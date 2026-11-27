Текущая форма

Сезон 2026 года в Высшей лиге Беларуси «Нафтан» провел тяжело. Клуб финишировал на 16-м месте в турнирной таблице и не сохранил прописку в элите, поэтому следующий сезон начнет в дивизионе ниже. При этом «Нафтан» по-прежнему остается двукратным обладателем Кубка страны.

Оборона команды Александра Храповского регулярно подводила своих. За шесть последних матчей у коллектива всего одна победа и пять поражений, а разница мячей 5:19. Недавнее поражение от «Динамо Брест» со счетом 1:3 получилось особенно болезненным. Единственный гол хозяев на 23-й минуте забил Василий Чернявский с передачи Игната Прановича. Капитан Михаил Колядко и партнеры по обороне так и не сдержали поток голов, а это говорит о серьезной нестабильности команды в решающей части чемпионата.

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