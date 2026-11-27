На «Фолькпаркштадионе» в матче Бундеслиги «Гамбург» и «Бавария» разошлись миром, счет 0:0. На 44-й минуте Джошуа Киммих получил красную карточку, и больше голов зрители не увидели.
Гамбург – Бавария: прогноз на матч Бундеслиги
Анализ команд
Текущая форма
«Гамбург» успешно справляется с главной задачей на сезон по сохранению прописки. Команда Мерлина Польцина после 10 туров идет на 12 месте, имеет 12 очков в активе и отрывается от зоны прямого вылета на пять баллов. Во многом такие неплохие результаты скромного клуба связаны с успешными домашними выступлениями: 9 из 12 очков набрали на своем поле. Единственная домашняя осечка была еще в сентябре с «Майнцем» (0:5), после чего последовала серия из трех побед кряду. В последнем туре «Гамбург» играл на выезде с «Вердером» и потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:4, причем все голы пропустил во втором тайме.
Дисквалификации и травмы
Самби-Локонга, Мухайм, Надир, Поульсен, Ремберг пропустят игру из-за травм, Нанджа и Торунарига под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В трех из пяти последних матчей «Гамбурга» больше двух офсайдов не фиксировалось
- В четырех из пяти предыдущих матчей «Гамбург» расходился миром со своими соперниками по итогам первого тайма
Ориентировочный состав: Хойер Фернандес – Капальдо, Борнаув, Омари – Эль-Уахди, Гренбек, Аделин, Рессинг-Лелесит, Мёллер Вольфе – Дака, Виейра.
Текущая форма
«Бавария» с учетом всех турниров победила только в двух из пяти предыдущих матчей. На неделе случилось первое поражение с начала сезона: в Лиге Чемпионов на выезде мюнхенцы уступили «Лиллю» со счетом 1:2. Такие слабые последние результаты во многом обусловлены огромными потерями в составе. Кейн выбыл надолго после операции на голеностопе, вне игры также Нойер, Дэвис, Гнабри и Сайбари, под вопросом выход на поле Олисе. В минувшем туре Бундеслиги подопечные Венсана Компани дома не смогли обыграть «Кельн» (1:1), идут теперь на втором месте, отстают на два балла от дортмундской «Боруссии» и только по дополнительным показателям опережают «Фрайбург» с третьей строчки.
Дисквалификации и травмы
В лазарете у «Баварии» Нойер, Дэвис, Гнабри, Сайбари и Кейн. Выход на поле Олисе под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В восьми последних выездных матчах «Бавария» не побеждала с преимуществом более чем в два гола
- В девяти из десяти предыдущих матчей «Бавария» не проигрывала по офсайдам
Ориентировочный состав: Урбиг – Ито, Упамекано, Та, Станишич – Киммих, Павлович – Лаймер, Бишоф, Браун – Карл.
Прогноз и ставки
С начала сезона «Бавария» на выезде регулярно теряет очки, ни о каких разгромных победах речи не идет, с разницей более чем в два мяча в восьми предыдущих встречах в гостях выиграть не удалось. Сейчас у мюнхенцев очевидный спад, который обусловлен большими потерями в составе. Без Кейна, Олисе, Диаса атака не представляет большой угрозы. «Гамбург» 9 из 12 очков в Бундеслиге набрал дома, позволил себе только одну осечку еще в сентябре. Считаем, что хозяева сегодня сумеют воспользоваться проблемами соперника и минимум смогут избежать разгромного поражения.
Наш прогноз – победа «Гамбурга» с азиатской форой (+2) за коэффициент 1.77
Ставка на тотал
Из-за ощутимых потерь в составе последние матчи с участием «Баварии» не отличаются высокой результативностью. В четырех предыдущих поединках мюнхнецев с учетом всех турниров больше трех голов не забивалось. Не ждем, что сегодня эта серия прервется.
