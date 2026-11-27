Текущая форма

Оборона «Эксельсиора» перед встречей с «Телстаром» вызывает вопросы. В среднем команда пропускает почти три гола за игру, и разгром от «Твенте» со счетом 0:9 это наглядно показал. В Эредивизи клуб идет на 13-м месте, но нестабильность в защите заставляет сомневаться, что команда сумеет удержать результат против сильных соперников.

А вот команда Маринуса Дайкхузена всего шесть дней назад нашла в себе силы обыграть фаворита – «Фейеноорд» (3:2). Марио Домингес отличился на шестой минуте, затем Иракли Егоян реализовал пенальти, а Каспер Виделл закрепил успех на 58-й минуте. Победа прервала серию из трех поражений подряд, в которой были тяжелый матч с «Твенте» и выездные неудачи против «Гоу Эхед Иглз» и «Фортуны», и теперь должна придать команде уверенности.

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