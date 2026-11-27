Велес Москва — Уфа: прогноз на матч ФНЛ
28 ноября 2026 года «Велес Москва» и «Уфа» проведут матч турнира ФНЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Крылатые быки» подходят к этой встрече с тревогой. В последних матчах ФНЛ команда пропускает больше, чем забивает. В последних шести турах она выиграла лишь однажды, а соотношение забитых и пропущенных мячей (8:10) говорит о нестабильности в обороне. Из-за этого клуб не может уверенно удерживать преимущество.
Недавняя ничья с «Сочи» (2:2) показала, где у клуба «Велес Москва» болит. Гол Карима Гираева на 44-й минуте команда еще пережила, а мяч Ивана Никина на 101-й не дал закрыть матч. Концовка у подопечных Алексея Стукалова разладилась совсем. После уверенной победы над «КАМАЗом» (2:1) пришли разгром от «Челябинска» (2:4) и поражение от «Волги» (0:1). Тренеру нужно срочно наладить игру в обороне, иначе очки будут утекать на последних минутах и дальше.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в пяти из шести последних матчей «Велес Москва».
- Турнирное положение: Выступает в ФНЛ. В сезоне 2025/26 занял 4-е место в группе «золото» Второй лиги, что обеспечило повышение в классе.
- Ориентировочный состав: Александр Шубин, Владислав Галкин, Дмитрий Кучугура, Юрий Завезен, Карим Гираев, Кирилл Королков, Кирилл Скворцов, Илья Купцов.
Текущая форма
Сезон в ФНЛ 2025/26 «Уфа» проводит плохо. В таблице команда держится на 15-м месте, три матча подряд проиграла, и победа во Второй лиге в 2024 году теперь видится далеким прошлым. Оборону соперника этот коллектив по-прежнему не может вскрыть.
Поражение от «Урала» (0:2) вновь ударило по самолюбию «горожан». Пропустили дважды, а ответить не смогли. За шесть последних встреч клуб забил лишь 6 мячей и пропустил 8, и только тульский «Арсенал» (2:0) был обыгран на этом отрезке. Капитан Александр Беленов старается цементировать оборону, однако после ничьих с «Ротором» (0:0) и «Спартаком» Кострома (3:3) команда Омари Тетрадзе в защите играет неровно.
Интересные факты для ставок
- Счет в трех матчах из шести «Уфа» так и не открыла.
- Турнирное положение (сезон 2025/26): 15-е место.
- Ориентировочный состав: Александр Беленов, Василий Черёв, Денис Кутин, Заур Тарба, Шамиль Исаев, Данил Липовой, Мигран Агеян, Дилан Ортис.
Прогноз и ставки
«Велес Москва» на своем поле обычно играет собраннее и строже. «Уфа» же провалила три матча кряду и откатилась на 15-е место в таблице. В последних шести турах гости забили всего шесть мячей, а пропустили восемь, так что на выезде выглядят совсем уязвимо. У хозяев есть свои проблемы в обороне, зато класс и мотивация выше, и этого должно хватить, чтобы как минимум не проиграть нестабильному сопернику.
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Ставка «Велес Москва» не проиграет
«Велес Москва» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Велес Москва» и в 9 из 20 игр «Уфа».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Велес Москва» и в 2 из 6 игр «Уфа».
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