Текущая форма

«Шленск Вроцлав» подходит к следующему туру Экстракласы не в лучшем настроении. В шести последних матчах команда выиграла лишь дважды, забила 8 мячей и пропустила 9. Стабильность коллектива Ивана Дюрджевича под вопросом, и поражения от «Одры» (1:2) и «АС Радомяк» (1:3) в середине октября и начале ноября это подтверждают.

Сильнее всего беспокоит оборона. Ошибки в ней случаются даже в матчах с прямыми конкурентами, а в последней встрече с «Погонью» хозяева выиграли 2:1, хотя голы Марко Дияковича (1:07) и Адама Цюки (1:21) не отменяют того, что команда не умеет доводить до конца игры с минимальным перевесом. Чтобы закрепиться в верхней части таблицы, «Шленску» нужно навести порядок с пропущенными мячами, иначе три поражения в шести встречах могут стоить места в зоне еврокубков.

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