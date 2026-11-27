Сегодня в матче Индонезийской Суперлиги Персия Джакарта разгромила Garudayaksa FC со счетом 5:1. Александр Еремеев оформил дубль, а Чан-Хун Квон и Иван Мамут также отметились забитыми мячами. Единственный гол гостей на счету Брайана Рубио, а автогол Вахью Прасетйо не смог изменить ход встречи.
Персия Джакарта — Garudayaksa FC: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Персия Джакарта» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Гарудаакса FC» в рамках Индонезийской Суперлиги. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
На текущем отрезке «Персия Джакарта» чаще добивается положительного результата: 2 победы и 1 поражение в последних 6 матчах. По результатам на этой дистанции у команды остается положительный перевес. Дополнительный статистический ориентир команды на этом отрезке — 12 забито / 5 пропущено. Отдельно стоит отметить 3 ничьи на этой дистанции.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в 4 из 6 последних матчей «Персия Джакарта».
- В среднем соперники забивают «Персия Джакарта» 0.8 гола в последних 6 матчах.
Текущая форма
К этому матчу «Garudayaksa FC» подходит действующим чемпионом Championship 2025–26, причем путевка в Индонезийскую Суперлигу на сезон 2026–27 у команды уже в кармане. Коллектив из Индонезии быстро прибавляет, а возглавляет его бывший министр обороны Прабово Субианто. Полосу неудач клуб прервал и теперь замахивается на высокие места в новом турнире.
В последнем матче команда Милоша Йоксича без лишних нервов разобралась с ПСС Слеман, 2:0, и это четвертая победа в шести последних встречах. Все вопросы о победителе были сняты еще до перерыва. На 37-й минуте забил Жан Хайро Хестефано, на 40-й отличился Архан Путра Кака, причем авторы голов ассистировали друг другу. Четыре победы кряду, в том числе над Мадура Юнайтед и Персиджап Джепара, контрастируют с недавними поражениями от Персиб Бандунг и Бали Юнайтед. По такой серии видно, что команда нащупала стабильность.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке Garudayaksa FC провела шесть матчей, и в двух из них ворота остались на замке.
- Ориентировочный состав: Доминик Холець, Вахью Прасетйо, Пауло Рикардо, Ал Хамра Хехануса, Алфин Келилау, Арапента Поерба, Тео Нумбери, Карлос Иури.
Прогноз и ставки
К этому матчу «Персия Джакарта» подходит в хорошей форме. Разгром «Сумсель Юнайтед» со счетом 7:0 говорит сам за себя. Счет в той игре хозяева открыли уже в первые шесть минут, а дальше спокойно держали игру под контролем до финального свистка. «Garudayaksa FC» тоже прибавляет и выиграла четыре матча подряд, в том числе у ПСС Слеман, однако на домашнем стадионе «Персия Джакарта» соперник станет серьезным испытанием. Атака хозяев и третье место в таблице склоняют нас к уверенной победе «Персия Джакарта».
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Ставка Победа «Персия Джакарта»
На отрезке из 6 встреч у «Персия Джакарта» 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 11 из 14 последних встреч «Персия Джакарта» и в 10 из 14 игр «Garudayaksa FC».
Ставка Индивидуальный тотал «Персия Джакарта» больше 1.5
Отметку 1.5 «Персия Джакарта» пробивал в 7 из 14 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Персия Джакарта
|100%
|1.00
|Ничья
|0%
|—
|Garudayaksa FC
|0%
|—
Динамика вероятностей2'–95'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|100%
|1.00
|X2
|0%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,52%
|18.13
|Меньше
|94,48%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Персия Джакарта
|4,06%
|24.62
|Garudayaksa FC
|1,45%
|68.80
|Не будет
|94,48%
|1.06
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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