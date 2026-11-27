Текущая форма

«Военные» подходят к предстоящему матчу с тревожным сигналом: несмотря на статус самого титулованного клуба в истории польского футбола, коллектив тренера Марека Папшуна испытывает серьезное давление в борьбе за верхнюю часть таблицы. Занимая лишь шестое место из 18 участников Экстракласы, «Легия» не может похвастаться стабильностью, которая обычно ожидается от команды с 15 чемпионскими титулами в активе.

Последний поединок против «Краковии» завершился миром со счетом 1:1, что подчеркивает неспособность «Легии» доводить преимущество до победы в ключевых матчах. В недавней серии из шести игр баланс забитых и пропущенных мячей оказался нулевым (9:9), а разгромное поражение от «Ракува» (2:4) контрастирует с уверенной победой над «Вислой» из Плоцка. Команде необходимо срочно наладить контроль над второй половиной встреч, чтобы превратить шансы в очки и вернуться в зону лидеров.

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