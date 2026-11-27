Ставка на тотал

Хозяева имеют непростой календарь: приходится проводить по два матча в неделю из-за участия в Лиге Чемпионов. Более того, клуб провел четыре выездных матча подряд. Наверняка усталость скажется на игроках «Бетиса», так что команда постарается победить, не затрачивая слишком много сил. Скорее всего, больше двух забитых мячей мы не увидим.

Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 2.40

Ставка на угловые

При своих болельщиках участник Лиги Чемпионов точно не будет играть вторым номером. Хозяева сильно превосходят оппонента по уровню игроков, так что преимущество наверняка будет на стороне «Бетиса». Фаворит должен уверенно победить по многим показателям, в том числе и по количеству угловых.

Наш прогноз - азиатская фора (-2.5) по угловым на «Бетис» за 2.13