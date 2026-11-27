Текущая форма

«Балтика» в последнее время не демонстрирует стабильных результатов. Так, за три предыдущих тура калининградцы победили «Акрон» (2:1) и «Оренбург» (0:2), но при этом дома уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1). С 20 очками в активе подопечные Андрея Талалаева после 15 туров располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. В Кубке на неделе «Балтика», играя не основным составом, в гостях без шансов проиграла махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:3 и финишировала на третьем месте, пробившись в плей-офф по Пути Регионов.

Дисквалификации и травмы

Филин и Муйоколо не сыграют в матче из-за травм.

Интересные тренды для ставок

В трех матчах кряду с участием «Балтики» не было обмена забитыми голами

Игроки «Балтики» допускали больше фолов, чем соперники, в 14 из 15 последних матчей

Ориентировочный состав: Латышонок – Бевеев, Варатынов, Гассама, Андерсон, Рядно – Муфи, Мендель, Мурид, Шильцов – Голенков.