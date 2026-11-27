В 12 туре чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». В этом матче сыграют команда, борющаяся за еврокубки, и клуб со дна таблицы. И самое интересное, что это не МЮ идет высоко, а его оппонент — низко, все наоборот.

Да, сейчас «Манчестер Юнайтед» все еще находится в ужасном положении в АПЛ. С восемью баллами коллектив не просто низко в турнире идет — он занимает 19 строчку в зоне вылета. Уже всерьез идут разговоры о вылете «красных дьяволов» в Чемпионшип, пусть и все-таки поверить в это сложно — розыгрыш АПЛ находится пока даже не на экваторе.

После международной паузы в ноябре МЮ выступает с новым тренером — Майкла Каррика заменил Маурисио Почеттино, при котором коллектив сразу же умудрился разгромно проиграть «Ливерпулю» - 0:4. Хотя в том противостоянии Йоро был удален уже на восьмой минуте, позже это решение еще и признали ошибочным.

На днях «Юнайтед» второй матч под руководством аргентинца провел, в ЛЧ едва «Порту» не обыграл, и тоже в той встрече много спорных судейских решений было. «Красные дьяволы» едва не победили 2:1, но вратарь Ламенс совершил ошибку при приеме мяча в концовке, итог — 2:2.

«Брентфорд» намного лучше сезон проводит, что становится очевидным из позиции в турнире — шестое место с 17 очками, отставание от пятого «Борнмута» насчитывает всего один балл. Но вот подняться в топ-4 «пчелам» тяжело будет в ближайшее время. Впрочем, я думаю, коллектив и пятым местом будет вполне удовлетворен.

Несмотря на такую высокую позицию в АПЛ, в последнее время «Брентфорд» не лучшим образом выступал — в активе всего две победы в семи матчах во всех турнирах, в АПЛ клуб одолел «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (4:0). В остальных недавних встречах «пчелы» теряли очки, в том числе «Халл Сити» (1:1) и «Сандерленд» (2:3) не смогли обыграть недавно.

Я жду активной игры от «Ман Юнайтед». Клуб и при Каррике последние матчи неплохо проводил, сейчас с Почеттино футболисты тоже стараются, активно прессингуют. Но в победу «красных дьяволов» все-таки не верю. «Брентфорд» имел полноценную неделю подготовки, он в еврокубках не участвует.

Ставлю на голы в этом матче — тотал больше 2.5 за 1.60