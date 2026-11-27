«Гамбург» – «Бавария», матч 11 тура немецкой Бундеслиги. Кажется, у хозяев поля никаких шансов против одного из лидеров турнира нет. Но мюнхенцы испытывают большие проблемы с составом, стали часто терпеть неудачи в последнее время. Не удивлюсь, если гости не смогут выиграть.

Кейн, Олисе, Мусиала, Луис Диас, Нойер — и это еще не полный список игроков, которые на данный момент находятся в лазарете у «Баварии», многие еще и на несколько месяцев, минимум, выбыли. Так что неудивительно видеть проблемы команды Компани с победами в последнее время. Клуб победил только в двух из пяти недавних встреч, обыграл «Атлетико» в ЛЧ (2:0) и «Майнц» в Бундеслиге (2:1).

В трех других матчах «Бавария» терпела неудачи. Причем в чемпионате дважды клуб вничью сыграл — 2:2 с «Боруссией» Дортмунд и 1:1 с «Кельном», а на неделе и вовсе проиграл — 1:2 от «Лилля» в Лиге чемпионов. И для подопечных Компани этот проигрыш стал вообще первым в сезоне — ранее только вничью время от времени играли, с тем же «Арсеналом» в еврокубке очки поделили — 2:2.

После последней ничьей в Бундеслиге «Бавария» опустилась на второе место — теперь она отстает от лидирующей «Боруссии» Дортмунд на два балла, еще и с «Фрайбургом» по очкам сравнялась. Так что ситуация тяжелая, а впереди еще больше половины сезона, лазарет полон игроками основы.

«Гамбург», в целом, весь сезон играет так, как «Бавария» делала это в последних матчах. Только вот на счету этой команды в Бундеслиге нет ни одной ничьей в десяти турах — четыре победы и шесть поражений. Не самая худшая статистика, но коллектив все равно идет ниже середины таблицы — 12 позиция с 12 баллами, отрыв от трех преследователей насчитывает всего два очка.

Шансов у «Гамбурга» сейчас все-таки не очень много. В шести последних матчах клуб только «Боруссию» Менхенгладбах смог одолеть, в остальных случаях проигрывал, еще и много пропускал. Сильный оппонент мог бы сейчас отобрать очки у ослабленной «Баварии», я считаю. Но у нынешних хозяев поля шансов нет.

Моя ставка – победа «Баварии» с форой (-2) мяча с котировкой 2.00