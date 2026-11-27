Футбол • Вчера в 12:57

Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» и сборную Аргентины, подтвердил участие в прощальном матче Карлоса Тевеса. Об этом сообщил ESPN Argentina. Матч Adiós Apache состоится 20 декабря на стадионе «Ла Бомбонера».

Детали организации матча

Организаторы мероприятия официально сообщили о включении аргентинского форварда в состав участников. Ожидается, что встреча станет масштабным праздником для болельщиков аргентинского футбола. 42-летний Тевес завершил профессиональную карьеру в 2022 году, после чего решил провести прощальную игру с участием звезд мирового уровня.

Участники встречи

Месси и Тевес на протяжении долгого времени вместе играли за сборную Аргентины, в том числе на чемпионате мира 2010 года. Кроме Лионеля Месси, участие в матче могут принять и другие легенды аргентинского футбола. Среди возможных гостей называются Хуан Роман Рикельме и Серхио Агуэро.