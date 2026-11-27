«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» уступил «Брентфорду» крупно, 0:4. Каллам Уилсон отличился на 19-й и 32-й минутах, а Кристоффер Айер и Кевин Шаде поставили точку на 82-й и 90-й.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
Дебют Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» вышел неудачным. В первом матче под его руководством «красные дьяволы» на «Энфилде» потерпели сокрушительное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4. В той встрече Йоро был удален на восьмой минуте, что сказалось на итоговом результате. Сегодня Йоро сыграет, так как Футбольная ассоциация Англии признала его удаление ошибочным. С восьмью очками манкунианцы занимают 19-е место в таблице в зоне вылета, за 11 сыгранных туров одержали всего одну победу. В Лиге Чемпионов дела идут лучше: за пять туров «красные дьяволы» набрали семь очков и входят в топ-24. На неделе был непростой выезд к «Спортингу» (2:2). В той встрече подопечные Маурисио Почеттино отметились четкой реализацией, нанесли за матч всего два удара в створ и оба оказались голевыми, дублем отметился Бруну Фернандеш.
Дисквалификации и травмы
Шешко, Угарте, Балеба не сыграют сегодня из-за травм, а выход на поле Диало и Рэшфорда под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В шести последних матчах на своем поле с учетом всех турниров «Манчестер Юнайтед» одержал только одну победу
- В четырех предыдущих матчах с участием «Манчестер Юнайтед» фиксировалось больше восьми ударов в створ ворот
Ориентировочный состав: Ламменс – Далот, Йоро, Мартинес, Доргу – Тилеманс, Майну – Лейси, Б. Фернандеш, Мбеумо – Кунья.
Текущая форма
«Брентфорд» сражается за место в еврокубках и к старту 12 тура подходит на шестой строчке, всего на один балл отстает от топ-5. «Пчелы» в прошлом туре играли дома с «Эвертоном» без дисквалифицированного лидера атак Игора Тиаго, но это не помешало добиться уверенной победы со счетом 4:0. На выезде подопечные Кита Эндрюса в Премьер-Лиге с начала сезона еще не одержали ни одной победы, но при этом потерпели всего одно поражение от «Брайтона» со счетом 0:2, а в четырех случаях расходились миром со своими соперниками.
Дисквалификации и травмы
Тиаго пропустит игру из-за дисквалификации. Хики, Коллинз, Генри, Фуро, Миламбо, Дасилва травмированы.
Интересные тренды для ставок
- В гостях в АПЛ с начала сезона «Брентфорд» проиграл только один из пяти матчей
- В трех из четырех последних матчей игроки «Брентфорда» попадали в офсайды чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Келлехер – Кайоде, Айер, ван ден Берг, Льюис-Поттер – Ярмолюк, Янельт, Дамсгор – Уаттара, Уилсон, Энтони.
Прогноз и ставки
Под руководством Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед» провел два матча, в которых не побеждал. При этом проблемы в обороне решить не удалось, пропустили шесть голов, пускай и почти весь матч против «Ливерпуля» играли в меньшинстве. За плечами у манкунианцев непростой выезде в Лиссабон в Лиге Чемпионов, где оставили немало сил. «Брентфорд» даже без Игора Тиаго в минувшем туре сумел уверенно разобраться с «Эвертоном». В гостях «пчелы» потерпели с начала сезона в АПЛ только одно поражение, имели неделю на подготовку к предстоящему выезду. Считаем, что гости сегодня могут воспользоваться усталостью соперника и ошибками в обороне, набрав хотя бы одно очко.
Наш прогноз – «Брентфорд» не проиграет за коэффициент 1.75
Ставка на тотал
«Манчестер Юнайтед» испытывает ощутимые проблемы в обороне, которые регулярно пытается решать за счет атаки. В четырех предыдущих матчах с участием манкунианцев забивалось не менее трех голов, вряд ли сегодня что-то изменится, особенно с учетом того, что турнирное положение обязывает рисковать, а «Брентфорд» не имеет никаких проблем с реализацией. В четырех предыдущих очных поединках забивалось не менее трех голов, ждем и сегодня результативной игры.
