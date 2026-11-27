«Блэйзерс» продолжают громко заявлять о себе на Западе, держась в топ-6 конференции. Подопечные Майка Нори поймали кураж, ведь сначала они разбили в гостях лидера Востока «Филадельфию» (128:111), а накануне дома оформили сенсацию - переиграли лучшую команду лиги «Сан-Антонио» (116:111).

В последней встрече настоящим королем паркета стал Дени Авдия, который выдал космические 33 очка, 12 подборов и семь передач, а также здорово проявили себя опытные Дэмиан Лиллард и Джру Холидей. Как видим, даже несмотря на длительное отсутствие травмированных Джа Моранта, Шейдона Шарпа и Вита Крейчи, «Портленд» действует максимально слаженно и в родных стенах выглядит уверенно. Впереди поединок против «Голден Стэйт».