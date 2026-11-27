«Витебск» разгромил «Арсенал Дзержинск» со счетом 4:1 в матче Высшей лиги Беларуси. Дубль у хозяев оформил Захар Черняков, еще по голу забили Евгений Краснов и Влад Аникеев. Гости ответили единственным мячом на 90-й минуте.
Витебск — Арсенал Дзержинск: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Витебск» и «Арсенал Дзержинск» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Витебск» занимает седьмое место в Высшей лиге Беларуси, хотя в истории клуба значатся чемпионские титулы и Кубок страны. Под руководством тренера Сергея Гуренко у команды сбавился ход, и в решающих моментах ей недостает подходов к чужим воротам.
Последние матчи получились безрадостными. За шесть игр оборона вместе с вратарской линией пропустила 8 мячей, а забила за это время всего два. Капитан Михаил Башилов пытается навести порядок в защите, однако после поражений от «МЛ Витебск» (0:2) и «Днепр Могилев» (0:2) положение стало критическим. Держаться пока позволяет только домашняя победа над «Барановичами» (1:0), причем три неудачи подряд уже требуют от коллектива срочных перемен.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Витебск» в среднем пропускает 1,3 гола за игру.
- Турнирное положение: 7-е место в Высшей лиге Беларуси.
- Ориентировочный состав: Михаил Башилов, Евгений Протасов, Евгений Новых, Роман Минаев, Роман Лисовский, Захар Черняков, Семен Егоров, Максим Кунцевич.
Текущая форма
«Арсенал Дзержинск» идет лишь на 11-м месте в таблице Высшей лиги Беларуси. За шесть последних туров команда выиграла один матч и пропустила 8 мячей, так что больше всего вопросов вызывает оборона. Стабильности коллективу пока не хватает, и даже на своем поле «Арсенал Дзержинск» не может поймать положительный ход игры.
22 ноября команда проиграла «Неману Гродно» со счетом 2:3. Оборона вновь не выручила. На 4-й минуте счет открыл Максим Матвеев после передачи Дмитрия Антилевского, а на 36-й минуте Илья Васин вернул равенство. Капитан Андрей Залеский старался, Игорь Воронков пытался менять игру тренерскими решениями, однако перевес удержать не удалось. Это поражение стало вторым подряд после матча с «Гомелем».
Интересные факты для ставок
- Ставка «обе забьют» прошла лишь в одной из шести последних встреч «Арсенала Дзержинска».
- Текущая позиция: 11-е место в сезоне 2026 года (Высшая лига Беларуси).
- В лазарете: Денис Поляков, Николай Сотников.
- Ориентировочный состав: Иван Санко, Максим Матвеев, Денис Поляков, Хетаг Бадоев, Николай Сотников, Илья Васин, Дмитрий Антилевский, Владислав Васильев.
Прогноз и ставки
Атака у «Витебска» совсем не ладится, зато у «Арсенала Дзержинска» проседает оборона. За шесть последних матчей «Витебск» забил всего два мяча, а «Арсенал Дзержинск» за тот же период пропустил восемь голов и выступает неровно.
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Тренды
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 17 из 20 последних встреч «Витебск» и в 16 из 20 игр «Арсенал Дзержинск».
Ставка «Витебск» не проиграет
«Витебск» уступил лишь 4 раз в последних 6 матчах.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 5 из 6 последних встреч «Витебск» и в 5 из 6 игр «Арсенал Дзержинск».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Витебск
|100%
|1.00
|Ничья
|0%
|—
|Арсенал Дзержинск
|0%
|—
Динамика вероятностей1'–90'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|100%
|1.00
|X2
|0%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|16,63%
|6.01
|Меньше
|83,37%
|1.20
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Витебск
|10,56%
|9.47
|Арсенал Дзержинск
|6,08%
|16.46
|Не будет
|83,37%
|1.20
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|6,43%
|15.55
|Нет
|93,57%
|1.07
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