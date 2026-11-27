Торпедо-БелАЗ — Барановичи: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичи» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Торпедо-БелАЗ» чередует удачные матчи с откровенными провалами. В шести последних встречах команда выиграла только две, четыре проиграла, а голов забила 9 и пропустила 11. Коллектив Алексея Баги занимает шестое место в Высшей лиге Беларуси, и при такой нестабильности трудно поверить, что он выдержит погоню за местами выше.
Игру этой команды предугадать непросто, и матч с «Барановичами» (3:4) вышел тому наглядным подтверждением. На 10-й минуте автозаводцы открыли счет после удара Александра Французова, а затем пропустили четыре мяча. Капитан Кирилл Премудров отыграл один гол на 11-й минуте, на 20-й Французов реализовал пенальти, но от поражения это не спасло. Неделей ранее «Торпедо-БелАЗ» уверенно разобрался с «Белшиной» (3:0). Такой перепад многое говорит о нестабильности в обороне.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- В 2 матчах из 6 на недавнем отрезке «Торпедо-БелАЗ» не пропускал.
- Текущий статус (сезон 2025): Занимает 6-е место в Высшей лиге Беларуси.
- Ориентировочный состав: Тимофей Шарковский, Кирилл Премудров, Артем Быков, Никита Корзун, Александр Ломовицкий, Александр Французов, Сергей Игнатович, Евгений Чаговец.
Текущая форма
Сезон в Высшей лиге Беларуси у «Барановичей» складывается тяжело. Годом ранее клуб выиграл Первую лигу и собрал больше всех зрителей в дивизионе, а теперь идет на 11-м месте и не может нащупать ровный ритм.
«Барановичи» при Романе Киренкине играют неровно. Из шести последних матчей команда выиграла лишь два, а четыре проиграла. С «Белшиной» вышло сухое поражение 0:1, а чуть раньше коллектив уступил «Славии» из Мозыря (0:2). Капитан Егор Лапун и его партнеры по обороне надежности пока не гарантируют, зато с «Нафтаном» (3:0) и «Минском» (3:1) команда находила ответы. За шесть игр «Барановичи» забили шесть мячей и пропустили восемь. Теперь главное для них – перестать терять очки в принципиальных стыковых боях.
Интересные факты для ставок
- «Барановичи» не открывали счет в четырех матчах из шести.
- Сезон 2026 (Высшая лига): Занимает 11-е место.
- Ориентировочный состав: Даниил Шапко, Вадим Балбух, Артем Бруй, Егор Лапун, Артем Петренко, Тимофей Ткачев, Михаил Бандаренко, Николай Рябых.
Прогноз и ставки
В последней встрече с «Ислочью» автозаводцы пропустили четыре мяча, и оборона дала сбой. У «Барановичей» свои трудности с реализацией. В четырех из шести последних игр команда не открывала счет. Матчи с тоталом больше 0.5 у обеих сторон случаются часто. Ждем вязкой игры с осторожностью с обеих сторон, поэтому склоняемся к небольшому количеству голов.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 12 из 20 последних встреч «Торпедо-БелАЗ» и в 15 из 20 игр «Барановичи».
Ставка «Торпедо-БелАЗ» не проиграет
«Торпедо-БелАЗ» уступил лишь 4 раз в последних 6 матчах.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Торпедо-БелАЗ» и в 5 из 6 игр «Барановичи».
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