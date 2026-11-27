Матч окончен! Итоговый счёт — Балтика Калининград 1:0 Ахмат Грозный.
Второй тайм завершён. Счёт — Балтика Калининград 1:0 Ахмат Грозный.
94'Фолит Брайан Хиль (Балтика Калининград).
94'Арсен Адамов (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Фолит Максим Петров (Балтика Калининград).
94'Максим Сидоров (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Жёлтая карточка: предупреждение получает Мануэль Келиано (Ахмат Грозный).
93'Удар заблокирован. Эльдар Цивик («Балтика» Калининград) пробил левой ногой с дальней дистанции справа, мяч отбит.
93'Айман Мурид (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
93'Фолит Мануэль Келиано (Ахмат Грозный).
93'Удар заблокирован. Брайан Хиль (Балтика Калининград) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Сергей Варатынов.
90'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
89'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
89'Пауза в матче из-за травмы Евгения Латышонка (Балтика).
89'Евгений Латышонок (Балтика) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
89'Фолит Мохамед Конатэ (Ахмат Грозный).
88'Фолит Максим Петров (Балтика Калининград).
88'Мануэль Келиано (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Неточный удар. Михаил Рядно (Балтика Калининград) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Айман Мурид.
86'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
86'Пауза в матче (Ахмат).
85'Замена у команды Ахмат Грозный: на поле выходит Мохамед Конатэ, игру покидает Эгас Касинтура.
85'Замена у команды Ахмат Грозный: на поле выходит Кирилл Щетинин, игру покидает Лечий Садулаев.
84'Неточный удар. Максим Сидоров (Ахмат Грозный) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
82'Неточный удар. Эльдар Чивич (Балтика Калининград) пробил левой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч летит выше ворот.
80'Красная карточка! С поля удалён Калиду Сидибе (Ахмат Грозный).
80'Фолит Калиду Сидибе (Ахмат Грозный).
80'Брайан Хиль (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
79'Удар отражён. Турпал-Али Ибисев (Ахмат Грозный) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Евгений Латышонок (Балтика Калининград) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Эгаса Касинтуры.
77'Удар заблокирован. Эралд Максути (Ахмат Грозный) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
77'Замена у команды Балтика Калининград: на поле выходит Максим Петров, игру покидает Фахд Моуфи.
76'Замена у команды Балтика Калининград: на поле выходит Эльдар Чивич, игру покидает Константин Шилцов.
75'Замена, Ахмат Грозный. На поле выходит Эральд Максути, игру покидает Георгий Мелкадзе.
74'Фахд Моуфи (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
74'Фолит Максим Сидоров (Ахмат Грозный).
69'Удаление! Вторую жёлтую карточку получает Иван Беликов (Балтика Калининград) за грубый фол.
69'Фолит Иван Беликов (Балтика Калининград).
69'Эгас Касинтура (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Жёлтая карточка: предупреждение получает Иван Беликов (Балтика Калининград) за грубый фол.
68'Фолит Иван Беликов (Балтика Калининград).
68'Мануэль Келиано (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
66'Гол! Балтика Калининград 1:0 Ахмат Грозный. Фахд Моуфи (Балтика Калининград) пробил головой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Михаил Рядно навесом в штрафную.
66'Удар отражён. Эдуардо Андерсон (Балтика Калининград) пробил головой из центра штрафной — вратарь Расул Миццаев (Ахмат Грозный) парирует мяч в верхнем левом углу ворот.
65'Фахд Моуфи (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
65'Фолит Мануэль Келиано (Ахмат Грозный).
64'Удар заблокирован. Константин Шилцов (Балтика Калининград) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Мингиян Бевеев.
62'Жёлтая карточка: предупреждение получает Айман Мурид (Балтика Калининград) за грубый фол.
62'Фолит Айман Мурид (Балтика Калининград).
62'Лечий Садулаев (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
61'Неточный удар. Максим Самородов (Ахмат Грозный) пробил правой ногой с острого угла справа — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Эгас Касинтура.
61'Замена у команды Балтика Калининград: на поле выходит Иван Беликов, игру покидает Андрей Мендель.
61'Замена у команды Балтика Калининград: на поле выходит Брайан Хиль, игру покидает Егор Голенков.
60'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
60'Пауза в матче (Ахмат Грозный).
