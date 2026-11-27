Для калифорнийцев старт сезона превратился в настоящее испытание - команда застряла на дне Западной конференции и подходит к домашней игре на фоне пяти поражений подряд. Накануне подопечные Тайрона Лю снова провалились и без шансов уступили «Мемфису» (97:115).

На фоне кризиса лишь игра Брэндона Ингрэма является положительным моментом - он продолжает набирать кондиции после травмы, плюс индивидуальные действия Руи Хатимуры, который оформил в поединки против «Гриззлис» дабл-дабл. Лазарет «Клипперс» уже почти опустел - вне игры остаются лишь Брэдли Бил и Джордан Миллер. Возвращение на родной паркет после затяжной серии неудач должно максимально разбудить «парусников», тем более в гости приезжает далеко не самый топовый соперник.