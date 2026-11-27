Второй тайм завершён. Счёт — Реал Бетис 0:1 Райо Вальекано.
96'Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
96'Фолит Натан (Реал Бетис).
94'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эмиль Аудеро).
94'Фолит Андрей Рациу (Райо Вальекано).
94'Абде Эззалзули («Реал Бетис») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
93'Неточный удар. Педро Диас (Райо Вальекано) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 30 метров) — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Оскар Валентин в быстрой контратаке.
91'Фолит Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
91'Марс Рока (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
88'Фолит Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
88'Марс Рока (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Замена в «Райо Вальекано». На поле выходит Оскар Валентин, игру покидает Гнангоро.
86'Жёлтая карточка: предупреждение получает Нельсон Деосса (Реал Бетис) за грубый фол.
86'Гиорги Цитаишвили (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Фолит Нельсон Деосса (Реал Бетис).
86'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эмиль Аудеро).
85'Офсайд у команды Райо Вальекано: Рэнди Нтека оказался в положении «вне игры».
84'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гиорги Цитаишвили).
83'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
82'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Натан (Реал Бетис).
82'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
81'Фолит Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
81'Натан (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
81'Неточный удар. Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Рэнди Нтека.
80'Фолит Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
80'Фран Гарсия (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Замена у команды Реал Бетис: на поле выходит Нельсон Деосса, игру покидает Пабло Форналс.
78'Жёлтая карточка Абде Эззальзули («Реал Бетис»).
78'Пати Сисс («Райо Вальекано») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Фолит Абде Эззалзули («Реал Бетис»).
78'Удар мимо. Пати Сисс (Райо Вальекано) пробил головой из центра штрафной, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Передачу после углового сделал Хорхе де Фрутос.
77'Угловой подаст Райо Вальекано. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Альваро Вальес).
77'Удар отражён. Гиорги Цитаишвили (Райо Вальекано) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Альваро Вальес (Реал Бетис) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
75'Жёлтая карточка: предупреждение получает Унай Лопес (Райо Вальекано) за грубый фол.
75'Фолит Гнангору («Райо Вальекано»).
75'Абде Эззалзули («Реал Бетис») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
73'Замена у команды Райо Вальекано: на поле выходит Педро Диас, игру покидает Иси Палазон.
73'Замена у команды Райо Вальекано: на поле выходит Рэнди Нтека, игру покидает Серхио Камельо.
72'Гол! Реал Бетис 0:1 Райо Вальекано. Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Иси Палазон.
68'Фолит Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
68'Иско (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
66'Жёлтая карточка: предупреждение получает Иско (Реал Бетис).
66'Иси Палазон (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
66'Фолит Марк Бартра (Реал Бетис).
66'Удар заблокирован. Марк Бартра (Реал Бетис) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
65'Замена у команды Райо Вальекано: на поле выходит Гиорги Цитаишвили, игру покидает Альваро Гарсия.
63'Замена в «Реал Бетисе». На поле выходит Хосе Антонио Моранте, игру покидает Антони.
63'Замена у команды Реал Бетис: на поле выходит Аитор Руибал, игру покидает Эктор Беллерин.
63'Замена у команды Реал Бетис: на поле выходит Трой Парротт, игру покидает Кучо Эрнандес.
61'Фолит Адриа Педроса (Райо Вальекано).
61'Антони (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
60'Флориан Лежен (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
60'Фолит Кучо Эрнандес (Реал Бетис).
59'Штанга! Серхио Камельо (Райо Вальекано) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Иси Палазон в быстрой контратаке.
57'Фолит Унай Лопес (Райо Вальекано).
57'Иско (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
55'Удар отражён. Серхио Камельо (Райо Вальекано) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Альваро Вальес (Реал Бетис) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Иси Палазон проникающим пасом.
54'Фолит Пати Сисс (Райо Вальекано).
54'Альваро Вальес (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Угловой подаст Райо Вальекано. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эктор Беллерин).
51'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от Пате Сисса.
51'Удар заблокирован. Кучо Эрнандес (Реал Бетис) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Пабло Форналс навесом в штрафную.
