Матч окончен! Итоговый счёт — Шлёнск Вроцлав 0:3 ГКС Катовице.
Второй тайм завершён. Счёт — Шлёнск Вроцлав 0:3 ГКС Катовице.
92'Жёлтая карточка: предупреждение получает Борха Галан (ГКС Катовице) за грубый фол.
92'Фолит Борха Галан (ГКС Катовице).
92'Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
88'Жёлтая карточка: предупреждение получает Пшемысл Банащак (Шлёнск Вроцлав) за грубый фол.
88'Фолит Пшемысл Банащак (Шлёнск Вроцлав).
88'Пау Реста (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
88'Неточный удар. Адам Зреняк (ГКС Катовице) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Бартож Вольски.
87'Офсайд у команды Шлёнск Вроцлав: Адам Чиука оказался в положении «вне игры».
86'Удар отражён. Эман Маркович (ГКС Катовице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Кароль Ниемчицкий (Шлёнск Вроцлав) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Пау Реста.
86'Удар заблокирован. Эман Маркович (ГКС Катовице) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Борха Галан.
86'Жёлтая карточка: предупреждение получает Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) за грубый фол.
86'Фолит Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав).
86'Шимон Бартлевич (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
84'Замена у команды ГКС Катовице: на поле выходит Бартож Вольски, игру покидает Матей Ковальчик.
84'Замена у команды ГКС Катовице: на поле выходит Шимон Бартлевич, игру покидает Бартош Новак.
83'Матей Ковальчик (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
83'Фолит Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав).
81'Фолит Себастьян Милеевский (ГКС Катовице).
81'Хорхе Ириарте (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
80'Замена у команды Шлёнск Вроцлав: на поле выходит Пшемысл Банащак, игру покидает Малали Дембеле.
80'Замена у команды Шлёнск Вроцлав: на поле выходит Хорхе Ириарте, игру покидает Гжегож Томашевич.
79'Удар отражён. Аркадиуш Ендрых (ГКС Катовице) пробил головой из центра штрафной — вратарь Кароль Ниемчицкий (Шлёнск Вроцлав) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Эман Маркович.
79'Неточный удар. Эман Маркович (ГКС Катовице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч проходит правее створа ворот.
79'Угловой подаст ГКС Катовице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Доминик Шала).
79'Удар заблокирован. Бартош Новак (ГКС Катовице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эман Маркович.
75'Угловой подаст ГКС Катовице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кароль Ниемчицкий).
75'Удар отражён. Эман Маркович (ГКС Катовице) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Кароль Ниемчицкий (Шлёнск Вроцлав) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Бартош Новак.
74'Замена у команды ГКС Катовице: на поле выходит Борха Галан, игру покидает Алан Червиньский.
73'Неточный удар. Матеуш Вдовиак (ГКС Катовице) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Бартош Новак навесом со стандарта.
73'Матей Ковальчик (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
73'Фолит Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав).
72'Удар отражён. Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Габриэль Кобиляк (ГКС Катовице) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Гжегож Томашевич.
72'Удар заблокирован. Лука Марьянац (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марс Ллинарес.
71'Удар заблокирован. Лука Марьянац (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Адам Чиука.
69'Замена у команды Шлёнск Вроцлав: на поле выходит Лука Марьянац, игру покидает Кароль Линетти.
68'Гол! Шлёнск Вроцлав 0:3 ГКС Катовице. Аркадиуш Ендрых (ГКС Катовице) пробил правой ногой из центра штрафной после розыгрыша стандарта и отправляет мяч в нижний правый угол ворот.
67'Эман Маркович (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
67'Фолит Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав).
65'Гол! Шлёнск Вроцлав 0:2 ГКС Катовице. Пау Реста (ГКС Катовице) пробил головой из центра штрафной и отправляет мяч по центру ворот.
65'Перекладина! Лукас Клеменц (ГКС Катовице) пробил правой ногой с близкого расстояния — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Матей Ковальчик навесом в штрафную.
65'Замена, ГКС Катовице. На поле выходит Адам Зрелака, игру покидает Илья Шкурин.
65'Замена у команды ГКС Катовице: на поле выходит Себастьян Милеевский, игру покидает Каспер Лукашяк.
63'Фолит Матеуш Вдовиак (ГКС Катовице).
63'Ян Юрчич (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
62'Неточный удар. Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Кароль Линетти.
59'Угловой подаст Шлёнск Вроцлав. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Габриэль Кобиляк).
59'Удар отражён. Адам Чиука (Шлёнск Вроцлав) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Габриэль Кобиляк (ГКС Катовице) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Ян Юрчич.
58'Фолит Эман Маркович (ГКС Катовице).
58'Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
56'Офсайд у команды Шлёнск Вроцлав: Малали Дембеле оказался в положении «вне игры».
53'Офсайд у команды Шлёнск Вроцлав: Кароль Линетти оказался в положении «вне игры».
53'Удар отражён. Илья Шкурин (ГКС Катовице) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч улетел в нижний правый угол, но Кароль Ниемчыцкий (Слёзк Вроцлав) спас свою команду. Пас от Матеуша Ковальчика.
