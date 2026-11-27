Текущая форма

К этому матчу «Garudayaksa FC» подходит действующим чемпионом Championship 2025–26, причем путевка в Индонезийскую Суперлигу на сезон 2026–27 у команды уже в кармане. Коллектив из Индонезии быстро прибавляет, а возглавляет его бывший министр обороны Прабово Субианто. Полосу неудач клуб прервал и теперь замахивается на высокие места в новом турнире.

В последнем матче команда Милоша Йоксича без лишних нервов разобралась с ПСС Слеман, 2:0, и это четвертая победа в шести последних встречах. Все вопросы о победителе были сняты еще до перерыва. На 37-й минуте забил Жан Хайро Хестефано, на 40-й отличился Архан Путра Кака, причем авторы голов ассистировали друг другу. Четыре победы кряду, в том числе над Мадура Юнайтед и Персиджап Джепара, контрастируют с недавними поражениями от Персиб Бандунг и Бали Юнайтед. По такой серии видно, что команда нащупала стабильность.

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