Сегодня в Делта-Центр прошел матч НБА между «Ютой» и «Денвером». Хозяева победили со счетом 70:67, а у победителей отличились Кеонте Джордж, Даррин Петерсон и Свий Михайлюк.
Юта – Денвер: прогноз (кф. 1.72) и ставки на матч НБА
Анализ команд
Для «джазменов» старт этого сезона превратился в сплошную черную полосу - команда замыкает таблицу Западной конференции и проиграла уже девять домашних матчей подряд. Подопечные Уилла Харди вынуждены выживать без всей звездной передней линии, ведь Лаури Маркканен, Джарен Джексон-младший и Юсуф Нуркич до сих пор остаются в лазарете.
В последнем выездном поединке против «Лейкерс» молодежь «Юты» не сдержала натиск фаворита (94:109), хотя иной результат было трудно себе представить. Несмотря на это в составе «джазменов» центровой Кайл Филиповски набрал 21 очко и оформил 12 подборов, что на фоне неудачного выступления является положительным моментом. Складывается такое впечатление, что «Джаз» ничего другого не остается, кроме как играть в свое удовольствие и ждать возвращения в игру лидеров.
«Наггетс» держатся в зоне плей-офф Западной конференции, однако последнее домашнее поражение от «Далласа» стало для команды Дэвида Адельмана настоящим холодным душем (101:120). В этой встрече «самородки» провалили первую половину и проиграли щит, что привело к неудаче.
Никола Йокич набрал скромные для себя 18 баллов, а Джамал Мюррей ограничился 20 очками, поэтому результат вполне оправдан. К счастью для гостей, их лазарет наконец опустел, так что вся основная обойма свежая, злая за недавний провал перед собственными трибунами и точно едет в Солт-Лейк-Сити за уверенной реабилитацией.
Прогноз и ставки
После беззубой игры против «Далласа» Никола Йокич и компания выйдут на паркет максимально заряженными. Для «Денвера» это выступление - отличная возможность реабилитироваться, и, учитывая разницу в классе, у гостей неплохие шансы. Скорее всего, ослабленная травмами «Юта» просто не будет иметь кем остановить сербского центрового под кольцом. К тому же «джазмены» проигрывают дома практически всем подряд и допускают огромное количество потерь под давлением. В таком случае предлагаем обратить внимание на уверенную победу «самородков».
Наш прогноз - победа «Денвера» с учетом форы (-8.5) очков за 1.72
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Ставка ИТ «Юты» меньше 111.5 очков
Только в двух из пяти последних матчей клуб набирал более 111 очков за игру
Ставка ИТ «Денвера» больше 117.5 очков
В трех из пяти последних очных матчей клуб набирал более 117 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Юта
|0%
|—
|Денвер
|100%
|1.00
Динамика вероятностей3'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|51,69%
|1.93
|Меньше
|48,31%
|2.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|23,23%
|4.30
|Меньше
|76,77%
|1.30
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Юта +9.5
|46,8%
|2.14
|Денвер -9.5
|53,2%
|1.88
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Юта +10.5
|66,86%
|1.50
|Денвер -10.5
|33,14%
|3.02
О матче
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