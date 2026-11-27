Для «джазменов» старт этого сезона превратился в сплошную черную полосу - команда замыкает таблицу Западной конференции и проиграла уже девять домашних матчей подряд. Подопечные Уилла Харди вынуждены выживать без всей звездной передней линии, ведь Лаури Маркканен, Джарен Джексон-младший и Юсуф Нуркич до сих пор остаются в лазарете.

В последнем выездном поединке против «Лейкерс» молодежь «Юты» не сдержала натиск фаворита (94:109), хотя иной результат было трудно себе представить. Несмотря на это в составе «джазменов» центровой Кайл Филиповски набрал 21 очко и оформил 12 подборов, что на фоне неудачного выступления является положительным моментом. Складывается такое впечатление, что «Джаз» ничего другого не остается, кроме как играть в свое удовольствие и ждать возвращения в игру лидеров.