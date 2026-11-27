Сегодня на арене Intuit Dome прошла встреча между Клипперс и Нью-Орлеан в рамках НБА. Хозяева уступили гостям со счетом 53:56. В составе победителей выделялись результативные действия Зайона Уильямсона и Трей Мерфи III.
Клипперс – Нью-Орлеан: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
Для калифорнийцев старт сезона превратился в настоящее испытание - команда застряла на дне Западной конференции и подходит к домашней игре на фоне пяти поражений подряд. Накануне подопечные Тайрона Лю снова провалились и без шансов уступили «Мемфису» (97:115).
На фоне кризиса лишь игра Брэндона Ингрэма является положительным моментом - он продолжает набирать кондиции после травмы, плюс индивидуальные действия Руи Хатимуры, который оформил в поединки против «Гриззлис» дабл-дабл. Лазарет «Клипперс» уже почти опустел - вне игры остаются лишь Брэдли Бил и Джордан Миллер. Возвращение на родной паркет после затяжной серии неудач должно максимально разбудить «парусников», тем более в гости приезжает далеко не самый топовый соперник.
«Пеликанс» находятся в не менее глубоком кризисе, занимая предпоследнюю строчку Западной конференции и имея на счету четыре поражения подряд. Подопечные Джамала Мозли ужасно защищаются, в результате чего в последних пяти поединках луизианцы пропускают в среднем более 120 очков за вечер, превращая каждый свой матч в открытую перестрелку.
Даже несмотря на возвращение и высокую результативность Зайона Уильямсона, команде критически не хватает дисциплины в обороне. В предыдущей встрече «Нью-Орлеан» уступил на домашней арене «Финиксу», хотя борьба продолжалась до последней секунды и победителя мы узнали лишь в овертайме (119:123). Тяжело строить игру, когда проблемы давят со всех сторон, поэтому вряд ли в ближайшее время стоит ожидать прорыва от коллектива. Следующий поединок пройдет на выезде против «Клипперс».
Прогноз и ставки
Нас ждет противостояние двух команд из нижней части Запада, которые имеют серьезные проблемы в защите, но обладают солидным набором исполнителей в атаке. Первая очная битва этих соперников в начале ноября превратилась в настоящее результативное зрелище. Сейчас у «Клипперс» уже в строю Брэндон Ингрэм, а «Нью-Орлеан» с Зайоном Уильямсоном, Треем Мерфи и Джеремайей Фирсом просто не умеет обороняться. Мы ждем снова результативной встречи.
Наш прогноз - тотал больше 229.5 очков за 1.75
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Тренды
Ставка ИТ «Клипперс» больше 112.5 очков
В четырех из пяти последних домашних матчей клуб набирал более 112 очков за игру
Ставка ИТ «Нью-Орлеана» больше 111.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 111 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Клипперс
|8,86%
|11.29
|Нью-Орлеан
|91,14%
|1.10
Динамика вероятностей3'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|56,3%
|1.78
|Меньше
|43,7%
|2.29
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|30,07%
|3.33
|Меньше
|69,93%
|1.43
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|8,3%
|12.04
|Меньше
|91,7%
|1.09
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|8,23%
|12.14
|Меньше
|91,77%
|1.09
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Клипперс +2.5
|47,39%
|2.11
|Нью-Орлеан -2.5
|52,61%
|1.90
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Клипперс +3.5
|67,3%
|1.49
|Нью-Орлеан -3.5
|32,7%
|3.06
О матче
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