Вторая ставка – тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 2.00
Ставка на угловые
По угловым, несмотря на потери в составе, у «Баварии» все в порядке: в десяти последних матчах мюнхенцы выполняли больше подач от углового флажка, чем соперники. Ожидаем, что сегодня подопечные Венсана Компани уверенно возьмут верх по корнерам.
Прогноз – победа «Баварии» по угловым с форой (-4.5) с коэффициентом 1.90
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Прогнозы экспертов
«Гамбург» – «Бавария», матч 11 тура немецкой Бундеслиги. Кажется, у хозяев поля никаких шансов против одного из лидеров турнира нет. Но мюнхенцы испытывают большие проблемы с составом, стали часто терпеть неудачи в последнее время. Не удивлюсь, если гости не смогут выиграть.
Кейн, Олисе, Мусиала, Луис Диас, Нойер — и это еще не полный список игроков, которые на данный момент находятся в лазарете у «Баварии», многие еще и на несколько месяцев, минимум, выбыли. Так что неудивительно видеть проблемы команды Компани с победами в последнее время. Клуб победил только в двух из пяти недавних встреч, обыграл «Атлетико» в ЛЧ (2:0) и «Майнц» в Бундеслиге (2:1).
В трех других матчах «Бавария» терпела неудачи. Причем в чемпионате дважды клуб вничью сыграл — 2:2 с «Боруссией» Дортмунд и 1:1 с «Кельном», а на неделе и вовсе проиграл — 1:2 от «Лилля» в Лиге чемпионов. И для подопечных Компани этот проигрыш стал вообще первым в сезоне — ранее только вничью время от времени играли, с тем же «Арсеналом» в еврокубке очки поделили — 2:2.
После последней ничьей в Бундеслиге «Бавария» опустилась на второе место — теперь она отстает от лидирующей «Боруссии» Дортмунд на два балла, еще и с «Фрайбургом» по очкам сравнялась. Так что ситуация тяжелая, а впереди еще больше половины сезона, лазарет полон игроками основы.
«Гамбург», в целом, весь сезон играет так, как «Бавария» делала это в последних матчах. Только вот на счету этой команды в Бундеслиге нет ни одной ничьей в десяти турах — четыре победы и шесть поражений. Не самая худшая статистика, но коллектив все равно идет ниже середины таблицы — 12 позиция с 12 баллами, отрыв от трех преследователей насчитывает всего два очка.
Шансов у «Гамбурга» сейчас все-таки не очень много. В шести последних матчах клуб только «Боруссию» Менхенгладбах смог одолеть, в остальных случаях проигрывал, еще и много пропускал. Сильный оппонент мог бы сейчас отобрать очки у ослабленной «Баварии», я считаю. Но у нынешних хозяев поля шансов нет.
Моя ставка – победа «Баварии» с форой (-2) мяча с котировкой 2.00
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка 1-й тайм: ничья
В четырех из пяти последних матчей с участием «Гамбурга» в первом тайме фиксировалась ничья
Ставка «Гамбург» не проиграет по желтым карточкам
В четырех из пяти последних матчей «Гамбурга» такая ставка сыграла
Ставка Точный счет 1:2
Две последние победы «Бавария» добыла, забивая по два гола
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гамбург
|4,95%
|20.18
|Ничья
|87,66%
|1.14
|Бавария
|7,38%
|13.55
Динамика вероятностей6'–92'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|92,62%
|1.08
|12
|12,34%
|8.11
|X2
|95,05%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,68%
|7.31
|Меньше
|86,32%
|1.16
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гамбург
|5,54%
|18.04
|Бавария
|8,14%
|12.28
|Не будет
|86,32%
|1.16
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|0,49%
|206.16
|Нет
|99,51%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гамбург -0.5
|4,95%
|20.18
|Бавария +0.5
|95,05%
|1.05
|Гамбург +0.5
|92,62%
|1.08
|Бавария -0.5
|7,38%
|13.55
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 14:14