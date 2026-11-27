Матч окончен! Итоговый счёт — Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Шеффилд Юнайтед.
Второй тайм завершён. Счёт — Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Шеффилд Юнайтед.
95'Удар отражён. Румарн Буррелл (Куинз Парк Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной — вратарь Майкл Купер (Шеффилд Юнайтед) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Глен Камара навесом в штрафную.
94'Неточный удар. Джордан Айю (Шеффилд Юнайтед) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Харрисон Барроуз навесом со стандарта.
93'Тахит Чонг (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
93'Фолит Кваме Покуу (Куинз Парк Рейнджерс).
92'Фолит Лиам Китчинг (Шеффилд Юнайтед).
92'Пол Смайт (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс).
90'Жёлтая карточка: предупреждение получает Коки Сайто (Куинз Парк Рейнджерс) за грубый фол.
90'Джордан Айю (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
90'Фолит Коки Сайто (Куинз Парк Рейнджерс).
89'Фолит Тахит Чонг (Шеффилд Юнайтед).
89'Коки Сайто (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
88'Замена у команды Куинз Парк Рейнджерс: на поле выходит Коки Сайто, игру покидает Илиас Чаир.
82'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лиам Китчинг).
81'Замена в составе Шеффилд Юнайтед. На поле выходит Оливер Арблэстер, игру покидает Бен Бреретон.
80'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джордан Айю (Шеффилд Юнайтед) за грубый фол.
80'Фолит Джордан Айю (Шеффилд Юнайтед).
80'Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
80'Фолит Илиас Чаир (Куинз Парк Рейнджерс).
80'Майкл Купер (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Неточный удар. Джейк Кларк-Солтер (Куинз Парк Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит левее створа ворот.
77'Красная карточка! С поля удалён Калвин Филлипс (Шеффилд Юнайтед).
77'Фолит Калвин Филлипс (Шеффилд Юнайтед).
77'Тарик Лампти (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
76'Угловой подаст Шеффилд Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тарик Лампти).
75'Офсайд у команды Куинз Парк Рейнджерс: Румарн Буррелл оказался в положении «вне игры».
72'Джордан Айю (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
72'Фолит Глен Камара (Куинз Парк Рейнджерс).
71'Фолит Джордан Айю (Шеффилд Юнайтед).
71'Тарик Лампти (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
70'Замена у команды Шеффилд Юнайтед: на поле выходит Тайрис Кэмпбелл, игру покидает Патрик Бэмфорд.
70'Замена у команды Шеффилд Юнайтед: на поле выходит Тахит Чонг, игру покидает Ромел Донован.
69'Гол! Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Шеффилд Юнайтед. Румарн Буррелл (Куинз Парк Рейнджерс) пробил левой ногой из центра штрафной и отправляет мяч по центру ворот. Голевая передача — Тарик Лампти после розыгрыша углового.
69'Неточный удар. Тарик Лампти (Куинз Парк Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Николас Мадсен после розыгрыша углового.
69'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Патрик Бэмфорд).
69'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харрисон Барроуз).
67'Фолит Лиам Китчинг (Шеффилд Юнайтед).
67'Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
66'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джордан Айю).
66'Удар заблокирован. Илиас Чаир (Куинз Парк Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
65'Жёлтая карточка: предупреждение получает Сиди Пек (Шеффилд Юнайтед) за грубый фол.
65'Фолит Сиди Пек (Шеффилд Юнайтед).
65'Тарик Лампти (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
64'Неточный удар. Патрик Бэмфорд (Шеффилд Юнайтед) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Калвин Филлипс.
63'Лиам Китчинг (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Фолит Румарн Буррелл (Куинз Парк Рейнджерс).
61'Замена у команды Куинз Парк Рейнджерс: на поле выходит Тарик Лампти, игру покидает Кили Адамсон.
60'Фолит Калвин Филлипс (Шеффилд Юнайтед).
60'Глен Камара (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
58'Угловой подаст Шеффилд Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Пирс Чарльз).
58'Удар отражён. Патрик Бэмфорд (Шеффилд Юнайтед) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Пирс Чарльз (Куинз Парк Рейнджерс) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Джордан Айю скидкой головой.
58'Замена у команды Шеффилд Юнайтед: на поле выходит Джордан Айю, игру покидает Марк Макиннес.
57'Фолит Кили Адамсон (Куинз Парк Рейнджерс).
57'Ромел Донован (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Фолит Джапет Танганга (Шеффилд Юнайтед).
54'Пол Смайт (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
52'Неточный удар. Румарн Буррелл (Куинз Парк Рейнджерс) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Илиас Чаир.
51'Удар отражён. Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Майкл Купер (Шеффилд Юнайтед) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
51'Удар заблокирован. Пол Смайт (Куинз Парк Рейнджерс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Румарн Буррелл навесом в штрафную.
