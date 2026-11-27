Текущая форма

В нынешнем сезоне Чемпионшипа КПР играет неровно. Уверенные победы чередуются с болезненными провалами, и клуб идет на 15-м месте турнирной таблицы: до зоны плей-офф далеко, зато и в зону вылета коллектив не проваливается. В последних шести матчах КПР выиграл трижды, забил 11 мячей и пропустил 7, но такой баланс стабильности не обещает.

Свежая иллюстрация этой противоречивости – ничья с «Норвич Сити» (1:1) три дня назад. Единственный гол хозяев на 41-й минуте провел Харви Вэйл после точной подачи Кили Адамсона. Команда тренера Жюльена Стефана умеет создавать моменты и реализовывать их, однако оборона все еще допускает критические ошибки и не позволяет закрывать игры с преимуществом.

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