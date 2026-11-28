Вашингтон – Орландо: прогноз (кф. 2.42) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Уизардс» потихоньку находят свой игровой ритм после нестабильного старта сезона и уже подтянулись к зоне плей-ин Восточной конференции. В последнем поединке подопечные Брайана Кифа на собственном паркете уступили грозному «Бостону» (116:131), но перед этим выдали яркую серию из трех побед подряд.
Главные звезды столичного клуба находятся сейчас в неплохой форме. Например, Энтони Дэвис в игре с «кельтами» оформил очередной дабл-дабл, Трей Янг раздал 12 передач, а Кишон Джордж и Эй Джей Дибанца стабильно держали высокий атакующий темп. К тому же основной состав «Вашингтона» полностью здоров - в лазарете остаются лишь игроки резерва, а пауза в три дня перед следующим матчем позволила команде идеально восстановить силы. Столичный клуб готов снова принять дома «Орландо».
У «Мэджик» дела сейчас, мягко говоря, идут не очень - команда Шона Суини потерпела два поражения подряд, опустилась в середину таблицы Востока и откровенно буксует в нападении. После разгрома в Вашингтоне коллектив вернулся домой, однако без шансов уступил «Детройту», при этом не дотянув даже до отметки в 90 набранных очков (86:104).
Главная причина кризиса на поверхности, поскольку без травмированного лидера Паоло Банкеро, который выбыл на немалый срок, атака «Орландо» потеряла свою главную ударную силу. Франц Вагнер и Десмонд Бэйн пытаются тянуть команду на себе, но не всегда получается достичь поставленной задачи. Поездка в столицу после тяжелого выездного матча против «Детройта» точно не обещает гостям легкой прогулки.
Прогноз и ставки
«Вашингтон» в этом сезоне уже дважды переиграл «Орландо» - сначала на выезде, а совсем недавно без лишних вопросов разгромил дома с разницей в 20 очков. Столичный клуб имел более чем достаточно времени на отдых и подготовку, имеет в своей обойме здоровый суперзвездный дуэт в лице Энтони Дэвиса и Трея Янга и на родной арене способен снова побороться за победу. Напротив, «Орландо» без Паоло Банкеро крайне тяжело поддерживать результативный темп, поэтому гостей ждет настоящее испытание. На наш взгляд, хозяева возьмут свое.
Наш прогноз - победа «Вашингтона» с учетом овертайма за 2.42
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Тренды
Ставка ИТ «Вашингтона» больше 105.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 105 очков за игру
Ставка ИТ «Орландо» меньше 113.5 очков
Только в двух из пяти последних матчей клуб набирал более 113 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Вашингтон
|36%
|2.78
|Орландо
|64%
|1.56
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|67,95%
|1.47
|Меньше
|32,05%
|3.12
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|59,45%
|1.68
|Меньше
|40,55%
|2.47
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|50,5%
|1.98
|Меньше
|49,5%
|2.02
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|48,7%
|2.05
|Меньше
|51,3%
|1.95
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|39,79%
|2.51
|Меньше
|60,21%
|1.66
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|31,42%
|3.18
|Меньше
|68,58%
|1.46
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Вашингтон -0.5
|35,4%
|2.82
|Орландо +0.5
|64,6%
|1.55
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Вашингтон -6.5
|27,87%
|3.59
|Орландо +6.5
|72,13%
|1.39
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Вашингтон -7.5
|26,59%
|3.76
|Орландо +7.5
|73,41%
|1.36
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Вашингтон -13.5
|19,11%
|5.23
|Орландо +13.5
|80,89%
|1.24
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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