51'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эмиль Аудеро).
50'Удар отражён. Натан (Реал Бетис) пробил головой из центра штрафной — вратарь Эмиль Аудеро (Райо Вальекано) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Пабло Форналс навесом в штрафную.
50'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эмиль Аудеро).
50'Удар отражён. Иско (Реал Бетис) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, Эмиль Аудеро (Райо Вальекано) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Абде Эззалзули.
50'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
48'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Иси Палазон (Райо Вальекано).
46'Начался второй тайм. Счёт — Реал Бетис 0:0 Райо Вальекано.
46'Замена у команды Реал Бетис: на поле выходит Фран Гарсия, игру покидает Джуниор Фирпо.
Первый тайм завершён. Счёт — Реал Бетис 0:0 Райо Вальекано.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
45'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джуниор Фирпо (Реал Бетис) за грубый фол.
45'Фолит Джуниор Фирпо (Реал Бетис).
45'Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
43'Неточный удар. Иско (Реал Бетис) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Эктор Беллерин навесом в штрафную.
43'Удар заблокирован. Кучо Эрнандес (Реал Бетис) пробил правой ногой с левого края штрафной площади — удар заблокирован. Ассист Абде Эззалзули.
40'Удар отражён. Иско (Реал Бетис) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Эмиль Аудеро (Райо Вальекано) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Кучо Эрнандес.
39'Неточный удар. Марс Рока (Реал Бетис) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Кучо Эрнандес.
39'Удар отражён. Кучо Эрнандес (Реал Бетис) пробил левой ногой с левого края штрафной — вратарь Эмиль Аудеро (Райо Вальекано) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Джуниор Фирпо скидкой головой.
37'Офсайд у команды Реал Бетис: Кучо Эрнандес оказался в положении «вне игры».
35'Антони (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Адриа Педроса (Райо Вальекано).
35'Удар заблокирован. Серхио Камельо (Райо Вальекано) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Унай Лопес.
34'Удар заблокирован. Пабло Форналс (Реал Бетис) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Антони.
34'Неточный удар. Серхио Камельо (Райо Вальекано) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
33'Неточный удар. Серхио Камельо (Райо Вальекано) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Андрей Рациу навесом в штрафную.
32'Офсайд у команды Райо Вальекано: Хорхе де Фрутос оказался в положении «вне игры».
32'Неточный удар. Альваро Гарсия (Райо Вальекано) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Адриа Педроса в быстрой контратаке.
29'Неточный удар. Эктор Беллерин (Реал Бетис) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Кучо Эрнандес навесом в штрафную.
27'Абде Эззалзули («Реал Бетис») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
27'Фолит Флориан Лежен (Райо Вальекано).
26'Иско (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Унай Лопес (Райо Вальекано).
25'Неточный удар. Иси Палазон (Райо Вальекано) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Андрей Рациу.
24'Фолит Джуниор Фирпо (Реал Бетис).
24'Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
23'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Андрей Рациу).
19'Жёлтая карточка: предупреждение получает Серхио Камельо (Райо Вальекано) за грубый фол.
19'Марс Рока (Реал Бетис) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
19'Фолит Серхио Камельо (Райо Вальекано).
17'Удар отражён. Иско (Реал Бетис) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, Эмиль Аудеро (Райо Вальекано) парирует мяч в нижний правый угол. Ассист: Абде Эззалзули.
14'Игра рукой — правила нарушает Кучо Эрнандес (Реал Бетис).
11'Угловой подаст «Реал Бетис». Мяч ушёл за лицевую от Пате Сисса
11'Удар заблокирован. Абде Эззалзули («Реал Бетис») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит.
08'Игра рукой — правила нарушает Пабло Форналс (Реал Бетис).
06'Офсайд у команды Реал Бетис: Иско оказался в положении «вне игры».
05'Угловой подаст Реал Бетис. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Адриа Педроса).
05'Удар заблокирован. Антони (Реал Бетис) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джуниор Фирпо.
01'Серхио Камельо (Райо Вальекано) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
01'Фолит Марс Рока (Реал Бетис).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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28.11.2026 в 13:13