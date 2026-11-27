«Сперс» продолжают удерживать статус одного из главных топов Запада, однако последние дни проверили команду Митча Джонсона на прочность. Накануне в Орегоне «шпоры» потерпели первое выездное поражение в сезоне, так как уступили «Портленду» (111:116).

После пропуска предыдущей игры из-за дискомфорта в спине вернулся Виктор Вембаньяма и сразу устроил настоящий бенефис - набрал 44 очка, а вот Де'Аарон Фокс пропустил уже вторую встречу, и его участие в матче против «Лейкерс» под вопросом. Можно не сомневаться, что дома «Сан-Антонио» сделает все, чтобы реабилитироваться перед родными трибунами за осечку в Портленде, однако клуб уже не выглядит непобедимым.