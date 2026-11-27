Текущая форма

«Витебск» занимает седьмое место в Высшей лиге Беларуси, хотя в истории клуба значатся чемпионские титулы и Кубок страны. Под руководством тренера Сергея Гуренко у команды сбавился ход, и в решающих моментах ей недостает подходов к чужим воротам.

Последние матчи получились безрадостными. За шесть игр оборона вместе с вратарской линией пропустила 8 мячей, а забила за это время всего два. Капитан Михаил Башилов пытается навести порядок в защите, однако после поражений от «МЛ Витебск» (0:2) и «Днепр Могилев» (0:2) положение стало критическим. Держаться пока позволяет только домашняя победа над «Барановичами» (1:0), причем три неудачи подряд уже требуют от коллектива срочных перемен.

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