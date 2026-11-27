Спартак Кострома — ФK Челябинск: прогноз на матч ФНЛ
28 ноября 2026 года «Спартак Кострома» и «ФK Челябинск» проведут матч турнира ФНЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Спартак Кострома» переживает один из самых тяжелых отрезков в своей новейшей истории. В сезоне 2024/25 команда получила право играть в Первой лиге России, а сейчас она в глубоком кризисе и никак не нащупает свою игру.
У команды Романа Березовского шесть последних матчей сложились без единой победы. Четыре поражения, две ничьи, разница мячей 8:16. Сильнее всего задело поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:4, причем оборону костромичей разобрали полностью. Атака у «Спартака Кострома» работала, но даже ничья с «Уфой» (3:3) и игра с «Волной» (2:3) не принесли победы. В недавней встрече с «КАМАЗом» разгром смягчил лишь гол Дмитрия Каптиловича на 25-й минуте, итоговый счет 1:3.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Спартак Кострома» пропускает в среднем 2.7 гола за игру.
- В лазарете: Амир Мохаммад.
- Ориентировочный состав: Михаил Гайдаш, Николай Тарасов, Дмитрий Каптилович, Марко Бугарин, Кирилл Маляров, Давид Киракосян, Кирилл Чурсин, Руслан Червяков.
Текущая форма
«ФK Челябинск» встречает следующий матч на подъеме. Полоса неудач осталась позади, игра заметно выровнялась. При Алексее Мелёшине клуб выиграл четыре из шести последних матчей ФНЛ, укрепил позиции и подошел к трудному отрезку турнира с нужным импульсом.
Разгром «Велеса» со счетом 4:2 эту тенденцию подкрепил, причем гости много забили. Также была сухая победа над «Шинником» (2:0). В последнем матче против «Ленинградца» коллектив снова отстоял на ноль и выиграл 2:0 после точных ударов Мирошниченко и Сафронова. Команда из Челябинска плотно играет в обороне и при этом сохраняет атакующую остроту, так что на текущем отрезке она входит в число самых опасных соперников.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «ФK Челябинск» провел 6 матчей и в 2 из них сохранил ворота на замке.
- Сезон 2025/26 команда завершила на 10-м месте.
- Ориентировочный состав: Иван Ломаев, Р. Гаджимурадов, Булат Гатин, И. Грибакин, Константин Кертанов, Хетаг Кочиев, Г. Левин, Виталий Лыстцов.
Прогноз и ставки
«Спартак Кострома» переживает тяжелый отрезок. В шести последних матчах команда не выиграла ни разу и пропустила 16 мячей, а от «Нижнего Новгорода» получила разгром со счетом 0:4. На этом фоне «ФK Челябинск» набрал ход. Четыре победы в шести играх, дважды команда отыграла на ноль, а «Велес» разобрала со счетом 4:2. Оборона хозяев в последних встречах разваливается, челябинцы же прибавляют, поэтому склоняемся к тому, что гости не проиграют в Костроме и сохранят свои очки.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка ФK Челябинск не проиграет
«ФK Челябинск» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Спартак Кострома» и в 14 из 20 игр «ФK Челябинск».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Спартак Кострома» и в 4 из 6 игр «ФK Челябинск».
Трансляция матча
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии