Текущая форма

«Крылатые быки» подходят к этой встрече с тревогой. В последних матчах ФНЛ команда пропускает больше, чем забивает. В последних шести турах она выиграла лишь однажды, а соотношение забитых и пропущенных мячей (8:10) говорит о нестабильности в обороне. Из-за этого клуб не может уверенно удерживать преимущество.

Недавняя ничья с «Сочи» (2:2) показала, где у клуба «Велес Москва» болит. Гол Карима Гираева на 44-й минуте команда еще пережила, а мяч Ивана Никина на 101-й не дал закрыть матч. Концовка у подопечных Алексея Стукалова разладилась совсем. После уверенной победы над «КАМАЗом» (2:1) пришли разгром от «Челябинска» (2:4) и поражение от «Волги» (0:1). Тренеру нужно срочно наладить игру в обороне, иначе очки будут утекать на последних минутах и дальше.

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