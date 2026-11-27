ЦСКА в первом круге в Санкт-Петербурге победил «Зенит» со счетом 2:1. Повторить тот успех сегодня дома будет тяжело, так как «армейцы» сейчас явно пребывают на спаде, в трех последних турах не одержали ни одной победы, проиграли «Краснодару» (2:4) и «Ахмату» (1:2). «Зенит» тоже подходит к предстоящей игре после двух неудачных матчей, в которых разошелся миром с «Ростовом» (2:2) и проиграл «Рубину» на выезде со счетом 1:3. По исходу в предстоящей игре тяжело кому-то отдать предпочтение, учитывая последние неудачи. Высока вероятность, что соперники обменяются забитыми голами, проблем в обороне предостаточно, плюс ко всему, в четырех предыдущих очных поединках был обмен голами.