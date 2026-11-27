Текущая форма

«Ленинградец» еще только привыкает к ФНЛ, и стабильность результатов дается команде труднее всего. Из дивизиона «А» Второй лиги клуб вышел чемпионом, но сейчас футболисты Сергея Кирьякова далеки от уверенного лидерства.

Выезд к «Челябинску» закончился поражением 0:2, и выровнять игру после ничьей с «Ротором» не получилось. Единственным ярким моментом этого отрезка осталась победа над «Енисеем» (3:0), а два поражения подряд, в том числе от команды «СКА-Хабаровск» (0:1), показали, насколько уязвима оборона. Капитан Никита Калугин старается держать контроль в центре поля, только команде пока не хватает системности, чтобы доводить до победы матчи с равными соперниками.

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