Вторая ставка – тотал больше трех голов с коэффициентом 1.90
Ставка на угловые
В матчах с участием «Манчестер Юнайтед» нечасто можно видеть обилие угловых. Так, в четырех из шести предыдущих поединков манкунианцев не выполнялось больше девяти подач от углового флажка. Отталкиваясь от этого тренда, рекомендуем еще одну ставку на матч.
Прогноз – тотал угловых меньше 9.5 с коэффициентом 2.22
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Прогнозы экспертов
В 12 туре чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». В этом матче сыграют команда, борющаяся за еврокубки, и клуб со дна таблицы. И самое интересное, что это не МЮ идет высоко, а его оппонент — низко, все наоборот.
Да, сейчас «Манчестер Юнайтед» все еще находится в ужасном положении в АПЛ. С восемью баллами коллектив не просто низко в турнире идет — он занимает 19 строчку в зоне вылета. Уже всерьез идут разговоры о вылете «красных дьяволов» в Чемпионшип, пусть и все-таки поверить в это сложно — розыгрыш АПЛ находится пока даже не на экваторе.
После международной паузы в ноябре МЮ выступает с новым тренером — Майкла Каррика заменил Маурисио Почеттино, при котором коллектив сразу же умудрился разгромно проиграть «Ливерпулю» - 0:4. Хотя в том противостоянии Йоро был удален уже на восьмой минуте, позже это решение еще и признали ошибочным.
На днях «Юнайтед» второй матч под руководством аргентинца провел, в ЛЧ едва «Порту» не обыграл, и тоже в той встрече много спорных судейских решений было. «Красные дьяволы» едва не победили 2:1, но вратарь Ламенс совершил ошибку при приеме мяча в концовке, итог — 2:2.
«Брентфорд» намного лучше сезон проводит, что становится очевидным из позиции в турнире — шестое место с 17 очками, отставание от пятого «Борнмута» насчитывает всего один балл. Но вот подняться в топ-4 «пчелам» тяжело будет в ближайшее время. Впрочем, я думаю, коллектив и пятым местом будет вполне удовлетворен.
Несмотря на такую высокую позицию в АПЛ, в последнее время «Брентфорд» не лучшим образом выступал — в активе всего две победы в семи матчах во всех турнирах, в АПЛ клуб одолел «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (4:0). В остальных недавних встречах «пчелы» теряли очки, в том числе «Халл Сити» (1:1) и «Сандерленд» (2:3) не смогли обыграть недавно.
Я жду активной игры от «Ман Юнайтед». Клуб и при Каррике последние матчи неплохо проводил, сейчас с Почеттино футболисты тоже стараются, активно прессингуют. Но в победу «красных дьяволов» все-таки не верю. «Брентфорд» имел полноценную неделю подготовки, он в еврокубках не участвует.
Ставлю на голы в этом матче — тотал больше 2.5 за 1.60
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Тренды
Ставка Голы в обоих таймах – да
В четырех очных встречах кряду голы были забиты в каждом из таймов
Ставка «Манчестер Юнайтед» не проиграет по желтым карточкам
В пяти из шести последних матчей такая ставка была успешной
Ставка Точный счет 2:2
На выезде «Брентфорд» в Премьер-Лиге в четырех из пяти матчей сыграл вничью
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Манчестер Юнайтед
|0%
|—
|Ничья
|0,06%
|—
|Брентфорд
|99,94%
|1.00
Динамика вероятностей2'–87'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,06%
|—
|12
|99,94%
|1.00
|X2
|100%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|30,3%
|3.30
|Меньше
|69,7%
|1.43
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,14%
|19.46
|Меньше
|94,86%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Манчестер Юнайтед
|14,38%
|6.95
|Брентфорд
|15,92%
|6.28
|Не будет
|69,7%
|1.43
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|15,74%
|6.35
|Нет
|84,26%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Манчестер Юнайтед +2.5
|13,23%
|7.56
|Брентфорд -2.5
|86,77%
|1.15
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 16:35
28.11.2026 в 15:15
28.11.2026 в 13:30
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