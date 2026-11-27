Текущая форма

«Торпедо-БелАЗ» чередует удачные матчи с откровенными провалами. В шести последних встречах команда выиграла только две, четыре проиграла, а голов забила 9 и пропустила 11. Коллектив Алексея Баги занимает шестое место в Высшей лиге Беларуси, и при такой нестабильности трудно поверить, что он выдержит погоню за местами выше.

Игру этой команды предугадать непросто, и матч с «Барановичами» (3:4) вышел тому наглядным подтверждением. На 10-й минуте автозаводцы открыли счет после удара Александра Французова, а затем пропустили четыре мяча. Капитан Кирилл Премудров отыграл один гол на 11-й минуте, на 20-й Французов реализовал пенальти, но от поражения это не спасло. Неделей ранее «Торпедо-БелАЗ» уверенно разобрался с «Белшиной» (3:0). Такой перепад многое говорит о нестабильности в обороне.

Дисквалификации и травмы

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