58'Угловой подаст Балтика Калининград. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Арсен Адамов).
57'Удар заблокирован. Фахд Моуфи (Балтика Калининград) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
55'Угловой подаст Балтика Калининград. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Турпал-Али Ибишев).
54'Андрей Мендель (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Фолит Мануэль Келиано (Ахмат Грозный).
54'Офсайд у команды Балтика Калининград: Эдуардо Андерсон оказался в положении «вне игры».
53'Егор Голенков (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
53'Фолит Калиду Сидибе (Ахмат Грозный).
52'Жёлтая карточка: предупреждение получает Эдуардо Андерсон (Балтика Калининград) за грубый фол.
52'Фолит Эдуардо Андерсон (Балтика Калининград).
52'Георги Мелкадзе (Ахмат) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Удар заблокирован. Егор Голенков (Балтика Калининград) пробил головой с близкого расстояния — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Фахд Моуфи.
48'Угловой подаст Балтика Калининград. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мануэль Келиано).
47'Фолит Мингиян Бевеев (Балтика Калининград).
47'Максим Сидоров (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Начался второй тайм. Счёт — Балтика Калининград 0:0 Ахмат Грозный.
Первый тайм завершён. Счёт — Балтика Калининград 0:0 Ахмат Грозный.
45'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Неточный удар. Сергей Варатынов (Балтика Калининград) пробил правой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч летит выше ворот.
44'Константин Шилцов (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
44'Фолит Мануэль Келиано (Ахмат Грозный).
43'Фолит Айман Мурид (Балтика Калининград).
43'Мануэль Келиано (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Неточный удар. Лечий Садулаев (Ахмат Грозный) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Мануэль Келиано.
38'Неточный удар. Клисман Кэйк (Ахмат Грозный) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Максим Самородов навесом со стандарта.
38'Лечий Садулаев (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
38'Фолит Мингиян Бевеев (Балтика Калининград).
37'Фолит Михаил Рядно (Балтика Калининград).
37'Арсен Адамов (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Офсайд у команды Балтика Калининград: Фахд Моуфи оказался в положении «вне игры».
36'Неточный удар. Турпал-Али Ибишев (Ахмат Грозный) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Максим Самородов навесом со стандарта.
35'Фолит Эдуардо Андерсон (Балтика Калининград).
35'Максим Самородов (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
34'Удар заблокирован. Айман Мурид (Балтика Калининград) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
33'Неточный удар. Константин Шилцов (Балтика Калининград) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Михаил Рядно.
31'Угловой подаст Балтика Калининград. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Калиду Сидибе).
31'Удар заблокирован. Егор Голенков (Балтика Калининград) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Айман Мурид.
29'Георгий Мелкадзе (Ахмат Грозный) получает жёлтую карточку за грубый фол.
29'Сергей Варатынов (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
29'Фолит Георгий Мелкадзе (Ахмат Грозный).
28'Фолит Натан Гассама (Балтика Калининград).
28'Калиду Сидибе (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
27'Удар заблокирован. Константин Шилцов (Балтика Калининград) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Фахд Моуфи.
24'Офсайд у команды Ахмат Грозный: Эгас Касинтура оказался в положении «вне игры».
20'Удар заблокирован. Лечий Садулаев (Ахмат Грозный) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
17'Фолит Фахд Моуфи (Балтика Калининград).
17'Мануэль Келиано (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Неточный удар. Андрей Мендель (Балтика Калининград) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч летит выше ворот.
13'Игра рукой — правила нарушает Константин Шилцов (Балтика Калининград).
11'Фолит Михаил Рядно (Балтика Калининград).
11'Лечий Садулаев (Ахмат Грозный) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
06'Айман Мурид (Балтика Калининград) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
06'Фолит Клисман Кэйк (Ахмат Грозный).
05'Неточный удар. Мануэль Келиано (Ахмат Грозный) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
05'Удар заблокирован. Турпал-Али Ибишев (Ахмат Грозный) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Максим Сидоров.
04'Угловой подаст Ахмат Грозный. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мингиян Бевеев).
03'Угловой подаст Ахмат Грозный. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Михаил Рядно).
03'Угловой подаст Ахмат Грозный. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эдуардо Андерсон).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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28.11.2026 в 15:55
28.11.2026 в 13:20