Текущая форма

«Спартак Кострома» переживает один из самых тяжелых отрезков в своей новейшей истории. В сезоне 2024/25 команда получила право играть в Первой лиге России, а сейчас она в глубоком кризисе и никак не нащупает свою игру.

У команды Романа Березовского шесть последних матчей сложились без единой победы. Четыре поражения, две ничьи, разница мячей 8:16. Сильнее всего задело поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:4, причем оборону костромичей разобрали полностью. Атака у «Спартака Кострома» работала, но даже ничья с «Уфой» (3:3) и игра с «Волной» (2:3) не принесли победы. В недавней встрече с «КАМАЗом» разгром смягчил лишь гол Дмитрия Каптиловича на 25-й минуте, итоговый счет 1:3.

Интересные факты для ставок