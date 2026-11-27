Футбол • Позавчера в 12:57

Реакция руководства клуба на инцидент в Батуми

Президент турецкого «Бешикташа» Сердал Адалы прокомментировал события, произошедшие при переезде команды в Батуми на матч пятого тура общего этапа Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. По словам главы клуба, сотрудники правоохранительных органов Грузии применили несоразмерную силу в отношении болельщиков «Бешикташа».

Детали инцидента и состояние фанатов

Ситуация обострилась во время переезда автобусом из Ризе в Батуми. Поводом для конфликта стало решение охранников изъять флаг Палестины, который развернул один из турецких supporters. В ответ другие фанаты вступились за него, что привело к применению полицией слезоточивого газа и приостановке игры на 35 минут.

Адалы сообщил, что травмы получили двое болельщиков. После оказания медицинской помощи их выписали из больницы. Задержаны более десяти фанатов, освобождения которых клуб намерен добиться. Президент отметил, что команда добралась до Батуми с приключениями, однако серьезных последствий, к счастью, удалось избежать.

Благодарности и дальнейшие планы

Сердал Адалы выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который связался с клубом, чтобы уточнить ситуацию, а также министрам, президенту Союза клубов и другим командам, поддержавшим «Бешикташ». Глава клуба сообщил, что завтра команда вернется в Турцию и сыграет в дерби с «Галатасараем». Адалы выразил надежду на победу своей команды и пожелал успеха «Трабзонспору», отметив, что успехи турецких клубов важны для рейтинга УЕФА и настроения в стране.