50'Жёлтая карточка: предупреждение получает Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс).
48'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Марк Макиннес).
48'Удар заблокирован. Илиас Чаир (Куинз Парк Рейнджерс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Глен Камара.
46'Положение «вне игры» у Шеффилд Юнайтед. Бен Бреретон зафиксирован в офсайде.
46'Начался второй тайм. Счёт — Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Шеффилд Юнайтед.
46'Замена у команды Куинз Парк Рейнджерс: на поле выходит Пол Смайт, игру покидает Харви Вэйл.
46'Замена у команды Куинз Парк Рейнджерс: на поле выходит Румарн Буррелл, игру покидает Ричард Коне.
46'Замена у команды Куинз Парк Рейнджерс: на поле выходит Кваме Покуу, игру покидает Карамоко Дембеле.
Первый тайм завершён. Счёт — Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Шеффилд Юнайтед.
46'Неточный удар. Карамоко Дембеле (Куинз Парк Рейнджерс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Илиас Чаир.
45'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
45'Бен Бреретон (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Фолит Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс).
44'Неточный удар. Ромел Донован (Шеффилд Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой.
42'Фолит Патрик Бэмфорд (Шеффилд Юнайтед).
42'Николас Мадсен (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
41'Фолит Бой Кемпер (Куинз Парк Рейнджерс).
41'Калвин Филлипс (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Удар мимо. Бен Бреретон (Шеффилд Юнайтед) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч улетел в левый угол. Передачу головой после углового сделал Лиам Китчинг.
38'Угловой подаст Шеффилд Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бой Кемпер).
38'Удар отражён. Бен Бреретон (Шеффилд Юнайтед) пробил левой ногой с левого фланга штрафной, вратарь Пирс Чарльз (Куинз Парк Рейнджерс) парирует мяч в нижний левый угол. Передачу головой сделал Джафет Танганга.
37'Игра рукой — правила нарушает Харви Вэйл (Куинз Парк Рейнджерс).
34'Фолит Патрик Бэмфорд (Шеффилд Юнайтед).
34'Глен Камара (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
33'Неточный удар. Патрик Бэмфорд (Шеффилд Юнайтед) пробил правой ногой с левого угла вратарской — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Калвин Филлипс навесом с углового.
32'Угловой подаст Шеффилд Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кили Адамсон).
32'Харрисон Барроуз (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
32'Фолит Карамоко Дембеле (Куинз Парк Рейнджерс).
31'Сиди Пек (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
31'Фолит Ричард Коне (Куинз Парк Рейнджерс).
31'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харрисон Барроуз).
31'Удар заблокирован. Ронни Эдвардс (Куинз Парк Рейнджерс) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кили Адамсон.
30'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харрисон Барроуз).
29'Калвин Филлипс (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
29'Фолит Глен Камара (Куинз Парк Рейнджерс).
26'Фолит Харрисон Барроуз (Шеффилд Юнайтед).
26'Карамоко Дембеле (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
25'Фолит Ромел Донован (Шеффилд Юнайтед).
25'Кили Адамсон (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Офсайд у команды Куинз Парк Рейнджерс: Илиас Чаир оказался в положении «вне игры».
24'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хамза Чоудхури).
23'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
22'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Ромел Донован (Шеффилд Юнайтед).
21'Офсайд у команды Шеффилд Юнайтед: Патрик Бэмфорд оказался в положении «вне игры».
20'Офсайд у команды Куинз Парк Рейнджерс: Ричард Коне оказался в положении «вне игры».
19'Фолит Ромел Донован (Шеффилд Юнайтед).
19'Кили Адамсон (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Офсайд у команды Куинз Парк Рейнджерс: Харви Вэйл оказался в положении «вне игры».
10'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харрисон Барроуз).
06'Офсайд у команды Куинз Парк Рейнджерс: Харви Вэйл оказался в положении «вне игры».
05'Фолит Сиди Пек (Шеффилд Юнайтед).
05'Карамоко Дембеле (Куинз Парк Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Офсайд у команды Куинз Парк Рейнджерс: Ричард Коне оказался в положении «вне игры».
04'Угловой подаст Куинз Парк Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джапет Танганга).
02'Гол! «Квинз Парк Рейнджерс» 0, «Шеффилд Юнайтед» 1. Патрик Бамфорд («Шеффилд Юнайтед») пробил с центра штрафной в центр ворот. Ассистент — Харрисон Бёрроу после розыгрыша стандартного положения.
02'Удар заблокирован. Харрисон Барроуз (Шеффилд Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
01'Фолит Николас Мадсен (Куинз Парк Рейнджерс).
01'Ромел Донован (Шеффилд Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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