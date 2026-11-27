Эксельсиор — Телстар: прогноз на матч Эредивизи
«Эксельсиор» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Телстар» в рамках Эредивизи. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
Оборона «Эксельсиора» перед встречей с «Телстаром» вызывает вопросы. В среднем команда пропускает почти три гола за игру, и разгром от «Твенте» со счетом 0:9 это наглядно показал. В Эредивизи клуб идет на 13-м месте, но нестабильность в защите заставляет сомневаться, что команда сумеет удержать результат против сильных соперников.
А вот команда Маринуса Дайкхузена всего шесть дней назад нашла в себе силы обыграть фаворита – «Фейеноорд» (3:2). Марио Домингес отличился на шестой минуте, затем Иракли Егоян реализовал пенальти, а Каспер Виделл закрепил успех на 58-й минуте. Победа прервала серию из трех поражений подряд, в которой были тяжелый матч с «Твенте» и выездные неудачи против «Гоу Эхед Иглз» и «Фортуны», и теперь должна придать команде уверенности.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Эксельсиор» в среднем пропускает 2.8 гола от соперников.
- В лазарете: Несто Гроен.
- Ориентировочный состав: Стейн ван Гассел, Рик Мейсен, Ян Плуг, Кейси Бос, Леннард Хартйес, Иракли Егоян, Агуст Орри Торстейнссон, Аймен Слити.
Текущая форма
«Белые львы» в Эредивизи переживают тяжелые времена. В таблице сезона 2025/26 «Телстар» опустился на 14-е место из 18. За последние шесть туров команда выиграла лишь однажды, а мячи в ее матчах летят в обе стороны: 16 пропущенных и 12 забитых. У команды Хенка Бругге никак не складывается баланс между атакой и обороной, поэтому каждое очко в чемпионате дается с большим трудом.
Шесть дней назад «Телстар» уступил «Зволле» со счетом 1:3. Матч вновь показал, насколько тяжело команде дается игра в обороне, а единственный гол Саймона Грейвса на 16-й минуте не спас от разгрома и остался в той встрече единственным светлым моментом. В ноябре серию скрасила уверенная победа над «Утрехтом» (4:2), однако после нее клуб проиграл трижды, в том числе на выезде «Фейеноорду» (3:4), и в той игре оборона «Телстара» опять дала сбой.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Телстар» забил 12 мячей, в среднем по два за игру.
- В лазарете: Руй Мендеш.
- Ориентировочный состав: Абдельнур Соуалия, Марвин Пирсман, Арьяни Марта, Тирон Овусу, Патрик Брауэр, Исайя Ахмед, Габи Кашили, Эмирхан Демирджан.
Прогноз и ставки
В обороне обе команды играют неровно. «Эксельсиор» пропустил девять мячей от «Твенте», а «Телстар» проиграл «Зволле» со счетом 1:3. Зато в атаке потенциал никуда не делся. Хозяева справились с «Фейеноордом» (3:2), а гости стабильно забивают по два гола за игру. Ждем открытый футбол с моментами у обоих ворот, где ошибки в защите будут наказаны.
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Тренды
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Эксельсиор» и в 9 из 20 игр «Телстар».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 1 из 6 последних встреч «Эксельсиор» и в 5 из 6 игр «Телстар».
Ставка «Эксельсиор» не проиграет
«Эксельсиор» уступил лишь 4 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эксельсиор
|94,59%
|1.06
|Ничья
|5,1%
|19.60
|Телстар
|0,3%
|328.67
Динамика вероятностей5'–92'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,7%
|1.00
|12
|94,9%
|1.05
|X2
|5,41%
|18.50
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|12,73%
|7.85
|Меньше
|87,27%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эксельсиор
|6,9%
|14.50
|Телстар
|5,84%
|17.14
|Не будет
|87,27%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|5,47%
|18.28
|Нет
|94,53%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эксельсиор -0.5
|94,59%
|1.06
|Телстар +0.5
|5,41%
|18.50
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эксельсиор -1.5
|7,27%
|13.75
|Телстар +1.5
|92,73%
|1.08
Трансляция матча
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Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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