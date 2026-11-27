Сегодня на площадке Frost Bank Center «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» со счетом 54:38. У победителей лучшим снайпером стал Лука Дончич, а также отличились Уокер Кесслер и Коллин Секстон. У проигравших больше всех набрали Виктор Вембаньяма, Стефон Касл и Дилан Харпер.
Сан-Антонио – Лейкерс: прогноз (кф. 1.72) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Сперс» продолжают удерживать статус одного из главных топов Запада, однако последние дни проверили команду Митча Джонсона на прочность. Накануне в Орегоне «шпоры» потерпели первое выездное поражение в сезоне, так как уступили «Портленду» (111:116).
После пропуска предыдущей игры из-за дискомфорта в спине вернулся Виктор Вембаньяма и сразу устроил настоящий бенефис - набрал 44 очка, а вот Де'Аарон Фокс пропустил уже вторую встречу, и его участие в матче против «Лейкерс» под вопросом. Можно не сомневаться, что дома «Сан-Антонио» сделает все, чтобы реабилитироваться перед родными трибунами за осечку в Портленде, однако клуб уже не выглядит непобедимым.
«Озерных» сейчас можно назвать настоящей машиной для побед. Складывается такое впечатление, что команда даже не заметила уход Леброна Джеймса. Подопечные Джей Джей Редика в последнем поединке спокойно разобрались с «Ютой», а Лука Дончич продолжает выдавать баскетбол уровня MVP, набирая почти 37 очков в среднем за вечер.
Главная новость из стана «Лейкерс» - Остин Ривз уже вернулся к полноценным тренировкам и имеет большие шансы сыграть в следующем поединке. Коллектив прекрасно понимает, что его может ждать в Техасе, но у гостей есть также козыри в рукаве.
Прогноз и ставки
В последнем матче «Сан-Антонио» потратил немало сил, а физическое состояние Виктора Вембаньямы и Де'Аарона Фокса после повреждений оставляет немало вопросов. «Лейкерс» подходят к поединку после отдыха, с голодным до побед Лукой Дончичем и ждет возвращение Остина Ривза. Мы считаем, что свежесть, атакующая мощь и сыгранность гостей станут решающими факторами в этой битве лидеров, поэтому предполагаем, что даже в Техасе «озерным» удастся дать бой.
Наш прогноз - победа «Лейкерс» с учетом форы (+7.5) очков за 1.72
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Тренды
Ставка ИТ «Сан-Антонио» больше 113.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 113 очков за игру
Ставка ИТ «Лейкерс» больше 107.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 107 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сан-Антонио
|82,08%
|1.22
|Лейкерс
|17,92%
|5.58
Динамика вероятностей2'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|58,83%
|1.70
|Меньше
|41,17%
|2.43
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|34,03%
|2.94
|Меньше
|65,97%
|1.52
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,38%
|7.47
|Меньше
|86,62%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,28%
|7.53
|Меньше
|86,72%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сан-Антонио -1.5
|55,91%
|1.79
|Лейкерс +1.5
|44,09%
|2.27
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Сан-Антонио -2.5
|35,78%
|2.80
|Лейкерс +2.5
|64,22%
|1.56
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
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