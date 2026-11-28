«Уизардс» потихоньку находят свой игровой ритм после нестабильного старта сезона и уже подтянулись к зоне плей-ин Восточной конференции. В последнем поединке подопечные Брайана Кифа на собственном паркете уступили грозному «Бостону» (116:131), но перед этим выдали яркую серию из трех побед подряд.

Главные звезды столичного клуба находятся сейчас в неплохой форме. Например, Энтони Дэвис в игре с «кельтами» оформил очередной дабл-дабл, Трей Янг раздал 12 передач, а Кишон Джордж и Эй Джей Дибанца стабильно держали высокий атакующий темп. К тому же основной состав «Вашингтона» полностью здоров - в лазарете остаются лишь игроки резерва, а пауза в три дня перед следующим матчем позволила команде идеально восстановить силы. Столичный клуб готов снова принять дома «Орландо».