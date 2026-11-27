Ленинградец — Волга Ульяновск: прогноз на матч ФНЛ
В рамках ФНЛ 28 ноября 2026 года «Ленинградец» сыграет с «Волгой Ульяновск». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Ленинградец» еще только привыкает к ФНЛ, и стабильность результатов дается команде труднее всего. Из дивизиона «А» Второй лиги клуб вышел чемпионом, но сейчас футболисты Сергея Кирьякова далеки от уверенного лидерства.
Выезд к «Челябинску» закончился поражением 0:2, и выровнять игру после ничьей с «Ротором» не получилось. Единственным ярким моментом этого отрезка осталась победа над «Енисеем» (3:0), а два поражения подряд, в том числе от команды «СКА-Хабаровск» (0:1), показали, насколько уязвима оборона. Капитан Никита Калугин старается держать контроль в центре поля, только команде пока не хватает системности, чтобы доводить до победы матчи с равными соперниками.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Ленинградец» забил 6 голов (в среднем 1 за игру).
- Ориентировочный состав: Кузнецов А. Максим Бачинский, Исаев К. Калугин Н. Киселев Г. Роман Кудрявцев, Кирилл Морозов, Першин М.
Текущая форма
Ульяновская «Волга» в сезоне 2025/26 в ФНЛ находится в зоне турбулентности, занимая лишь 14-е место в турнирной таблице. Для клуба с историей трёхкратного победителя второго дивизиона такая позиция — вызов, требующий немедленной реакции. Под руководством тренера Александра Грищенко коллектив пытается найти баланс, но пока вынужден доказывать свою состоятельность в каждом отдельном матче.
Встреча с «Енисеем» многое показала. Гости взяли верх со счетом 2:1 и прервали череду неудач. Александр Саплинов открыл счет на 30-й минуте, а еще до перерыва Астемир Хашкулов удвоил преимущество. Теперь капитану Айдару Хабибуллину и его партнерам по обороне важно удержать эту собранность и не повторить ошибок, которые случались в играх с «Торпедо» и «Уралом».
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Волга Ульяновск» сохранила ворота на замке в 1 матче из 6.
- Турнирное положение: в сезоне 2025/26 занимает 14-е место.
- Ориентировочный состав: Данил Степанов, Айдар Хабибуллин, Александр Саплинов, Кирилл Фольмер, Егор Бабурин, Камиль Ибрагимов, Макс Дзиов, Руслан Шагиахметов.
Прогноз и ставки
«Ленинградец» тяжело входит в сезон ФНЛ, и два поражения подряд говорят сами за себя. В одном из этих матчей команда съездила к «Челябинску» и проиграла со счетом 0:2. «Волга Ульяновск» прервала свою неудачную полосу уверенной победой над «Енисеем» (2:1) и набрала ход. Хозяева сейчас нестабильны, а гости недавно выиграли, так что команда Александра Грищенко вполне способна не потерять свои очки в Санкт-Петербурге.
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Ставка «Волга Ульяновск» не проиграет
«Волга Ульяновск» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 15 из 20 последних встреч «Ленинградец» и в 10 из 20 игр «Волга Ульяновск».
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