53'Неточный удар. Матей Ковальчик (ГКС Катовице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч проходит левее створа ворот.
52'Угловой подаст ГКС Катовице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гжегож Томашевич).
51'Удар отражён. Илья Шкурин (ГКС Катовице) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Кароль Ниемчыцки (Слёзк Вроцлав) парировал удар. Передачу отдал Бартош Новак.
49'Угловой подаст Шлёнск Вроцлав. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Габриэль Кобиляк).
49'Удар отражён. Малали Дембеле (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Габриэль Кобиляк (ГКС Катовице) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Ян Юрчич.
49'Фолит Матеуш Вдовиак (ГКС Катовице).
49'Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Офсайд у команды Шлёнск Вроцлав: Малали Дембеле оказался в положении «вне игры».
48'Фолит Илья Шкурин (ГКС Катовице).
48'Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Гжегож Томашевич (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
47'Фолит Эман Маркович (ГКС Катовице).
46'Фолит Алан Червиньский (ГКС Катовице).
46'Марс Ллинарес (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Начался второй тайм. Счёт — Шлёнск Вроцлав 0:1 ГКС Катовице.
46'Замена у команды Шлёнск Вроцлав: на поле выходит Адам Чиука, игру покидает Энис Шабани.
46'Замена у команды Шлёнск Вроцлав: на поле выходит Ян Юрчич, игру покидает Алекс Тимосси Андерссон.
Первый тайм завершён. Счёт — Шлёнск Вроцлав 0:1 ГКС Катовице.
46'Офсайд у команды Шлёнск Вроцлав: Малали Дембеле оказался в положении «вне игры».
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Илья Шкурин (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
45'Фолит Энис Шабани (Шлёнск Вроцлав).
44'Каспер Лукашяк (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
44'Фолит Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав).
43'Фолит Эман Маркович (ГКС Катовице).
43'Марс Ллинарес (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
43'Удар заблокирован. Марс Ллинарес (Шлёнск Вроцлав) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кароль Линетти.
43'Удар заблокирован. Ламине Ба (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
43'Удар заблокирован. Доминик Шала (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Пётр Самец-Таляр.
41'Удар заблокирован. Каспер Лукашяк (ГКС Катовице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
40'Угловой подаст ГКС Катовице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Доминик Шала).
38'Неточный удар. Алекс Тимосси Андерссон (Шлёнск Вроцлав) пробил головой с правого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Пётр Самец-Таляр.
38'Неточный удар. Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Марко Диякович навесом в штрафную.
35'Угловой подаст ГКС Катовице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Доминик Шала).
35'Удар заблокирован. Илья Шкурин (ГКС Катовице) пробил правой ногой из центра штрафной площади. Пас от Бартоша Новака.
31'Фолит Энис Шабани (Шлёнск Вроцлав).
31'Каспер Лукашяк (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Неточный удар. Гжегож Томашевич (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот.
30'Удар заблокирован. Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
27'Удар отражён. Кароль Линетти (Шлёнск Вроцлав) пробил головой из центра штрафной — вратарь Габриэль Кобиляк (ГКС Катовице) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Гжегож Томашевич.
25'Фолит Каспер Лукашяк (ГКС Катовице).
25'Гжегож Томашевич (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
21'Малали Дембеле (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
21'Фолит Аркадиуш Ендрых (ГКС Катовице).
17'Гол! Шлёнск Вроцлав 0:1 ГКС Катовице. Эман Маркович (ГКС Катовице) пробил правой ногой с правого края штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Бартош Новак.
15'Удар отражён. Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Габриэль Кобиляк (ГКС Катовице) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
14'Удар мимо. Илья Шкурин (ГКС Катовице) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо.
12'Фолит Кароль Линетти (Шлёнск Вроцлав).
12'Матеуш Вдовиак (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
12'Фолит Кароль Линетти (Шлёнск Вроцлав).
12'Матей Ковальчик (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Удар заблокирован. Каспер Лукашяк (ГКС Катовице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Матеуш Вдовиак.
09'Пётр Самец-Таляр (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
09'Фолит Лукас Клеменц (ГКС Катовице).
08'Удар заблокирован. Аркадиуш Ендрых (ГКС Катовице) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Бартош Новак.
07'Фолит Марко Диякович (Шлёнск Вроцлав).
07'Эман Маркович (ГКС Катовице) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
05'Илье Шкурину (ГКС Катовице) показана жёлтая карточка за грубый фол.
05'Фолит Илья Шкурин (ГКС Катовице).
05'Марс Ллинарес (Шлёнск Вроцлав) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
03'Угловой подаст Шлёнск Вроцлав. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Габриэль Кобиляк).
03'Удар отражён. Малали Дембеле (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Габриэль Кобиляк (ГКС Катовице) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Энис Шабани.
03'Удар заблокирован. Пау Реста (ГКС Катовице) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
02'Угловой подаст ГКС Катовице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Марко Диякович).
02'Удар заблокирован. Кароль Линетти (Шлёнск Вроцлав) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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