов и пропустила 6. Три встречи она выиграла, две проиграла. Громче всего атака проявила себя 28 октября в разгроме «Лехии» со счетом 6:0, зато потом пошли неудачи. Коллектив уступил «Краковии» (1:3) и «Левски» (0:1). В самой свежей игре 26 ноября клуб сыграл вничью 1:1 с «Сандерлендом», на 52-й минуте забил Камиль Юзьвяк, что позволило сохранить интригу в борьбе за высокие места.

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