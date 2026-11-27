Сегодня на арене Moda Center в матче НБА «Портленд» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 67:44. Игра с первых минут шла под контролем хозяев паркета, а первые очки команде принесли Дени Авдия и Джру Холидей. В составе победителей также отличились Скут Хендерсон, Тумани Камара и Донован Клинган.
Портленд – Голден Стэйт: прогноз (кф. 1.92) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Блэйзерс» продолжают громко заявлять о себе на Западе, держась в топ-6 конференции. Подопечные Майка Нори поймали кураж, ведь сначала они разбили в гостях лидера Востока «Филадельфию» (128:111), а накануне дома оформили сенсацию - переиграли лучшую команду лиги «Сан-Антонио» (116:111).
В последней встрече настоящим королем паркета стал Дени Авдия, который выдал космические 33 очка, 12 подборов и семь передач, а также здорово проявили себя опытные Дэмиан Лиллард и Джру Холидей. Как видим, даже несмотря на длительное отсутствие травмированных Джа Моранта, Шейдона Шарпа и Вита Крейчи, «Портленд» действует максимально слаженно и в родных стенах выглядит уверенно. Впереди поединок против «Голден Стэйт».
Для «Уорриорз» старт сезона превратился в настоящее выживание в условиях кадровых потерь. Несмотря на это, нужно отдать команде должное, ведь она держится в зоне плей-ин Запада без всех своих главных суперзвезд. Стефен Карри, Джимми Батлер и Мозес Муди до сих пор остаются в лазарете, из-за чего Стиву Керру приходится выжимать максимум из резервистов и молодежи.
В последнем поединке против аутсайдера «Сакраменто» калифорнийцы показали хорошую результативность и уверенно победили (129:110): Де'Энтони Мелтон попал восемь трехочковых, а форвард Ги Сантос установил личный рекорд результативности, так как набрал 22 очка. Впрочем, не стоит переоценивать этот единичный матч против худшей защиты лиги, ведь в гостях против организованных и физически мощных команд «воинам» откровенно не хватает класса того самого Стефена Карри или Джимми Батлера.
Прогноз и ставки
«Портленд» сейчас находится на пике формы, ведь сумел поставить на место «Филадельфию», а затем обыграл одного из главных фаворитов сезона — «Сан-Антонио». На домашней арене «Блэйзерс» явно будут гнать вперед. «Голден Стэйт» без Стефена Карри и Джимми Батлера вряд ли сможет что-то противопоставить сопернику. У хозяев стартовая пятерка близка к оптимальной, поэтому глубина скамейки и домашний фактор должны помочь «Портленду» победить.
Наш прогноз - победа «Портленда» с учетом форы (-8.5) очков за 1.92
Статистика прогнозов на баскетболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка ИТ «Портленда» больше 113.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 113 очков за игру
Ставка ИТ «Голден Стэйт» меньше 107.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей клуб набирал более 107 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Портленд
|100%
|1.00
|Голден Стэйт
|0%
|—
Динамика вероятностей4'–47'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|95,4%
|1.05
|Меньше
|4,6%
|21.76
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|49,72%
|2.01
|Меньше
|50,28%
|1.99
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|36,48%
|2.74
|Меньше
|63,52%
|1.57
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Портленд -19.5
|60,65%
|1.65
|Голден Стэйт +19.5
|39,35%
|2.54
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Портленд -20.5
|48,71%
|2.05
|Голден Стэйт +20.5
|51,29%
|1.95
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Портленд -26.5
|3,23%
|30.93
|Голден Стэйт +26.5
|96,77%
|1.03
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Самые результативные
Сезон: 2026/2027
Комментарии