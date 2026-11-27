Легия — Вечиста Краков: прогноз на матч Экстракласа
В рамках Экстракласа 28 ноября 2026 года «Легия» сыграет с «Вечиста Краков». Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Военные» подходят к предстоящему матчу с тревожным сигналом: несмотря на статус самого титулованного клуба в истории польского футбола, коллектив тренера Марека Папшуна испытывает серьезное давление в борьбе за верхнюю часть таблицы. Занимая лишь шестое место из 18 участников Экстракласы, «Легия» не может похвастаться стабильностью, которая обычно ожидается от команды с 15 чемпионскими титулами в активе.
Последний поединок против «Краковии» завершился миром со счетом 1:1, что подчеркивает неспособность «Легии» доводить преимущество до победы в ключевых матчах. В недавней серии из шести игр баланс забитых и пропущенных мячей оказался нулевым (9:9), а разгромное поражение от «Ракува» (2:4) контрастирует с уверенной победой над «Вислой» из Плоцка. Команде необходимо срочно наладить контроль над второй половиной встреч, чтобы превратить шансы в очки и вернуться в зону лидеров.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Легия» сохраняла ворота на замке в 2 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Павел Вшолек, Войцех Урбаньский, Лукаш Зявиньский, Камиль Пятковский, Рафаł Аугустыняк, Аркадиуш Река, Рубен Винагре, Якуб Жевлак.
Текущая форма
Возвращение «Вечисты Краков» в Экстракласу получилось тяжелым. В высшем дивизионе команда пока не нашла своей игры, а третье место в таблице на фоне последних результатов выглядит обманчиво. В шести матчах коллектив Яцека Желиньского выиграл лишь однажды и потерпел пять поражений.
Ситуацию удалось выправить только в последнем туре, где гости одолели «Мотор Люблин» со счетом 2:1. Ту победу принесли Матейуш Витеска и Хосе Антонио де ла Роса, причем второй забил уже на 105-й минуте и прервал серию неудач. Перед этим команда крупно уступала «ГКС Катовице», «Ракуву» и «Шлёнску», пропустив в тех матчах в сумме 12 мячей. На таком фоне октябрьская ничья с земляками из «Краковии» (1:1) и правда смотрится одним из немногих стабильных результатов в непростом графике.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Вечиста Краков» в среднем пропускает по 2 гола за игру.
- В лазарете: Штефан Фейертаг.
- Ориентировочный состав: Матейуш Витеска, Бен Ледерман, Тобиас Кристенсен, Матеуш Кохальский, Карол Фила, Антонио Милич, Матуш Войтко, Мигель Вильяр Мики.
Прогноз и ставки
В последней очной встрече команды разошлись миром со счетом 1:1, а вот на своем поле «Легия» в таких матчах обычно выглядит сильнее. Варшавский клуб идет шестым в таблице, зато располагает более глубоким составом и умеет навязать сопернику свою игру. У гостей при этом хватает проблем в обороне, поскольку в последних шести турах они пропускали в среднем по два мяча за матч. Подопечные Марека Папшуна постараются поправить турнирное положение и взять три очка, чтобы вернуться в зону лидеров.
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Ставка Победа «Легия»
На отрезке из 6 встреч у «Легия» 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Легия» и в 15 из 20 игр «Вечиста Краков».
Ставка «Легия» не проиграет
«Легия» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
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