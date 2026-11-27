В Высшей лиге Беларуси «Нафтан» уступил «Динамо Мн» со счетом 1:2. За гостей забили Александр Селява и Даниил Душевский, а Алексей Иванов отправил мяч в свои ворота.
Нафтан — Динамо Мн: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Нафтан» и «Динамо Мн» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Команды встречались совсем недавно, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон 2026 года в Высшей лиге Беларуси «Нафтан» провел тяжело. Клуб финишировал на 16-м месте в турнирной таблице и не сохранил прописку в элите, поэтому следующий сезон начнет в дивизионе ниже. При этом «Нафтан» по-прежнему остается двукратным обладателем Кубка страны.
Оборона команды Александра Храповского регулярно подводила своих. За шесть последних матчей у коллектива всего одна победа и пять поражений, а разница мячей 5:19. Недавнее поражение от «Динамо Брест» со счетом 1:3 получилось особенно болезненным. Единственный гол хозяев на 23-й минуте забил Василий Чернявский с передачи Игната Прановича. Капитан Михаил Колядко и партнеры по обороне так и не сдержали поток голов, а это говорит о серьезной нестабильности команды в решающей части чемпионата.
Интересные факты для ставок
- «Нафтан» проиграл 5 из 6 последних матчей, и этот отрезок получился нестабильным.
- Турнирное положение (сезон 2026): 16-е место в Высшей лиге.
- Ориентировочный состав: Артём Драбатович, Голден Мафвента, Игнат Пранович, Илья Селезнев, Кирилл Адамович, Вадим Яковлев, Марлен Айманов, Денис Садовский.
Текущая форма
«Динамо Мн» прочно идет вторым в таблице Высшей лиги Беларуси и остается главным преследователем лидера. Под руководством тренера Александра Шагойко команда показывает результативную игру. В шести последних турах у нее пять побед при одном поражении, а соотношение забитых и пропущенных мячей составляет 12:4.
Пик формы гости подтвердили в минувшем туре, где разгромили «Минск» со счетом 4:0. Карен Варданян стал центром атаки и оформил дубль, причем пенальти на 59-й минуте он реализовал сам, а Алексей Иванов и Леонард Шателен Гуэт довели дело до разгрома. Оборона у команды выглядит уверенно, хотя в целом клуб не идеален. Ранее «Динамо Мн» проиграло «Неману» (0:1) и уступило «Динамо Брест» (1:3). Капитан Роман Бегунов по-прежнему организует игру и помогает партнерам держать стабильность в атаке.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» зашло только в 2 из 6 последних матчей «Динамо Мн».
- Турнирное положение (сезон 2025): 2-е место в Высшей лиге Беларуси.
- В лазарете: Владислав Калинин.
- Ориентировочный состав: Андрей Кудравец, Глеб Гурбан, Роман Бегунов, Алексей Иванов, Алексей Вакулич, Михаил Александров, Александр Селява, Артем Соколовский.
Прогноз и ставки
«Динамо Мн» набрало хороший ход. Команды совсем недавно уже встречались между собой, и та игра 21.11.26 завершилась победой «Динамо Мна» со счетом 1:3. В последних шести турах у команды пять побед, а «Минск» разгромлен со счетом 4:0. «Нафтан» тем временем переживает тяжелые времена. Пять поражений в шести последних матчах, и прописки в элите больше нет. В атаке гости сильны, зато защита хозяев регулярно дает сбои и пропускает в среднем более трех мячей за игру.
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Ставка Победа «Динамо Мн»
«Динамо Мн» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Нафтан» и в 9 из 20 игр «Динамо Мн».
Ставка Индивидуальный тотал «Динамо Мн» больше 1.5
Отметку 1.5 «Динамо Мн» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Нафтан
|0,02%
|—
|Ничья
|2,05%
|48.83
|Динамо Мн
|97,93%
|1.02
Динамика вероятностей2'–93'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|2,07%
|48.36
|12
|97,95%
|1.02
|X2
|99,98%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|6,42%
|15.57
|Меньше
|93,58%
|1.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Нафтан
|1,99%
|50.32
|Динамо Мн
|4,44%
|22.54
|Не будет
|93,58%
|1.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Нафтан +1.5
|95,61%
|1.05
|Динамо Мн -1.5
|4,39%
|22.76
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